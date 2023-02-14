15+ теплых историй о людях, которые на своем примере доказали, что чужих детей не бывает
Исследования среди студентов показали, что люди стали испытывать куда меньше эмпатии и с трудом готовы принять чужую точку зрения. Ведь куда легче осудить маму или папу, у которых малыш разбил коленку, чем прийти на помощь. К счастью, для людей из следующей подборки главное все-таки — забота и любовь к детям, что они и показывают на своем примере.
- Муж коллеги закрутил интрижку на стороне, любовница забеременела, но во время родов ее не стало. А девочку, что появилась на свет, забрала бабушка, но толком ею и не занималась. К 3 годам малышка почти не говорила и плохо ходила. Потом о ней узнала коллега, увидела, поняла, что жить без нее не может, и решила девочку удочерить. Она прошла сквозь ад неодобрения практически всех, кроме родной мамы и дочерей. Опека и всевозможные комиссии буквально жили в ее квартире неделями. Но коллега выстояла, удочерила ребенка любовницы мужа и вложила в нее не меньше, чем в родных дочерей. Добилась, чтобы малышке сделали несколько операций на больных ножках, и занималась ею так, что к школе она не отличалась от других детей. © Ria.Marr / Pikabu
- Моя подруга, прекрасный человек, добрейшей души женщина, отчаялась сама родить ребенка и решила усыновить чужого. Пошла к своей маме и сказала: «Мама, я хочу усыновить ребенка, но не уверена, что буду его любить». А в ответ вдруг услышала: «Ну я же тебя люблю». Так она уже во взрослом возрасте узнала, что ее удочерили. © Bisquit / ADME
«Я была в 3-м классе, когда бабушка удочерила меня. Решила поделиться фотографией с моей свадьбы, которая делает меня счастливой»
- У нас в подъезде лет 15 назад жила семья маргиналов — муж с женой и четверо детей. Родители гуляли вовсю, а дети всегда были грязные. Однажды я возвращалась домой, увидела, как дети топчутся у подъезда. Мне стало их жалко, я пригласила к себе, накормила супом, напоила какао с сушками. Вскоре их забрала опека. А недавно раздался звонок в дверь. Открываю, а там стоят 2 девушки и 2 парня с цветами и тортом — те самые четверо детей. Оказывается, в тот день, когда я их привела к себе, они поняли, как вкусна теплая еда. Сказали, что я поразила их тем, что ходила в красивом костюме и пушистых тапочках. И пообещали себе, что у них тоже так будет. Их забрали в детский дом, они выучились, нашли работу. Звезд с неба не хватают, но у всех дома есть какао и пушистые тапочки. Я даже не знала, как перевернула жизни 4 человек! © Подслушано / Ideer
- У моей золовки четверо детей от 2 до 12 лет. Она страдает от зависимостей и совсем не годится сейчас на роль мамы. Как итог детей на время разместили у меня. У них есть свои комнаты, и они уже все ходят в детский сад и школу рядом с нашим домом. Хотя золовка еженедельно посещает детей под нашим присмотром, те уже боятся этих визитов. Все идет к тому, что дети останутся со мной насовсем. И вот во время последнего визита золовки младшая девочка стала плакать, говоря, что хочет к маме. Та подошла к ней, но малышка продолжала плакать и звать маму, так что все поняли, что она имеет в виду меня. Теперь вся семья обвиняет в том, что я попыталась украсть у золовки детей, и в том, что разрешила им называть мамой себя. © auntie-mommy / Reddit
- В 8 лет в лагере я познакомилась с двойняшками — Валеркой и Санькой, удивительно похожие и дружные братья, замечательные ребята. Потом несколько лет спустя мы встретились в техникуме, они учились на параллельном потоке. Оказалось, что они и не братья, один из них приемный. Мама Валерки забрала Саньку из роддома, так как его мать от него отказалась. Они были похожи как близнецы, даже она не могла их отличить. © Светлана Светлана
- Работал я в банке, сыну было года 3–4. Выходной, мы с женой спим, и тут нас будит телефонный звонок. Смотрю — звонит начальство, да не простое, а прямо начальство всех начальств. Хватаю трубку, с перепугу спрашиваю, что случилось, а в ответ:
— Максим Борисович, утром мне позвонили с вашего номера и юный голос сообщил, что ему очень нужен кран.
Судорожно соображаю, и до меня доходит, что сын проснулся, взял мой мобильный и набрал босса, так как его номер был первым в списке. Извиняюсь, объясняю ситуацию и слышу:
— Ничего-ничего, Максим Борисович. Я сейчас в магазине, и передо мной огромное количество подъемных кранов. Уточните у молодого человека, какой именно ему нужен.
