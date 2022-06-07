Мы решили сравнить крупные планы 20 пар звезд, которых весь мир считает друг на друга похожими
Внешность звезд является важной частью их личного бренда. Поэтому любой знаменитости вряд ли приятно, что ее постоянно сравнивают или и вовсе путают с другой известной личностью. Но что поделаешь, если с точки зрения науки вероятность того, что где-то по белому свету бродит ваш двойник, крайне велика. Остается только недоумевать, как так вышло, что вам обоим удалось сделать имя в одной и той же сфере.
Герои сегодняшней подборки ADME не раз попадали в списки знаменитостей, которые, по общепринятому мнению, похожи друг на друга как две капли воды. Но так ли это в действительности? Давайте взглянем на них пристальнее.
Натали Портман и Кира Найтли
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Джейми Прессли и Марго Робби
Зак Брафф и Дэкс Шепард
Кэти Перри и Зоуи Дешанель
Логан Маршалл-Грин и Том Харди
Челси Хэндлер и Элизабет Бэнкс
Чэд Смит и Уилл Феррелл
Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн
Эшли Грин и Коко Роша
Кристи Тарлингтон и Джессика Бил
Николай Костер-Вальдау и Джош Холлоуэй
Джейн Леви и Эмма Стоун
Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд
Тэндиве Ньютон и Зои Салдана
Хилари Суэнк и Дженнифер Гарнер
Эд Скрейн и Николас Холт
Эми Адамс и Айла Фишер
Мэтт Бомер и Генри Кавилл
Сальма Хайек и Пенелопа Крус
Какие знаменитости в этих парах, на ваш взгляд, даже при более детальном рассмотрении имеют поразительно много схожих черт?
Фото на превью AP / East News, AFP / East News
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