12 кулинарных лайфхаков, которые оценят даже те, кто на кухню заходит только воды попить

Кухонная рутина порой отнимает много сил и времени. Но стоит добавить в свой привычный уклад несколько дельных лайфхаков, как быт становится проще. Такие советы привлекают не только практичными, но и неожиданными решениями. Ведь даже и не подумаешь, что желток отделять от белка можно прямо руками, а мыть контейнеры — без губки. И все это в два счета.

1. Наливать масло в бутылку с помощью палочки

Масло в специальной бутылке — удобный и эстетичный вариант для сервировки стола. Вот только налить масло без воронки бывает затруднительно — пачкается все вокруг. В этом случае удобно использовать деревянную палочку для еды или шпажку. Нужно просто поместить ее в бутылку, и масло будет литься по заданному вектору.

2. Выжимать целый лимон

Если по рецепту требуется сок лимона, можно выжать фрукт, не разрезая его пополам. Для этого у основания нужно сделать надрез ножом и углубить его деревянной палочкой. После можно смело выжимать целый цитрус, не опасаясь разбрызгивания. К тому же таким способом держать лимон гораздо удобнее.

3. Формировать котлеты крышкой

Часто хочется, чтобы котлеты были стандартного размера и с ровными краями. Такая лепка выглядит профессионально. Но чтобы доводить до совершенства каждую котлету, требуется много времени. Сэкономить его помогают обычные металлические крышки от банок. Если использовать их как форму, то котлеты выйдут как на подбор.

4. Чистить доску содой и лимоном

Деревянную разделочную доску обычно чистят губкой и моющим средством. Но вместо этого можно применить другой экологичный и не менее эффективный способ: равномерно нанести пищевую соду и активными движениями растереть ее по всей поверхности с помощью половинки лимона.

5. Готовить пиццу со льдом

Необычное применение льда при приготовлении пиццы предложил шеф-повар Стефано Каллегари. Он советует бросать несколько ледяных кубиков в центр сырого раскатанного теста перед запеканием. Начинку в этом случае добавляют уже на готовую лепешку. Этот метод нарушает привычные термические процессы, и корочка в некоторых местах остается влажной.

6. Мыть контейнеры быстро

Порой контейнеры после хранения жирных блюд отмываются с трудом. Упростить процесс можно с помощью обычных салфеток или бумажного полотенца. Достаточно добавить внутрь емкости моющее средство, воду, салфетки и закрыть крышкой. Если хорошенько потрясти, салфетка соберет весь жир на себя.

7. Прикреплять коробку для очисток к разделочной доске

Убирать очистки овощей при готовке неудобно и довольно утомительно. А главное, это отнимает время. Но с помощью обычной картонной коробки можно избавить себя от этих хлопот. Так, коробку из-под хлопьев или подобную можно придавить разделочной доской за верхнюю часть и сдвигать в нее мусор по мере необходимости.

8. Отделять желтки от белков с помощью чеснока в два счета

Как правило, большинство людей отделяют желток от белка, переливая их между скорлупками. Но это можно сделать гораздо легче и быстрее. Достаточно потереть пальцы чесночным зубчиком — и взять желток можно будет прямо рукой. Такой способ понравится тем, кто опасается случайно повредить желток о скорлупу и не хочет тратить лишнее время.

9. Нарезать помидоры кубиками одним махом

Чтобы сэкономить время при нарезке помидоров, можно предварительно сделать продольные разрезы и уже затем нарезать поперек. Главное, оставить овощ скрепленным у основания, чтобы он не рассыпался. Благодаря такому методу помидор не помнется, будет лучше удерживаться на доске и не потеряет сок.

10. Нарезать колбасу теркой

Нарезать колбасу можно с помощью терки. Для этого нужно перевернуть терку на бок и использовать одинарное лезвие. Такой способ может пригодиться, когда требуется нарезать большой объем продукта, например для салата. Для удобства можно строгать не целую палку, а предварительно разрезать ее вдоль.

11. Замедлять потемнение бананов

Быстрое потемнение бананов — досадное явление. Конечно, некоторые хозяйки находят решение и делают с переспелыми фруктами выпечку. Но когда это не входит в планы, можно обернуть основание связки пищевой пленкой или фольгой. Считается, что благодаря этому процесс созревания замедляется.

12. Добавлять рис в солонку