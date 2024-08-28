Мда мужик не ты первый не ты последний. Я вон тоже с 6 ти до 13 лет воспитывал думал доча, а оказалось я ей никто и звать никак разбежались.
16 человек, чьи взгляды на воспитание детей разнятся, как летний зной и январская вьюга
У каждого человека свой взгляд на воспитание подрастающего поколения. Важные вопросы: чем кормить, где укладывать спать, как часто дарить подарки и нужно ли записываться на миллион кружков, каждый решает по-своему. Маме и папе вдвоем-то бывает непросто найти компромисс, а уж когда в дело вмешивается кто-то еще — там просто туши свет.
- Дочка у меня — голубоглазый ангелок с вьющимися локонами. Обожает всякие заколочки, бантики, ободки. Я ее одеваю, как принцессу, а свекровь бесится, мол, нечего рядиться, чтоб не сглазили. Отпустила я их с дочкой погулять. Вернулись — меня чуть удар не хватил: свекровь сияет, а дочка абсолютно лысая! Она ее побрила, «чтоб волосики лучше росли» ну и чтоб «красоту поубавить». Я просто в шоке, дочка плачет (ей-то бабушка сказала, что это игра — мол, доиграют в парикмахерскую — и волосы вырастут быстро). Теперь ни заколок, ни бантиков... И вид как у сиротки. Скажите, вот эта женщина адекватная вообще?
- Женился на женщине с ребенком — мальцу 5 лет было, сейчас 12. Мы с ним поладили: в футбол играли, в настолки. Но начался переходный возраст. На днях он нахамил мне на ровном месте, я лишил его планшета. Так жена взвилась: «Не смей его наказывать! Ты ему не отец!» Тогда я взял и впервые стукнул кулаком по столу со словами: «Я не его отец — я его папа! Я вытирал ему сопли, когда мальчишки во дворе его обижали, и учил давать отпор. Я научил его читать, писать и ездить на велике. Я купил ему все, что у него есть на этот момент. Я водил его на дзюдо и рисование. Я учил его не бояться монстров под кроватью. И я имею право лишить его планшета, если мой сын плохо себя ведет». Разругались с женой в пух и прах. Если она не одумается, придется разводиться, наверное.
- Прихожу в гости к сестре, а ее дочка как всегда лезет ко мне в сумку и такая: «А что ты мне принесла?» Сестра только лыбится, мол, детей надо баловать. Я тут заскочила на минутку с пустыми руками, так племяшка губы надула и обозвала меня жадиной. Ну что ж, я тоже хитрить умею. Взяла и положила в сумку сегодня о-о-очень красивые заколки. Пришла, племяшка тут же к моей сумке кинулась, нашла заколки, достает такая: «Ой, какие клевые!» Я у нее из рук их забрала и говорю: «Да, мне тоже понравились, вот я их себе и купила. Тебе тоже хотела взять, но тем, кто по чужим сумкам лазит и теть жадинами обзывает, подарки не полагаются». Племяшка обиделась. Но ей уже 9 лет, пора как-то учиться себя вести. И если сестра ее воспитывать не хочет, то придется, видимо, это делать мне.
- Бесят до трясучки муж и его мать. У обоих проблемы со здоровьем: у мужа больной желудок, а его мать всю жизнь на инсулине, так как страдает сахарным диабетом. И знаете что? Оба хомячат всякую фигню: мармеладки, конфетки, тонны шоколада, хотя обоим нельзя! Потом мне же жалуются на плохое самочувствие! Но самое бесящее, что они подкармливают этой фигней нашу дочь. Я ей разрешаю вкусняшки в умеренных количествах, а они закормить шоколадом могут до сыпи в мое отсутствие. Задолбали! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мы с мужем хорошо зарабатываем, даже отлично. Еще у нас есть два сына и две дочки. И недавно муж сказал, что нам пора задуматься о том, чтобы обезопасить дочерей и приобрести им на будущее квартиры. «А как же сыновья?» — наивно спросила я. И муж объяснил мне, что не считает нужным покупать будущим мужчинам квартиры, ведь они сами должны на них заработать. Меня это так выбесило! У нас ведь есть деньги на квартиры. Почему наши дети должны с юности пахать из-за того, что они другого пола? Ссоримся с мужем уже месяц, и никак не дойдем до общего решения. Так и до развода недалеко, но я не собираюсь ущемлять своих сыновей, ведь они такие же дети, как и дочки. © Мамдаринка / VK
- Муж считает, что наш полугодовалый сын уже должен спать отдельно, в своей комнате. А я уверена, что ребенку рано отселяться, тем более что он на грудном вскармливании. И вообще в таком возрасте опасно спать без присмотра. Муж заявляет, что ребенок будит его по ночам, и ему это надоело. Я предложила спать в разных комнатах, так он заявил, что это первый шаг к разводу, муж и жена должны спать вместе. Ну а я не смогу спокойно спать, не зная, как там мой малыш. И все равно мне придется вставать и кормить ребенка минимум два раза за ночь. Сильно я отдохну, бегая туда-сюда? Только вот это совсем не волнует моего мужа. © Мамдаринка / VK
