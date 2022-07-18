19 доказательств того, что кулинарные эксперименты могут привести к появлению семейной легенды

Кулинарные провалы случаются даже у именитых шеф-поваров, каждый из которых может «похвастаться» если не десятком, то уж точно парой-тройкой случаев, когда еда подгорела или приобрела странный цвет. Что уж говорить о людях, чья профессия никак не связана с приготовлением пищи.

ADME погрузился в мир блюд, часть которых появилась на свет в результате странных кулинарных экспериментов, а часть — из-за невнимательности домашнего повара.

«Настала очередь мужа готовить. Я на секунду заглянула на кухню, и он сказал, что у нас закончились панировочные сухари»

«Ничего, — сказала я, — можно использовать крекеры».

«Ехал домой и получил сообщение от жены: „Везунчик, я приготовила для тебя ужин“»

«Я воодушевился, но, когда зашел на кухню, увидел это. P. S. Моя жена — шеф-повар».

«Кетоужин! Тако аль пастор, капуста, сметана, гуакамоле, сальса верде, соус хабанеро»

«Перемешивается до тех пор, пока не станет похоже на то, что уже однажды съели. Но тем не менее это вкусно!»

«У меня осталось немного говядины, и я сделал крекеробургеры»

«Лучшая вещь из тех, что я сделал сегодня»

«Сегодня на ланч я приготовил себе отварной индюшачий бургер»

Раннее утро. Микроволновка. Пицца-суп

«Попытка моего парня приготовить фаршированные яйца»

Знакомьтесь, рисово-куриный торт

«Мама приготовила запеканку из батата»

«Сегодня я узнала, что куркума и горячая вода превращают рисовую лапшу в нечто инфернальное»

«Папа прислал фотографию его еды. Неопознанные ингредиенты в ассортименте»

«Я хотела выпарить жидкость. Чисто технически мне это удалось»

Лучшее, что может быть во взрослой жизни, — это синяя лапша и зеленая курица в 3 часа ночи

Консервированная ветчина, срок годности которой истек в 2003 году, томленая в соусе из грибного супа и овощей

«Моя попытка сделать домашнюю лапшу»

«Дочь приготовила торт Oreo в микроволновке»

«Моя попытка испечь круассаны из готового теста»

Консервированное мясо из банки, пожаренное целиком на гриле