15 человек не стали сдерживаться и как на духу выложили, что их бесит в детских садах и школах
Кто-то считает, что самый трудный возраст ребенка — это младенчество. Кому-то более тяжкими кажутся подростковые годы. А мы думаем, что все то время, пока дети ходят в садик и школу, по умолчанию не из легких. И дело не в детях, а в самих этих заведениях. С бесящими моментами в садах и школах сталкиваются и родители, и учителя с воспитателями, и им уже надоело молчать. Ну а мы собрали их откровения в одну статью.
- Больше всего я ненавижу братания в случайных коллективах. Ребенок пошел в сад, и началось: «Давайте сделаем детям праздник на ровном месте, чтобы у нас всех была возможность познакомиться и подружиться!», «Давайте дарить воспитателю всякую фигню на каждый День безрогого оленя, ведь она вторая мама нашим деткам!», «Давайте все вместе сходим в театр!». Ну зачем, а? Я просто хочу отводить ребенка утром в сад и забирать его оттуда вечером. У меня своя жизнь, вы мне в ней не нужны, случайно собравшиеся люди. Я и без вас в театр схожу. Из родительского чата меня давно выкинули за (цитирую) «разобщение коллектива». © Подслушано / Ideer
- Есть такие родители... Они никогда не отвечают на звонки и сообщения, зато приходят на собрание, ожидая услышать, какой у них чудесный ребенок. Или вот родители, у которых прилежные дети: хорошо учатся, всегда делают уроки и т. д., — но мама с папой пытаются контролировать все, что происходит в школе. Они и ребенка смущают, и наше время тратят. © IronTeach / Reddit
- А еще некоторые родители любят обвинять меня во всех бедах своего ребенка, не принимая на себя никакой ответственности. Блин, лично я обучаю ваше дитя по часу в день в течение полугода. Вы несете ответственность примерно за 6 часов бодрствования в день вне школы, умноженных на возраст. Если такие родители не видят, какую важную роль они играют в успехе своего ребенка, неудивительно, что у них проблемы. © NinenDahaf / Reddit
- Сообщение от классного руководителя в воскресенье: «Уважаемые родители, особенно папы! 16 февраля в 12 часов пройдут „Веселые старты“. От каждого класса нужно 2 спортивных папы с ребенком. Те, кто сможет принять участие, напишите мне лично». Сообщение в понедельник: «Уважаемые родители! Заявку на участие папы с ребенком никто не прислал. Я так поняла, что наш класс участвовать не будет...» Понятно, что классный руководитель — человек подневольный, но чем думает администрация школы, когда назначает «Веселые старты» для пап в рабочий день в 12 часов? Что должен делать отец в их понимании: брать отгул, писать заявление без сохранения зарплаты на один день? И ради чего? © ice96rus / Pikabu
- А я понять не могу, почему все вокруг резко решили, что уроки непременно должны быть увлекательными, чтобы дети не скучали? Справляться со скукой и концентрироваться на скучной задаче до конца — это важный жизненный навык. Дети так учатся управлять своими эмоциями. Они, в конце концов, должны уметь сосредотачиваться на «неинтересных» задачах. © Dranwyn / Reddit
- Лишь став взрослым, я понял, что в школе нас могли бы и научить важным вещам, которые пригодятся в реальной жизни. Что такое банковское дело, налоги, ипотека или аренда, инвестиции. То есть мы на уроках рассуждаем, что означает красное платье дамы из классического произведения, но нас не учат тому, как работает ипотека или аренда! Серьезно. А между тем я однозначно буду либо снимать, либо покупать квартиру в будущем, и было бы неплохо знать, как это делается. Школа вообще не стоила того времени, что мы там проводили. © tnmts / Reddit
- Наш государственный сад: огороженная территория, 2 раза в неделю бассейн, 2 раза в неделю полноценная физкультура. Театральный кружок, окружающий мир, творчество. Каждое утро зарядка, летом — на улице. Гуляют 2 раза в день. В здании садика музей игрушки, зимний сад, музыкальный зал. Плюс детей осматривают врачи.
