15 человек не стали сдерживаться и как на духу выложили, что их бесит в детских садах и школах

Кто-то считает, что самый трудный возраст ребенка — это младенчество. Кому-то более тяжкими кажутся подростковые годы. А мы думаем, что все то время, пока дети ходят в садик и школу, по умолчанию не из легких. И дело не в детях, а в самих этих заведениях. С бесящими моментами в садах и школах сталкиваются и родители, и учителя с воспитателями, и им уже надоело молчать. Ну а мы собрали их откровения в одну статью.