Мы решили сравнить крупные планы 20 пар звезд, которых весь мир считает друг на друга похожими

Внешность звезд является важной частью их личного бренда. Поэтому любой знаменитости вряд ли приятно, что ее постоянно сравнивают или и вовсе путают с другой известной личностью. Но что поделаешь, если с точки зрения науки вероятность того, что где-то по белому свету бродит ваш двойник, крайне велика. Остается только недоумевать, как так вышло, что вам обоим удалось сделать имя в одной и той же сфере.