Люди рассказали, какие мелочи в ресторане вызывают у них праведное желание встать и уйти
Приходя в ресторан, мы рассчитываем не просто вкусно поесть, но и провести время в кругу друзей или родных с максимальным комфортом. Но порой даже в разрекламированных ресторанах быстро обнаруживается существенный недостаток, который заставляет посетителей развернуться и уйти оттуда как можно быстрее, — именно о них и рассказали пользователи Reddit. А в бонусе мы расскажем истории о совсем уж неочевидных признаках как минимум не очень хорошего заведения общепита.
- Один из самых очевидных признаков плохого ресторана — настолько тусклое освещение, что вы едва можете прочесть меню. Я бывал в 3 подобных местах, и еда всегда была отвратительной. © onthedownhillslope / Reddit
- Отсутствие посадочных мест со спинкой. Никто не хочет сидеть на скамейке во время еды. © steve-lp / Reddit
- У моей жены целиакия, поэтому попросили меню с безглютеновыми блюдами. В числе прочего там были вафли и курица, их жена и заказала. Откусила кусочек выпечки и сказала, что это самые вкусные безглютеновые вафли, которые она когда-либо ела. И тут же почувствовала себя плохо. Мы подозвали официанта, и он сказал: «О, в вафлях есть глютен, а вот в курице нет». © Euthy / Reddit
- Блюдо размером с ладошку за $ 50. Мне все равно, какими техниками владеет ваш повар, просто дайте мне нормальное количество еды! © Axolotl_SAM / Reddit
- Если в рыбном ресторане пахнет рыбой — не ешьте там. © BowwwwBallll / Reddit
- Столы сдвинуты настолько близко, что кажется, будто вы сидите за одним столиком с незнакомцами. © jimcol / Reddit
- Если вам подают теплую воду в стакане, еще горячем после посудомоечной машины. © KHUSTOM / Reddit
- Отсутствие цен в меню. Если я планирую потратить деньги, я должен знать, во сколько мне обойдется еда. Просто скажите мне, черт побери, что этот стейк стоит $ 40. © indigoassassin / Reddit
- Владельцы грубо разговаривают с персоналом, даже не стесняясь гостей. © LittleBlackBird0191 / Reddit
- Если на вас не обращают внимания более 10 минут. Да, работники могут быть заняты, но они должны хотя бы подать знак, что видят вас. © domin8r / Reddit
- Огромное меню с большим количеством разнообразных блюд. Можно научиться хорошо готовить 5–6 блюд, но невозможно провернуть то же самое с 50. © Stokehall / Reddit
- Отсутствие мыла для рук в туалете. Особенно если у персонала нет отдельной уборной: значит, никто из работников ресторана не моет руки после того, как справит нужду. © Stanford-baller / Reddit
- Если ваш столик липкий и становится еще более липким после того, как его протерли. © kissingdistopia / Reddit
- Громкая музыка. Мне доводилось бывать в ресторанах, где она орала так сильно, что я не слышал даже собственных мыслей, не говоря уже о людях напротив. © Philcycles84 / Reddit
- Запах. Если вы входите в заведение и чувствуете запах плесени, отбеливателя, сточных вод, аммиака — разворачивайтесь и уходите оттуда. © Darth***Agenda / Reddit
- Грязное меню. Если у них нет времени, чтобы его протереть, неизвестно, что еще они не чистят. © IAmSagacity / Reddit
- Однажды я видела, как владелец ресторана разговаривал по телефону и принимал наличные у посетителей, а потом, не помыв руки, готовил мне бутерброды. Единственная причина, почему я их съела, была в том, что я была в дикой глуши и до этого 40 часов провела в пути, а это было единственное место на мили вокруг, где можно было перекусить. Со мной все было в порядке, однако позже я позвонила в санитарное управление, чтобы рассказать об этом случае. © megpIant / Reddit
Бонус
- Пришли мы с друзьями в довольно пафосный ресторан. Нас усадили за столик, официант был услужлив, принес небольшие закусочки в подарок. Приятель заказал салат из запеченных овощей, причем недешевый. Но когда кушанье принесли, он посмотрел на него и сказал отнести обратно на кухню. Мы недоуменно посмотрели на товарища, и он объяснил, что овощи готовили в разное время, потому что нарезаны они были кусочками неодинакового размера. По его словам, остатки вчерашних овощей смешали со свежими и обжарили на гриле.
- Бегающие по всему залу дети. Мы с девушкой пришли в довольно дорогой ресторан. Мальчик и девочка лет пяти бегали от столика к столику, а родители равнодушно взирали на это. В этот вечер я планировал сделать предложение и, когда невеста отлучилась, раскрыл коробочку с кольцом и поставил рядом с ее тарелкой. Я не успел опомниться, как мальчик подбежал к нашему столику, схватил кольцо и закинул в стоящий рядом аквариум. Родители тоже это видели, но, вместо того чтобы что-то предпринять, рассмеялись. Я был вынужден просить официанта достать украшение, и, пока он пытался выудить его со дна, моя невеста вернулась и мне пришлось ей рассказать о произошедшем. Но все закончилось хорошо, она сказала «да». Сейчас у нас самих 5-летние двойняшки, и, хоть они и очень спокойные дети, по ресторанам мы с супругой ходим без них.
А по каким признакам вы определяете, что в этом ресторане есть не стоит?
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