Ну и через пару дней привез мне на работу шикарный подъемный кран. © bulka.kota / Pikabu
- Когда мне было 16, отец пригласил меня к себе на летние каникулы в Новую Зеландию. А это около суток перелета с пересадкой. Туда полет прошел без проблем, а пересадка назад была короткой — около 3 часов. И тут самолет задержали на 6 часов. Я была в панике, новозеландскую симку уже отдала, а Wi-Fi аэропорта работал бесплатно только полчаса в день. В самолете на ломаном английском я заговорила с соседом, китайцем средних лет. Он поделился интернетом, а после посадки пересказал все сотруднику аэропорта, и тот помог. Меня отозвали в сторону и дали новые билеты на самолет через пару часов. И я пошла, куда сказали, даже забыв поблагодарить своего соседа, за что мне до сих пор стыдно. © Solvsahare / Pikabu
- Воспитательница, чью группу я посещала в детском саду, жила неподалеку от нас. И когда я пошла в школу, она могла попутно отвести меня туда, пока родители ехали на работу. Как-то она, не увидев меня у дома, даже заглянула ко мне домой, чтобы узнать, не приболела ли я. Она делала то же самое и для других детей в нашем районе, и все очень любили ее. © KarmaticFox / Reddit
- Когда я был в 5-м классе, владелец компании, в которой мама работала секретарем, узнал, что я при рождении повредил нерв и у меня есть проблемы с ходьбой. Он втайне сообщил маме, что у него есть связи в ведущем центре исследований спинного мозга, привез нас туда и поселил в хорошем месте. И в итоге он оплатил лечение, которое изменило мою жизнь. © Brooks Dempsey Bono / Quora
- Мы с женой прожили 10 лет, и детей так и не получилось. И вот я ей говорю, мол, давай усыновим прямо из роддома. Найти ребенка без проблем с физическим и психическим здоровьем практически невозможно, но нам повезло. Мать, у которой уже трое, забеременела и сразу решила родить для кого-нибудь. Когда я увидел ребенка в первый раз, сказал сразу: «Она моя дочь». Первое слово у нее было «папа». В общем, я люблю ее без памяти. Нам говорят, что мы похожи. Там на самом деле все совпало, даже резус. Я до сих пор пребываю в легком шоке, что так бывает. © Unknown author / Pikabu
- Работаю учительницей младших классов. В этом году заметила стеснительного мальчика, новенький в 4-м «А». Такой тихий, спокойный, молчаливый, но решает задачи быстро и правильно. На днях пообщалась с ним, оказалось, уже физику начинает учить! Но вот другие дети... Не один раз замечала, как некоторые издевались над ним, всегда заступалась, но контролировать каждый шаг никак не могу. Решила договориться с Артуром, местным хулиганом, сказала, мол, подружись с тем мальчиком и защищай его, а я буду помогать тебе с уроками. И недели не прошло, как они стали лучшими друзьями, а новенький повеселел и стал более общительным. © Не все поймут / VK
- Когда мне было 12 лет, я заметила фото на холодильнике, на котором был мальчик того же возраста, что и мой брат, — лет 7–8. Так я узнала, что однажды, когда папа с мамой навещали семью отца, они увидели на вокзале пару, склонившуюся над младенцем. Женщина рыдала, а мужчина оттаскивал ее от малыша. Они собирались уйти, бросив младенца, но разъяренный папа погнался за ними. Видимо, этот малыш напомнил ему моего брата. Тут родители ребенка, разрываясь от горя, рассказали, что не могут оплатить медицинские счета на ребенка. У малыша было редкое заболевание, из-за которого ему нужно было ежедневно принимать дорогие таблетки, чтобы не быть парализованным. И вот мои родители на протяжении 7 лет платили по $ 5 000 за лекарства. Они не богаты, но делали это, чтобы сохранить ребенку жизнь. © Audrey Parsons / Quora
- Работаю дежурным педиатром. Заметил, что к 14-летнему мальчику никто из родителей не приходит, только старенькая бабушка навещает иногда. Делая обход по отделению, завязал с ним диалог. Оказалось, родители им совсем не интересуются, а добила меня фраза: «Не хочу у родителей находиться, у вас лучше». Было ужасно слышать такое от ребенка. На следующее утро было 30 декабря, и я решил чуть подбодрить парня. Съездил в книжный магазин, купил комикс про Человека-паука (у него похожий лежал в палате), набрал фруктов, конфет, шоколада, печенья. Вернулся в больницу и вручил ему. А он растерялся, не ожидал такого. Но подарку был очень рад. © Dr.Antonov / Pikabu
«Сегодня годовщина моего усыновления и родители прислали мне в офис эти розы»
- Знакомая пара университетских профессоров приехала в качестве волонтеров поработать в детский дом. В какой-то момент они решили удочерить девочку 16 лет, у которой были проблемы со зрением, чтобы вылечить ей глаза и дать дорогу в жизнь. Подготовили документы, но тут девочка отказалась. В итоге они усыновили мальчика 11 лет, которого там встретили, его старшего брата и 5-летнего мальчонку, который «усыновил» себя сам, в первую же минуту их встречи заявив, что они его родители. Домой вернулись с 3 мальчишками и сами в шоке от своего поступка. © Zarina Alizade
- Я жил в маленьком селе, родителям было наплевать на меня. Лишь классная руководительница убеждала получить образование и выбиться в люди. Родители гнали меня работать после 9-го класса, но я доучился до 11-го и поступил в вуз в областном центре. Дали общагу, но денег не было. Классная через знакомого пристроила меня на работу, подкидывала немного денег, навещала, привозила продукты, покупала вещи. Своей семьи у нее не было. Выучился, со временем взял квартиру в ипотеку, у меня появились деньги. Тут родители вспомнили обо мне. Но я помогаю только своей учительнице, потому что, если бы не она, я бы ничего не добился. Теперь у меня есть своя семья, жена и дети. А у детей — замечательная бабушка, которой я буду всегда благодарен. © Подслушано / Ideer
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