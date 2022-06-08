17 девушек, которые хотели бы повернуть время вспять и не экспериментировать со своей внешностью
Порой люди возвращаются из салонов красоты в неоднозначном настроении. Как бы мы ни хотели навести шик и блеск, иногда из-за оплошности мастера что-то может не сложиться. Да и самостоятельные эксперименты временами заканчиваются не так, как нам хотелось бы.
Но мы в ADME считаем, что бьюти-неудачи — это повод не расстраиваться, а посмеяться над ситуацией и в дальнейшем не допускать тех же ошибок.
«Мне сделали маникюр, и он так плох, что аж смешно»
«Сделала пудровые брови. Кажется, пигмент не впитался»
«День 1-й». «День 6-й». «День 9-й».
«Представьте, что через несколько месяцев вы выходите замуж, а это ваш пробный свадебный макияж»
«10 часов назад мне сделали ногти. Это просто ужас»
«Я в 2019-м и 2022-м. Не понимаю, почему никто не сказал мне горькую правду о моих бровях»
«Я была моделью у визажиста, которая обучала своих новых сотрудников. Вот так я выглядела в конце сеанса»
«Сестра в последнюю минуту упросила свою подружку сделать мне макияж на выпускной. Лучше бы я накрасилась сама»
«2 дня назад сделала себе брови»
«Как можно было сделать пирсинг ниже пупка?»
«Сделала микроблейдинг бровей. Сейчас они полностью зажили, и результат мне совсем не нравится»
«Визажист сделала мне очень грязный макияж для фотосессии»
«Сделала пирсинг, а он получился несимметричным. Заметила это, только когда уже подошла к машине»
«Сделала эту татушку, когда была очень молода. В ней много косяков, и выглядит она немного не так, как я хотела»
«Впервые нарастила ресницы. Прошло всего 2 дня, а они уже отваливаются»
«Представляю вам мои перманентные брови»
«Решила сделать ноготочки к своему дню рождения. Получилось кошмарно»
«Что я хотела и что получила»
А у вас случались неудачные походы в салоны? Или, может, вы уже набили руку и наводите красоту сами?
Фото на превью Upbeat_Breath_6817 / Reddit
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