А теперь частный сад, в который мы ходили, пока ждали государственный. По цене в 4 раза дороже. Помещение — несколько квартир на 1-м этаже. Гуляют на общей площадке во дворе, вместе с собаками и матерящимися подростками. На прогулки выходят не каждый день, потому что чуть только портится погода, обязательно находятся несколько мамочек, которые в чате начинают истерить: «Сегодня очень холодно! Наши пусечки не должны гулять!» А еда привозится из государственного садика, поэтому ничем не отличается. © Тревожное Пирожное / ADME
- Работаю воспитателем. Работа посменная: то в утро, то в вечер. А еще мой сын ходит в этот же сад. Вчера вечером пришла за ним в футболке, джинсах драных и кедах. Уже на выходе встретила мамочку из своей группы, и ей, конечно, не понравился мой прикид — я, видите ли, развращаю ее чадушко. Попыталась объяснить, но кто меня слушает? После пары минут выяснилось, что своими коленями я еще и папаш могу соблазнить... Хочет идти к заведующей в понедельник писать заявление на меня. © motherson / Pikabu
- Мы с классом как-то в шутку обсуждали, какие чипсы вкуснее всего, а потом я задала им написать небольшое сочинение. И одна девочка написала там вот что: «Терпеть не могу, когда учителя нарушают личные границы. Я вам не подруга, а ученица, и мне все равно, какие чипсы вам нравятся». Извините, нам что, уже нельзя быть людьми с собственными интересами, помимо работы? Мне вот всегда нравилось, когда мои учителя делились историями из личной жизни. А теперь учеников это как будто бесит. © Mission-Interview-88 / Reddit
- В нашем родительском чате — будь он неладен — недавно мамаши начали возмущаться, что их детей «травят» в садике сахаром и сгущенкой. Как можно, ведь диабет и ожирение же! И вообще, воспитатели в саду негодяи: целыми днями в телефоне торчат. Ага, торчат, отвечая на их же вопросы: «А какую панамку надели Полине? А во сколько вы вышли гулять? Вы слишком мало/много гуляете! Вы не играете с детьми!» Так что я искренне сочувствую воспитателям. В садике моих детей великолепные воспитатели, но вот некоторые родители... © EvaSphera / Pikabu
- Я учитель математики в средней школе. Чтобы ученикам было проще, я всегда публикую онлайн тему урока и домашнее задание: если кто-то отсутствует, он потом сможет все нагнать. В общем, недавно тема урока была «Квадратичная функция и дискриминант». И представьте, нашлись родители, которые обвинили меня в том, что я учу детей дискриминации, и они не хотят, чтобы их дети присутствовали на таких уроках. И вместо того, чтобы делом заняться (план занятий составить, например), мне пришлось участвовать в собрании, где я объяснил-таки родителям, что дискриминант — это математический термин. Ой, как мне все собрание приходилось сдерживаться, чтобы не проехаться по их умственным способностям... © Numb1Slacker / Reddit
- Ох, блин, это просто больная тема. Я не воспитатель, я родитель. И волею судьбы я состою в родительском чате. Такого отборного поливания грязью за глаза я нигде, блин, до этого не видела! Успокоились местные мамаши только после пары «простыней» от меня. Не понравилось им, видите ли, что воспитатель громко разговаривает! А она должна была шепотом переорать десяток плачущих, адаптирующихся к саду детей? Еще их возмутило, что воспитательница — внимание! — ругает за драки. Ей надо было молча смотреть, как парочка малолетних избалованных деток другим жизни не дают, правильно я понимаю? © luckyfreakinout / Pikabu
- С приходом мессенджеров все границы между учителями, детьми и их родителями стерлись окончательно. Все думают, что писать можно в любой день и в любое время. Норма — написать мне в 6 утра, когда я еще даже не встала, или в 8 вечера, когда я ужинаю с семьей. И в том и в другом случае знать не желаю о вашем существовании.
И на собрания никто не ходит. Начиная класса с 5-го родителям просто по барабану эти собрания, зато каждая мать считает, что мне несложно лично ей потом рассказать, что было на собрании. Бесите! Я тоже свое личное время трачу, чтобы на собрании в школе сидеть, когда мой рабочий день давно закончен, — извольте и вы объявляться. © annoyed.teacher / Pikabu
- Я, как человек, побывавший и с той и с другой стоpоны, могу объективно сказать, что родительские собрания себя изжили. Мне, родителю с высшим педагогическим, нафиг не надо слушать лекцию по основам педагогики и психологии. Или сидеть и 2 часа разбирать поведение девиантных одноклассников моего ребенка. Я что, приду в школу и буду их за руку водить? Или пойду к их родителям скандалить? Чего от меня ждут? Как педагог, я вижу, что на собрания ходят те родители, к детям которых претензий нет — и особо обсуждать там нечего. © missispetrof / Pikabu
- У нас на одном собрании учительница говорила 20 минут. А еще 1 час 40 минут родители обсуждали «текущие вопросы». И 1 час 40 минут — это потому, что я потом просто уже встала и молча вышла, так-то они, может, до утра там болтали. А проблема, на обсуждении которой я сломалась, была в бутербродиках и цвете шариков на 8 Марта. Тогда шло 27 сентября... © mellowed / Pikabu
На тему дошкольного и школьного обучения можно рассуждать бесконечно. У нас есть объемный авторский материал о том, почему современные школы не учат самостоятельности. А для тех, чьи дети еще не ходят в школу, мы написали статью-рассуждение о том, нужен ли ребенку детский сад.
AdMe/Маразмы/15 человек не стали сдерживаться и как на духу выложили, что их бесит в детских садах и школах
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