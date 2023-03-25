13 человек, которые видят позитив даже там, где другие с лупой его не обнаружат
По мнению ученых, смех полезен для здоровья. Он помогает налаживать отношения с другими людьми, стимулирует кровообращение и даже регулирует уровень гормонов. И вовсе не обязательно ждать какого-то особого случая, чтобы хорошенько повеселиться. Герои нашей статьи лишний раз доказывают, что найти что-то смешное можно почти в любой вещи или ситуации.
«Мама повесила замки на мою игровую консоль, и я не могу отыскать ключ»
«Когда мучаешься от скуки на работе»
«Помогите! Меня здесь держат против моей воли!!!» «Спасите!»
«В Калифорнии в кои-то веки выпал снег. Друзья решили слепить „реалистичного“ снеговика...»
Каков отец, таков и сын
«Когда курьер оставляет посылку у консьержа внизу, мне приходит имейл. По идее, это должна быть фотография штрихкода на коробке, но этому парню правила не указ»
«Нашему сыну только что исполнилось 2 года. Мы назвали эту фотографию „Наш маленький великий мыслитель“»
«Достал бумажник и буквально поперхнулся от смеха»
«Просто посмотрите, как спит моя жена...»
- Э-э-э... А она лежит на животе или на спине? © GerhardtBusen / Reddit
«Жена с ее учениками сделали „сурков“. Просто ржу»
«Жениху я сказала, что все идеально»
«Я пытался сделать селфи, но, видимо, в процессе посмотрел на экран»
«Готово. Починил»
«Сделала тату со своими кошками. Я просто в восторге!»
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Фото на превью hockeyandburritos / Reddit
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