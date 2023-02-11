Люди рассказали, какие мелочи в ресторане вызывают у них праведное желание встать и уйти

Приходя в ресторан, мы рассчитываем не просто вкусно поесть, но и провести время в кругу друзей или родных с максимальным комфортом. Но порой даже в разрекламированных ресторанах быстро обнаруживается существенный недостаток, который заставляет посетителей развернуться и уйти оттуда как можно быстрее, — именно о них и рассказали пользователи Reddit. А в бонусе мы расскажем истории о совсем уж неочевидных признаках как минимум не очень хорошего заведения общепита.