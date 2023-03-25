13 человек, которые видят позитив даже там, где другие с лупой его не обнаружат

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По мнению ученых, смех полезен для здоровья. Он помогает налаживать отношения с другими людьми, стимулирует кровообращение и даже регулирует уровень гормонов. И вовсе не обязательно ждать какого-то особого случая, чтобы хорошенько повеселиться. Герои нашей статьи лишний раз доказывают, что найти что-то смешное можно почти в любой вещи или ситуации.

«Мама повесила замки на мою игровую консоль, и я не могу отыскать ключ»

«Когда мучаешься от скуки на работе»

«Помогите! Меня здесь держат против моей воли!!!» «Спасите!»

«В Калифорнии в кои-то веки выпал снег. Друзья решили слепить „реалистичного“ снеговика...»

Каков отец, таков и сын

«Когда курьер оставляет посылку у консьержа внизу, мне приходит имейл. По идее, это должна быть фотография штрихкода на коробке, но этому парню правила не указ»

«Нашему сыну только что исполнилось 2 года. Мы назвали эту фотографию „Наш маленький великий мыслитель“»

«Достал бумажник и буквально поперхнулся от смеха»

«Просто посмотрите, как спит моя жена...»

Э-э-э... А она лежит на животе или на спине? © GerhardtBusen / Reddit

«Жена с ее учениками сделали „сурков“. Просто ржу»

«Жениху я сказала, что все идеально»

«Я пытался сделать селфи, но, видимо, в процессе посмотрел на экран»

«Готово. Починил»