- Пятилетняя дочь ходит на кружок рисования и каждые два дня приносит новый рисунок. Каждый из них я бережно храню в специальной папке, у меня уже три таких. Но муж не понимает, зачем я это делаю. Говорит, что его родители тоже так делали, ему было приятно, но не больше. А я все равно храню рисунки и поделки дочери, ибо я тот ребенок, чьи работы никогда не хранили. А я бы так хотела посмотреть, что я рисовала в детстве. Хотя бы один рисунок. И если взрослой дочери это не будет нужно, я пойму. Но не прощу себя, если она будет нуждаться в таком, а я не сохраню для нее эту память. © Мамдаринка / VK
- Дочке 4, и еще год назад она обожала собак. А потом свекровь завела французского бульдога, а в компанию ему взяла помесь бульдожки с бойцовой собакой. Псы добрые, но дурные: ни к чему не приучены, от избытка чувств прыгают и рвут когтями гостям одежду. Ну и уронили они как-то мою дочь в снег. Радовались, балбесы, прыгнули пару раз на ребенка. Теперь ребенок боится собак. Очень. Я стараюсь бороться с ее фобией, но конфликт вот в чем: свекровь считает, что никакой фобии не бывает, песики у нее золотые, а ребенок просто неженка. Свекровь бесится, когда ребенок отказывается ходить пешком у нее дома (ее ношу на руках или я, или муж). Потому что два пса жаждут внимания. Им очень хочется понюхать, полизать, поиграть. Они реально осаждают. А дочка пугается и плачет. Для свекрови это придурь. Надо, мол, приучать, что это такое — маленьких собачек бояться? Как не стыдно, такая большая, а на руках. © Unknown author / Pikabu
- У нас с мужем есть дочь, ей 9 лет. У дочери хорошая спортивная фигура, но мой муж уверен, что у нее «лишний вес», и постоянно говорит об этом и ей, и мне. При росте 130 см у дочери нормальный вес в 29 кило. Только вот муж сравнивает ее со своей второй дочерью от первого брака. Она худющая, и мать у нее худая. А дочка, скорей всего, фигурой в меня пошла, мой рост 165, вес 60. Меня все устраивает, но муж достал своими насмешками, и ни уговоры, ни ссоры не помогают. И сегодня я подала на развод. Не дам испортить жизнь своему ребенку. Она здоровая, красивая, стройная. И ужасно, что ее отец этого не понимает. © Мамдаринка / VK
- Всегда советуюсь с сыном по важным семейным вопросам: дизайн дома, меню, поездки. Обсуждаем, находим компромисс, который устроит всех, уступаем в мелочах. Например, ему не нравилась уборщица — по его словам, от нее пахло. Я не ощущала, но нашла другую. А сын не против собаки, о которой я мечтала, хоть и равнодушен. И все у нас хорошо, кроме истерик свекрови. Она считает, что мнение ребенка — ерунда, а я ненормальная. Вот только я выросла так, и мой сын тоже привыкает ценить себя, а муж после такого детства с ней уже пятый год в терапии... © Подслушано / Ideer
- Недавно родила и наняла ночную няню. Я работаю на фрилансе, работу обожаю, и она приносит хорошие деньги. Мужа нет, а ясная голова мне ну очень важна. Также у меня есть помощница, она приходит раз в неделю на генеральную уборку и глажку, плюс ежедневно я сама поддерживаю порядок. Няня приходит к 10 вечера, к этому времени я укладываю дочь, у меня запас молока для ночных пробуждений и беруши, с 11 до 7 я сплю, дальше няня свободна. Так из-за этого всего я перестала общаться с матерью и сестрой. Мать считает, что я офигела: у меня сразу и няня, и уборщица, а вот она все делала сама и везде успевала. Сестру больше волнуют суммы, которые я трачу на это: лучше бы я деньги отдала ей, ведь она устает на работе и содержит безработного мужа. Предложила маме ночью смотреть за внучкой, а сестре убираться, чтобы я платила им, а не чужим людям. Обе обиделись, слово за слово, обеих послала подальше. Вот тебе и поддержка от самых близких людей. © Подслушано / Ideer
"Сыну не нравилась уборщица - по его словам, от неё пахло. Я не ощущала, но нашла другую" - это у них называется компромисс🤣🤣🤣
- Пятнадцатилетняя дочь стала просить нас с мужем подарить ей Apple Watch. Мы живем средне, ни у кого в семье нет ни айфона, ни таких часов. Стали расспрашивать, откуда такое желание, дочь говорит: «У всех есть, и я хочу». Я предложила дождаться сентября и подарить часы ей на день рождения, но дочь ждать отказалась и просто надула губы. Для меня такая ситуация не в первый раз, я знала, что она как обиделась, так и отойдет. Но уже на следующий день на руке дочери красовались новенькие часы. Муж подарил! Не смог терпеть, что дочь расстроилась, взял кредит. Я считаю, что это глупость, и реально обиделась на мужа. Детей надо любить и баловать, но потакать капризам, еще и на кредитные деньги — бред. Теперь уже я не разговариваю с мужем, а он только плечами пожимает, мол, не мог поступить иначе. Бесит. © Мамдаринка / VK
