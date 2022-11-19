Мы перевели названия 14 привычных блюд и, честно говоря, малость обалдели

Каждое блюдо отличается особенным вкусом, способом приготовления, а также историей происхождения, которая могла повлиять на его название. Вы знали, что бешбармак называется именно так, потому что издавна кочевые племена ели его руками? Или, например, как переводится слово «чурчхела»? В этой статье вы узнаете, что в действительности означают названия популярных блюд и десертов.

Пельмени — «хлебное ухо»

Пельмени — знаменитое блюдо народов, заселяющих северную Евразию. Современное название происходит от удмуртского слова «пельнянь» — «хлебное ухо» (пель — ухо, нянь — хлеб). Форма «пельмень» образовалась под влиянием севернорусского наречия, после чего попала в литературный язык.

Кебаб — «обугленный»

Кебаб — общее наименование блюд из жареного мяса, которые готовят в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Закавказья. Существует множество рецептов кебаба. Кроме говядины, баранины и козлятины для его приготовления могут использовать свинину, птицу, рыбу и морепродукты. Персидское слово «кебаб» произошло от древнего слова, которое означает «жечь, обугливать».

Бешбармак — «пять пальцев»

Бешбармак — это киргизское и казахское блюдо из отварного мяса, теста и наваристого бульона. Обычно его готовят на семейные праздники или для гостей. Мясо обязательно должно быть крошеным. Название блюда означает «пять пальцев», так как в те времена, когда оно появилось, у киргизов и казахов было принято есть руками. Есть и другое объяснение: в это блюдо пресное тесто кладется кусочками, которые предварительно наминают пятью пальцами.

Хачапури — «творог и хлеб»

Хачапури — это грузинское блюдо, которое готовится из теста и большого количества тертого сыра. Существует много его разновидностей, например с яйцом и в форме лодочки или из слоеного теста. В 2019 году хачапури признали нематериальным памятником культурного наследия Грузии. «Хачо» в переводе с грузинского — «творог», а «пури» — «хлеб». Правда, это все-таки лепешка с сыром.

Профитроли — «маленькая награда»

Профитроли — это небольшие полые кулинарные изделия из заварного теста с начинкой (сладкой или нет). Сладкие профитроли подаются в качестве десерта, несладкие — как закуски на фуршете. Слово «профитроли» заимствовано из французского и означает «маленькая награда».

Феттучини — «ленточка»

Феттучини — это один из видов пасты в виде плоских полосок теста шириной 7 мм. Название происходит от итальянского слова fettucciа — «тесемка» или «ленточка». Одним из самых известных блюд является феттучини Альфредо. Итальянский повар и ресторатор Альфредо ди Лелио придумал это блюдо специально для своей жены, у которой после рождения сына пропал аппетит. Весь мир узнал о рецепте феттучини после того, как в 1926 году в ресторане Альфредо побывали актеры Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд. Им так понравилась паста, приправленная большим количеством чеснока, сыра, разных пряностей и сливочного масла, что они увезли рецепт домой, в США. А хозяину ресторана подарили золотые вилку и ложку с подписью «Для Альфредо, короля лапши».

Паэлья — «сковорода»

Родина паэльи — испанская провинция Валенсия. Основу блюда составляет рис, приправленный шафраном и оливковым маслом. Традиционно паэлью готовят и подают прямо в сковороде. Слово paella в переводе с валенсийского означает «сковорода», а также является родственным словом кастильскому padilla — «маленькая духовка».

Рахат-лукум — «удовольствие для нёба»

Рахат-лукум — это одна из самых известных восточных сладостей. Создателем лакомства считается турецкий кондитер Хаджи Бекир, который представил свое творение на конкурсе необычных десертов для султана. Говорят, когда султан попробовал угощение, то воскликнул: «Сладость сердца моего! Вот какое удовольствие на вкус!» Если переводить с турецкого, то «рахат-лукум» означает «кусочки удовольствия». Но происходит само название от арабского rahat al-hulqum, что переводится как «удовольствие для нёба».

Фуа-гра — «фиговая печень»

Фуа-гра готовится из печени гуся или утки. Птиц начали откармливать еще в Древнем Египте, позже — в Древней Греции и Риме. Римляне в качестве корма для гусей использовали просушенные, растолченные и следом размоченные плоды инжира. Поэтому в первых древнеримских рецептах такая печень упоминается как Jecur ficatum — «фиговая печень». Слово ficatum (фига) в романских языках превратилось в foie (фуа).

Канапе — «крошечный диванчик»

Канапе — аппетитные миниатюрные бутерброды, состоящие из нескольких слоев лакомств. Это название появилось еще в Древней Греции. Греки называли словом konopeion мягкое ложе с пологом, защищающим от москитов. Позже слово пришло во французский язык в сокращенной версии. В переводе с французского «канапе» означает «крошечный, миниатюрный», так во Франции называют небольшие диванчики с изящными ножками. Кстати, именно французы первыми придумали нанизывать кусочки разных деликатесов на шпажки.

Тирамису — «подними меня»

Тирамису — итальянский многослойный десерт на основе сыра маскарпоне, кофе, куриных яиц, сахара и печенья савоярди. Есть разные версии происхождения этого лакомства. Например, что его придумал кондитер Роберто Лингуанотто в конце 1960-х годов. Своим названием тирамису обязан тонизирующим и питательным свойствам ингредиентов. В переводе с итальянского tira mi sù буквально означает «подними меня вверх», а в переносном смысле — «подбодри меня» или «подними мне настроение».

Чурчхела — «холодный и горячий»

Чурчхела считается национальной грузинской сладостью. Она представляет собой цепочку из насаженных на нитку орехов в густом слое сока и муки. Традиция нанизывать продукты на нити и обваривать в соке появилась еще в VIII веке до н. э. на территории древней Колхиды. Слово «чурчхела» считают производным от мегрельских слов «чхур» (холодный) и «чхер» (горячий). Такой перевод отражает способ приготовления лакомства — погрузить нить с орехами в горячий сок, а потом оставить остывать на открытом воздухе.

Яйцо пашот — «в мешочке»

Яйцо пашот считается визитной карточкой французской кухни. Способ приготовления довольно простой: яйцо без скорлупы варят в едва кипящей воде в течение нескольких минут. Чем свежее яйцо, тем эстетичнее оно будет выглядеть после такой варки. Французы называют это блюдо oeufs pochés (оф пош), что переводится как «яйца, ошпаренные кипятком». Но название от слова pochette (пашот) — с французского «мешочек» — более распространено в мире.

Круассан — «полумесяц»

Название выпечки croissant пришло из французского языка и переводится как «полумесяц». Кстати, настоящий французский круассан начинки не имеет. Но сейчас популярны различные его вариации с добавлением крема, джема и даже ветчины с сыром.