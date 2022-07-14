10 женщин, которые выбрали в спутники жизни известных поэтов и писателей со всеми их плюсами и минусами

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Поэты и писатели посвящали своим любимым дамам стихи и романы, а те поддерживали их, помогали в творчестве. Пусть и не всегда эти истории заканчивались счастливо. Жена Редьярда Киплинга разделила с ним скромную жизнь в небольшом домике. Супруга Роберта Фроста поддержала его и в преподавании, и в фермерстве. А семейный союз Джорджа Байрона оказался недолговечным и полным противоречий.

Мы в ADME решили узнать побольше об этих сильных женщинах. О том, как развивались истории любви с такими сложными творческими личностями, как поэты и писатели, и как потом сложились судьбы этих муз. А в бонусе вы узнаете о последней любви Владимира Высоцкого.

Жюль Верн и Онорина Морель

Когда в 1856 году Жюль Верн отправлялся на свадьбу друга, он вряд ли ожидал, что встретит там любовь своей жизни. Но во время свадебной кутерьмы он обнаружил, что его все больше привлекает сестра невесты — 26-летняя вдова с двумя детьми. Жюль, может, и хотел бы сразу начать завоевывать благосклонность Онорины, но в то время его финансовое положение оставляло желать лучшего, поэтому первым делом он решил это исправить. Жюль занялся брокерством, целые дни проводил на бирже. Но и прекращать писательство он тоже не хотел, поэтому вставал засветло, чтобы заниматься творчеством. Постепенно он уговорил отца принять его выбор невесты и добился расположения девушки. Жюль Верн и Онорина поженились в 1857 году. Писатель стал отцом для двоих детей Онорины от первого брака, и вскоре у них родился еще один ребенок.

Джером Сэлинджер и Клэр Дуглас

В 1955 году Джером женился на студентке Клэр Дуглас, несмотря на то, что был старше нее на 14 лет. В том же году у пары родилась дочь Маргарет, а еще через 5 лет — сын Мэттью. У Дугласов были необычные увлечения: вскоре после свадьбы они начали заниматься йогой в индуистском храме. Каждый день они практиковали специальные дыхательные упражнения с мантрами. Не желая расставаться с женой, Сэлинджер настоял на том, чтобы она бросила учебу за 4 месяца до выпуска и поселилась с ним, что она и сделала. Но их брак не был безоблачным. Клэр раздражали постоянно меняющиеся увлечения ее мужа и то, что из-за его интроверсии они могли длительное время не общаться с другими людьми. Молодая жена ревновала писателя к родившейся дочери, полагая, что Маргарет отнимает его любовь у нее. Их дочь часто болела, но Джером отказывался вызывать врачей из-за своих религиозных убеждений. Клэр была в отчаянии и однажды даже решилась уйти от мужа, прихватив с собой малышку. Но все же после долгих уговоров вернулась к супругу. Их брак продлился 12 лет, но даже после развода Джером поселился в доме напротив и постоянно навещал свою бывшую жену и детей.

Уильям Фолкнер и Эстелль Олдем

Уильям влюбился в Эстелль, еще когда был подростком, и сразу решил, что они поженятся. Она была очень популярной, имела множество поклонников, один из которых, Корнелл Франклин, успел опередить Уильяма с предложением руки и сердца. Этого ухажера одобрили ее родители. Тем не менее через 10 лет этот брак распался. Уильям не переставал любить Эстелль, поэтому после ее развода сделал предложение, и в 1929 году они поженились. У нее были 2 ребенка от первого брака, а через 4 года в семье родилась дочь Джилл. Больше 30 лет, до самой смерти писателя, они счастливо прожили вместе.

Курт Воннегут и Джейн Мари Кокс

Курт познакомился с Джейн еще в детском саду, в школе они продолжили общение и в итоге поженились в 1945 году. Вместе они переехали в Чикаго и поступили в университет. Курт изучал антропологию и работал журналистом, а Джейн занималась русской литературой. Но закончить обучение ей не удалось: она забеременела и оставила образование. Впоследствии у пары появилось еще пятеро детей, включая усыновленных. Курт бросил журналистику, чтобы заниматься художественной литературой. Он был счастлив с Джейн более 20 лет, но потом в их семье наступил разлад. У них возникли разногласия на религиозной почве, к тому же пятеро из шести детей ушли из дома. Все это привело к разводу, но Курт и Джейн оставались друзьями и поддерживали друг друга.

Джордж Байрон и Анна Милбенк

Анна познакомилась с Джорджем в 1812 году, но отношения у них завязались не сразу: на ее глазах он крутил роман с замужней леди Лэмб. Репутация у поэта была далеко не лучшей, поэтому, когда спустя полгода после знакомства он внезапно сделал Анне предложение, та ответила отказом. Тем не менее у них завязалась переписка. Через 2 года он повторно предложил ей замужество, и в этот раз она согласилась. Влюбленные поженились в начале 1815 года, но брак их в итоге не был ни долгим, ни счастливым. Сложные времена, которые Джордж переживал в то время, находили выход в нападках на жену. Да и верностью поэт не отличался и в результате завел роман с лондонской актрисой.

В конце 1815 года у Анны родилась дочь. Спустя месяц она вместе с малышкой поехала в дом родителей, оставив мужа в Лондоне. Предполагалось, что позже Анна воссоединится с ним. В первый месяц разлуки она писала Байрону нежные письма, называя «дорогим утенком». Но вскоре запросила развод, потому что не могла дальше терпеть поведение мужа и полагала, что Байрон не готов меняться. Поначалу он отказывался расторгать брак, но, когда убедился в том, что это желание самой Анны, а не ее родителей, согласился. В 1816 году развод был оформлен.

