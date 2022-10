Сможете ли вы отличить, где на фото настоящая знаменитость, а где ее восковая копия?

Анна Мария Тюссо с ранних лет училась искусству создания восковых скульптур известных исторических личностей, позже основав в Лондоне один из самых популярных музеев в мире. Сегодня тысячи людей приходят в Музей мадам Тюссо, чтобы посмотреть на восковые копии современных знаменитостей, которых легко можно принять за настоящих звезд.

1. Селена Гомес

LOS ANGELES - DEC 19: Selena Gomez Wax Figure at the Selena Gomez Wax Figure Unveiling at Madame Tussauds Hollywood on December 19, 2013 in Los Angeles, CA / Jean_Nelson , Invision/Associated Press/East News

2. Сандра Буллок

Sandra Bullock Wax Figur at the Sandra Bullock Carpet Ready Wax Figure Unveiling, Madame Tussauds, Hollywood, CA 02-13-14 / s_bukley , Michael Germana / Everett Collection / East News

3. Морган Фримен

London, - United Kingdom, 08, July 2014. Madame Tussaud's in London. Waxwork statue of Morgan Freeman . Created by Madam Tussaud's in 1884, Madam Tussaud's is a waxwork museum and tourist attraction / Murdocksimages , Album Online/East News

4. Джулия Робертс

Chris Pizzello/Invision/East News , London, - United Kingdom, 08, July 2014. Madame Tussaud's in London. Waxwork statue of Julie Roberts. Created by Madam Tussaud's in 1884, Madam Tussaud's is a waxwork museum and tourist attraction / Murdocksimages

5. Николь Кидман

London, - United Kingdom, 08, July 2014. Madame Tussaud's in London. Waxwork statue of Nicole Kidman. Created by Madam Tussaud's in 1884, Madam Tussaud's is a waxwork museum and tourist attraction / Murdocksimages , PacificCoastNews / East News

6. Дэвид Бекхэм

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , London, - United Kingdom, 08, July 2014. Madame Tussauds in London. Waxwork statue of David Beckham. Created by Madam Tussauds in 1884, Madam Tussauds is a waxwork museum and tourist attraction / Murdocksimages

7. Кейт Уинслет

LOS ANGELES - FEB 25: Kate Winslet Wax Figure at the Madame Tussauds Hollywood Unveils Kate Winslet Wax Figure at the TCL Chinese 6 Theaters on February 25, 2016 in Los Angeles, CA / Jean_Nelson , 0000554 / Reporter / East News

8. Хелен Миррен

LONDON , UK - JUNE 7, 2015: The famous British actress Helen Mirren, Madame Tussauds museum in London. Marie Tussaud was born as Marie Grosholtz in 1761 / Flik47 , Steve Ross / Capital Pictures / East News

9. Опра Уинфри

AP Images for Oprah Winfrey Network/East News , BANGKOK - JAN 29: A waxwork of Oprah Winfrey on display at Madame Tussauds on January 29, 2016 in Bangkok, Thailand. Madame Tussauds' newest branch hosts waxworks of numerous stars and celebrities / teddybearpicnic

10. Джеки Чан

Mary Evans/ Allstar / Graham Whitby Boot / East News , BANGKOK - JAN 29: A waxwork of Jackie Chan on display at Madame Tussauds on January 29, 2016 in Bangkok, Thailand. Madame Tussauds' newest branch hosts waxworks of numerous stars and celebrities / teddybearpicnic

11. Вин Дизель

Invision/Invision/East News , BANGKOK - JAN 29: A waxwork of Vin Diesel on display at Madame Tussauds on January 29, 2016 in Bangkok, Thailand. Madame Tussauds' newest branch hosts waxworks of numerous stars and celebrities / teddybearpicnic

12. Мик Джаггер

Prague, Czech republic, July 22, 2017: Mick Jagger in Grevin museum of the wax figures in Prague / Pe3check , Henning Kaiser/DPA/East News

13. Бейонсе

AFP / East News , ISTANBUL, TURKEY - MARCH 16, 2017: Beyonce wax figure at Madame Tussauds museum in Istanbul. Beyonce Giselle Knowles-Carter is an American singer, songwriter and actress / Grey82

14. Дженнифер Лоуренс

ISTANBUL, TURKEY - MARCH 16, 2017: Jennifer Lawrence wax figure at Madame Tussauds museum in Istanbul. Jennifer Shrader Lawrence is an American actress / Grey82 , Vianney Le Caer/Invision/East News

15. Ума Турман

LOS ANGELES, USA - OCTOBER 08, 2015: Uma Thurman as the Bride from Kill Bill in Madame Tussauds Hollywood wax museum. Marie Tussaud was born as Marie Grosholtz in 1761 / U.Omozo , East News

16. Оззи Осборн

NEW YORK CITY, USA JULE 13, 2013: Ozzy Osbourne wax figures at Madame Tussauds wax museum in Times Square in New York / Oleg.A , Invision/Invision/East News

17. Тейлор Свифт

London, England, UK - January 2, 2020: Waxwork statues of Taylor Swift, Madame Tussauds waxwork museum, one of the popular touristic attractions / askoldsb , Invision/Invision/East News

