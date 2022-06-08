17 девушек, которые хотели бы повернуть время вспять и не экспериментировать со своей внешностью

Порой люди возвращаются из салонов красоты в неоднозначном настроении. Как бы мы ни хотели навести шик и блеск, иногда из-за оплошности мастера что-то может не сложиться. Да и самостоятельные эксперименты временами заканчиваются не так, как нам хотелось бы.

Но мы в ADME считаем, что бьюти-неудачи — это повод не расстраиваться, а посмеяться над ситуацией и в дальнейшем не допускать тех же ошибок.

«Мне сделали маникюр, и он так плох, что аж смешно»

«Сделала пудровые брови. Кажется, пигмент не впитался»

«День 1-й». «День 6-й». «День 9-й».

«Представьте, что через несколько месяцев вы выходите замуж, а это ваш пробный свадебный макияж»

«10 часов назад мне сделали ногти. Это просто ужас»

«Я в 2019-м и 2022-м. Не понимаю, почему никто не сказал мне горькую правду о моих бровях»

«Я была моделью у визажиста, которая обучала своих новых сотрудников. Вот так я выглядела в конце сеанса»

«Сестра в последнюю минуту упросила свою подружку сделать мне макияж на выпускной. Лучше бы я накрасилась сама»

«2 дня назад сделала себе брови»

«Как можно было сделать пирсинг ниже пупка?»

«Сделала микроблейдинг бровей. Сейчас они полностью зажили, и результат мне совсем не нравится»

«Визажист сделала мне очень грязный макияж для фотосессии»

«Сделала пирсинг, а он получился несимметричным. Заметила это, только когда уже подошла к машине»

«Сделала эту татушку, когда была очень молода. В ней много косяков, и выглядит она немного не так, как я хотела»

«Впервые нарастила ресницы. Прошло всего 2 дня, а они уже отваливаются»

«Представляю вам мои перманентные брови»

«Решила сделать ноготочки к своему дню рождения. Получилось кошмарно»

«Что я хотела и что получила»