- Мои дети обожают глазированные сырки, поэтому они всегда в холодильнике с запасом, всегда в свободном доступе. И эта ситуация устраивает всех, кроме моего мужа. Он год назад помешался на ПП и на том, что сахар вредный. Сам не ест и детям давать не хочет. Сначала я с пониманием относилась к этому вопросу, готовила мужу отдельно еду, поменяла совсем уж вредные продукты на полезные. Но блин, когда муж стал есть еду без сахара, без соли, без масла, без мяса, без специй, без жарки и без варки, я совсем выпала в осадок, и готовка еды для мужа перешла в его личные обязанности. Раньше он не лез ко мне и детям в тарелку, просто иногда рассказывал о своем ПП, а вчера он выкинул сырки детей в мусор. Не выдержала, выставила за дверь. Пусть едет к своей маме и ей впаривает эту дичь, я так больше не могу! © Мамдаринка / VK
Во второй истории с часами, мужу подзатыльника за потакания капризам. А в следующий раз что? Феррари у кого увидит. Детям надо объяснять что реально важно и не забывать о самом главном в таком возрасте: в школе и ее атмосфере свое воспитание! Ты говоришь им одно, а там другое. Особенно глупые понты.
- У бывшего мужа есть сын от прошлого брака, который ходит в девятый класс, но они с ним практически не общаются, хоть и живут вместе. Мы разошлись, когда его сыну было шесть, но я все равно все время поддерживаю с ним связь. Мы видимся, он приходит в гости, иногда мы можем съездить куда-то пообедать, сходить в кино. Если что-то случается в школе, в первую очередь звонят мне, потому что отец не берет трубку или отвечает, что ему все равно. Самое странное, что и его сын в первую очередь всегда звонит мне. Я не против, я рада, что он так мне доверяет и у нас хорошие отношения. Много раз пыталась говорить с бывшим мужем об этом, но он злится и думает, что я настраиваю сына против него. Ситуация дурацкая, но я не считаю, что расплачиваться за недопонимание между взрослыми должен ребенок. © Мамдаринка / VK
- А я вот не воспринимаю дочь как ребенка. Мать так не может, ей нужно «кудахтать» и опекать. А для меня дочь — это взрослый человек, пускай и неопытный. И когда жены дома нет, мы с дочкой общаемся как два взрослых человека. Оказалось, что она совсем не умеет готовить и так смешно держит утварь. Но ничего, к концу дня она уже жарила кабачки и помогала печь. Ей очень нравится, но мама все оттягивает момент самостоятельности. В другой раз без матери мы долго обменивались фонотекой, слушая любимую музыку друг друга. Теперь она иногда скидывает мне новинки. А я ей по случаю купил хорошие наушники, чтобы не портился вкус к звуку. Вкус разнообразный, навязывать ничего не стал. Ни на мой, ни на мамин не похож — самостоятельность. В общем, дети — они потому и дети, что ты к ним так относишься. А они на самом деле будут поумнее многих знакомых и соседей. Стоит изменить свой подход к ним, как это откроется. © Berdas / Pikabu
- У нас с женой подрастает дочка, ей 3 года. Растет она типичной папиной дочуркой: Первое слово — «папа», первые шаги она тоже сделала ко мне, и даже кормить мне ее проще простого, ест все, что дают (с женой она капризничает). И как-то жена отводит меня в сторону и говорит, что ее беспокоит поведение дочки. Мол, дочка любит ее меньше, чем меня. Я ее прекрасно понимаю, сам временами думал так же, и предложил жене записаться на какие-нибудь совместные занятия для мам с детьми, но она ответила, что у нее нет на это времени. «Ладно, и что ты предлагаешь?» — спрашиваю. А она попросила меня уехать из дома на неделю и пожить пока у сестры. Без ведома дочки. Якобы эта ситуация должна их сблизить. Я отказался от этой дурной затеи и сказал, что у нее крыша поехала, если она думает, что я могу вот так уехать и бросить дочку. А жена обозвала меня эгоистом, обиделась и ушла спать на диван. Теперь вот игнорирует меня и всякий раз, как я играю с дочкой, смотрит косо. © ThrowRA_girldad / Reddit
Строить отношения в семье что с детьми, что без детей бывает непросто. И наша статья — прямое тому доказательство.
Комментарии
Все это уже было, только в разных статьях... Комментировать особо не стала...