16 человек, чьи взгляды на воспитание детей разнятся, как летний зной и январская вьюга

Во второй истории с часами, мужу подзатыльника за потакания капризам. А в следующий раз что? Феррари у кого увидит. Детям надо объяснять что реально важно и не забывать о самом главном в таком возрасте: в школе и ее атмосфере свое воспитание! Ты говоришь им одно, а там другое. Особенно глупые понты.