10 доказательств того, что нельзя слепо верить идеальной картинке в кино

В кадре от наших любимых актеров и актрис глаз не оторвать: безупречная кожа, притягательная фигура, отточенные движения. И любая одежда сидит на них как влитая. Однако, как оказалось, нередко все перечисленное достигается за счет компьютерных технологий. Мы выяснили, в каких фильмах использовались визуальные эффекты и ретушь для создания образа персонажа.

Создатели фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" использовали компьютерную графику, чтобы сделать актрис похожими

Если во время просмотра ленты вы были в восторге от того, насколько похожи Элайла Браун и Аня Тейлор-Джой, изобразившие Фуриосу в разных возрастах, то спешим вам сообщить: это не столько удачный выбор кастинг-менеджеров, сколько смекалка режиссера ленты, который решил прибегнуть к компьютерной графике. С ее помощью он "смешивал" облик юной Элайлы с внешними чертами главной звезды фильма. И девочка чуть ли не с каждым кадром становилась все более похожей на старшую коллегу. Если в начале ленты лицо Элайлы на 35 % состояло из черт Ани Тейлор-Джой, то к моменту появления в кадре второй — на все 80 %.

В сериале "Родина" живот Клэр Дэйнс был отретуширован

Во время съемок второго сезона сериала "Родина" Клэр Дэйнс ждала ребенка, но ее живот создатели скрыли с помощью графики. А ведь актриса была уже на 7 месяце. Она призналась, что ей было крайне неприятно сниматься в любовных сценах, будучи в положении. "Это отстой", — подытожила Клэр. А из этой статьи вы узнаете, какие еще актрисы снимались в кино во время беременности и как они прятали свои животики.

Орландо Блума "обновили" для франшизы "Хоббит"

Если в первой части "Властелина колец" Орландо Блум появился в свои 22 года, то к тому моменту, когда его пригласили вновь сыграть Леголаса в очередной части франшизы "Хоббит", ему было уже около 36. А поскольку в приквеле актер ну никак не мог выглядеть взрослее, чем в оригинальной трилогии, то создатели решили омолодить актера с помощью графики. Надо сказать, что далеко не все остались в восторге от обновленного внешнего вида Леголаса. Так, некоторые издания писали: «Блум все равно не выглядит моложе, чем в "Братстве кольца": лицо стало шире, линия подбородка более четкая. Но при этом глаза героя имеют какой-то отталкивающий неестественный вид. Лучше бы они сэкономили деньги и оставили Блума таким, каков он был на самом деле".

В картине "Добро пожаловать в рай" Джессике Альбе дорисовали купальник

Как-то раз Джессика Альба призналась, что на съемках фильма "Добро пожаловать в рай" она чувствовала себя не в своей тарелке. Во-первых, ее хитростью заставили сниматься в очень откровенном купальнике вместо ранее оговоренного гидрокостюма (в чем заключалась хитрость, можно узнать здесь), во-вторых, молодой женщине было так неловко за свой вид, что она то и дело куталась в полотенце при любом удобном случае. И, надо сказать, создатели напрасно доставили столько неудобств Джессике. Ведь в конце концов им пришлось дорисовать купальник на кадрах фильма, тем самым сделав его более скромным. Даже представить сложно, как мало ткани было в этом бикини изначально.

В ленте "Кровавый алмаз" слезы Дженнифер Коннелли были ненастоящими

На этапе постпроизводства фильма "Кровавый алмаз" создатели вдруг решили сделать одну из сцен с Дженнифер Коннелли более драматичной с помощью плача. Но вместо того, чтобы пригласить актрису сделать другие дубли, они решили обратиться к художникам по спецэффектам, чтобы те добавили немного цифровых слез. Ну что тут скажешь? Получилось правдоподобно, мы поверили.

В картине "Тоня против всех" к голове Марго Робби "приклеили" чужое тело

В фильме "Тоня против всех" Марго Робби играла фигуристку. Но, конечно же, какую бы тщательную подготовку к роли не провела актриса, без помощи профессиональной спортсменки было не обойтись. И в сценах со сложными прыжками снималась настоящая фигуристка, но в кадре ее голова была заменена головой Марго Робби. Точнее, ее цифровой моделью, которую создатели предварительно подготовили, отсканировав разные выражения лица актрисы.

Судя по всему, создатели "Призрачного гонщика" добавили актеру пресс

Так как у Николаса Кейджа был эффектный торс в фильме «Призрачный гонщик», журналисты не могли не спросить режиссера, использовались ли визуальные эффекты для сцен «без рубашки». На что тот отвечал отрицательно. Однако дотошные интернет-издания добыли снимки актера с обнаженным торсом, которые были сделаны во время съемок ленты, и сравнили с кадрами из фильма. На фото от папарацци живот актера выглядел тоже подтянутым, но был совсем не таким, как в киноленте. Так что верить создателям на слово и исключать возможность графики явно не стоит.

Не исключено, что Линдси Лохан изменили бюст в семейном фильме «Сумасшедшие гонки»

В Голливуде ходили слухи, что создатели «Сумасшедших гонок», а то были представители студии Disney, в какой-то момент тоже озадачились вопросами пристойности внешнего вида главной героини. И потратили деньги на то, чтобы цифровым способом немного уменьшить бюст Линдси Лохан. Они подумали, что роскошные формы молодой актрисы могут отпугнуть родителей целевой аудитории. Но, надо отметить, режиссер картины эту информацию не подтвердила.

Джереми Реннеру нарисовали руки для ленты «Ты водишь!»

На третий день съемок ленты «Ты водишь!» Джереми Реннеру не посчастливилось: он сломал сразу обе руки. Но на больничный актер не ушел и продолжил работать. На съемочной площадке он носил зеленые повязки, которые на этапе постпроизводства были, конечно же, закрашены. А также специалисты по спецэффектам нарисовали Джереми другие руки. Вот дают!

Николь Кидман, вероятно, убрали морщины в ленте "Аквамен"

О том, использовалась ли киношная ретушь для создания безупречных образов персонажей ленты "Аквамен", создатели не распространялись. Однако некоторые критики фильма первым делом отметили цифровое омоложение ряда актеров, в частности Николь Кидман. Рядовые зрители им вторили. Они так и вовсе назвали графику на лице актрисы экстремальной и неуместной.