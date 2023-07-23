Пара взяла из приюта старую собаку, и та сумела дождаться самого главного события в жизни семьи

Это история об одиночестве и любви, которая победила его. О маленькой девочке, которая не вспомнит единственную встречу со своей первой собакой, но всегда будет помнить о том, что она была. Почитайте и вновь поверьте, что доброта спасет мир.

Семья Бет и Майкла каждый год жертвовала одеяла в приюты для бездомных собак, чтобы они не мерзли зимой. Но однажды произошло событие, которое изменило их жизнь.

Однажды они как и всегда приехали в приют для животных, чтобы отдать одеяла и другие необходимые вещи. И вдруг им на глаза попался Рокки. Бет рассказывает: «Когда я увидела этого костлявого грустного пса с седой мордой, я сказала мужу: „Мы должны взять его домой“. Я не хотела, чтобы он закончил свою жизнь в приюте».

Рокки сделал жизнь семьи полной и насыщенной, пара любила его. Но ему становилось все тяжелее: вскоре он уже не мог спускаться и подниматься по лестнице, и Майкл носил его на руках. Когда Бет узнала, что беременна, Рокки был удостоин чести объявить об этом, позирую рядом с табличкой: «Мама и папа сказали, что у меня будет человеческая сестра!».

Здоровье Рокки неуклонно ухудшалось. Когда Бэт была на 7 месяце беременности, ветеринар сказал супругам, что у собаки опухоль, и скоро придет время попрощаться с любимым питомцем. Но Рокки не хотел сдаваться. Как-то пес положил голову Бет на живот, словно говоря, что он намерен дождаться, когда родится малышка, во что бы то ни стало.