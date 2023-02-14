15+ теплых историй о людях, которые на своем примере доказали, что чужих детей не бывает

Исследования среди студентов показали, что люди стали испытывать куда меньше эмпатии и с трудом готовы принять чужую точку зрения. Ведь куда легче осудить маму или папу, у которых малыш разбил коленку, чем прийти на помощь. К счастью, для людей из следующей подборки главное все-таки — забота и любовь к детям, что они и показывают на своем примере.