Роберт Фрост и Элинор Уайт

Роберт и Элинор учились в одном классе, он сразу влюбился в нее. После окончания школы они поступили в разные колледжи, и Роберт уже тогда начал писать стихи. В 1894 году, продав свою первую поэму, Фрост сделал предложение Элинор, но та отказалась, объяснив это тем, что хочет получить образование до брака. Элинор окончила колледж, и он снова сделал ей предложение. На этот раз она согласилась. Влюбленные поженились в 1895 году. Семья переехала на ферму, где Роберт совмещал сельское хозяйство и преподавание в академии. В последующие годы у пары родилось 6 детей. Это было достаточно сложное время, поэт продолжал писать, однако его стихи не интересовали издательства. В 1912 году семья переехала в Великобританию, но по прошествии 3 лет они вернулись и снова купили ферму. В том доме на лоне природы и прошла их совместная жизнь — вплоть до смерти Элинор в 1938 году. Роберт женился на однокласснице, и их брак продлился более 40 лет. В своем творчестве Роберт Фрост немало затрагивал тему природы и быта простой фермерской жизни, и именно эти стихи, написанные в семейном доме пары в Новой Англии, сделали его известным и уважаемым критиками поэтом.

Бертольд Брехт и Марианна Цофф

В 1922 году Бертольд женился на оперной певице Марианне Цофф. Она была старше супруга на 5 лет и выходила замуж, уже будучи беременной. В браке были сложности, Бертольд не хранил верность Марианне. Родившаяся спустя полгода после заключения брака дочка не помогла укрепить союз, постепенно супруги стали охладевать друг к другу. Несмотря на многочисленные романы и наличие у Бертольда внебрачных детей, супруги не разводились вплоть до 1927 года. А уже через год после состоявшегося развода Марианна снова вышла замуж — на этот раз за актера. Бертольд повторно женился в 1930 году.

Боб Дилан и Джоан Баэз

East News

Джоан встретилась с Бобом в 1961 году. К тому моменту она была уже довольно известной певицей, ее называли королевой фолка. И поначалу Дилан ее совсем не впечатлил, Джоан даже называла его «жабой» и «деревенщиной». Но девушку покорили его стихи и песни, поэтому она предложила ему периодически петь дуэтом. Постепенно завязался роман, парочка вместе ездила в турне и выступала. Однако к 1965 году отношения стали сходить на нет. Тем не менее они продолжали общаться и даже иногда выступать вместе. Боб Дилан писал для девушки песни, Джоан и сама писала, причем некоторые тексты были посвящены ему. А в одной из своих самых известных песен, «Diamonds & Rust», она положительно высказалась об их завершившихся отношениях. И он также посвящал ей стихи и композиции.

Эдгар Аллан По и Вирджиния Клемм

В 1835 году Эдгар Аллан По получил разрешение жениться на Вирджинии Клемм, которая была младше него на 13 лет. К тому моменту они уже в течение нескольких лет жили в одном доме. В 1836 году, когда влюбленные поженились, девушке в документах «увеличили» возраст. Брак был вполне благополучен до тех пор, пока в 1842 году Вирджиния не заболела. Эдгар очень переживал за здоровье жены и посвящал ей множество стихов. Постепенно в отношениях наступил разлад, причиной которого стали слухи о наличии у Эдгара любовниц. Из-за этого Вирджинии стало все труднее сражаться с болезнью. Она умерла в 1847 году, и это сильно повлияло на творчество поэта — в его стихах все чаще стала звучать тема смерти женщин. Многие критики видят в главной героине поэмы «Аннабель Ли», вышедшей вскоре после смерти Вирджинии, прототип жены писателя.

Редьярд Киплинг и Кэролайн Балестье

В 1890 году Редьярд встретился с сестрой своего друга Кэролайн, и у них завязался роман, которому не помешали ни поездки писателя по разным странам, ни то, что Кэролайн была старше возлюбленного на 3 года. Киплинг прервал свое путешествие и вернулся в Лондон, а перед самым возвращением с помощью телеграммы он сделал предложение Кэролайн. Они поженились в 1892 году. Во время медового месяца в Японии влюбленные обнаружили, что их банк обанкротился и что им хватает средств лишь на возвращение домой. Пара вернулась в Вермонт, сняла недорогой домик, обставила его весьма просто, но при этом чувствовали они себя счастливыми. Именно в период спокойной и уединенной жизни с семьей в том доме Редьярд и написал свои самые известные произведения. Впоследствии пара много путешествовала, и Кэролайн поддерживала мужа как только могла.

Бонус: Владимир Высоцкий и Оксана Афанасьева

East News

Оксана познакомилась с Владимиром Высоцким, когда ей было 18 лет. Он был старше нее на 22 года, но в общении это совершенно не чувствовалось. С первого же вечера у Оксаны было ощущение, что они давно друг друга знают. Девушка была помолвлена и ждала свадьбы с другим человеком, но появление Владимира в ее жизни все изменило. Их отношения были очень трогательными. Как-то Высоцкий уезжал в поездку и спросил Оксану, что ей привезти. Девушка в шутку попросила надувного слона и наперсток. Его эта просьба сразу же рассердила. Но через 3 дня Оксане передали от Владимира игрушку — надувного слона, а также целый мешок наперстков, около 500 штук. Высоцкий был женат, но последний год своей жизни он провел вместе с Оксаной — она фактически увела Высоцкого у Марины Влади. Его физическое состояние становилось все хуже, и только присутствие Афанасьевой могло его успокоить.