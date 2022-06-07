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Мы решили сравнить крупные планы 20 пар звезд, которых весь мир считает друг на друга похожими

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Внешность звезд является важной частью их личного бренда. Поэтому любой знаменитости вряд ли приятно, что ее постоянно сравнивают или и вовсе путают с другой известной личностью. Но что поделаешь, если с точки зрения науки вероятность того, что где-то по белому свету бродит ваш двойник, крайне велика. Остается только недоумевать, как так вышло, что вам обоим удалось сделать имя в одной и той же сфере.

Герои сегодняшней подборки ADME не раз попадали в списки знаменитостей, которые, по общепринятому мнению, похожи друг на друга как две капли воды. Но так ли это в действительности? Давайте взглянем на них пристальнее.

Натали Портман и Кира Найтли

Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

Джейми Прессли и Марго Робби

Зак Брафф и Дэкс Шепард

Кэти Перри и Зоуи Дешанель

Логан Маршалл-Грин и Том Харди

Челси Хэндлер и Элизабет Бэнкс

Чэд Смит и Уилл Феррелл

Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн

Эшли Грин и Коко Роша

Кристи Тарлингтон и Джессика Бил

Николай Костер-Вальдау и Джош Холлоуэй

Джейн Леви и Эмма Стоун

Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд

Тэндиве Ньютон и Зои Салдана

Хилари Суэнк и Дженнифер Гарнер

Эд Скрейн и Николас Холт

Эми Адамс и Айла Фишер

Мэтт Бомер и Генри Кавилл

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

Какие знаменитости в этих парах, на ваш взгляд, даже при более детальном рассмотрении имеют поразительно много схожих черт?

Фото на превью AP / East News, AFP / East News
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AdMe/Музыка/Мы решили сравнить крупные планы 20 пар звезд, которых весь мир считает друг на друга похожими
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