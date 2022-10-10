20+ человек, жизнь с которыми напоминает сюжет анекдота

Жить под одной крышей с другими людьми не всегда просто. И разбросанные носки — мелочь по сравнению с тем, что могут сделать родственники и близкие, с которыми мы живем или у которых гостим. Пользователи сети поделились фотографиями, гладя на которые хочется то ли хохотать до слез, то ли реветь белугой.

«Я просил маму не мыть эту кружку в посудомоечной машине. Но она все же не послушала меня»

«Моя жена откусывает от яблока всего несколько кусочков, а „остальное оставляет на потом“»

«Мой отец стареет и теперь зачем-то начал мыть бумажные тарелки и использовать их повторно»

Если вы просто положили на тарелку, допустим, кусок хлеба, почему бы не использовать ее еще раз — сам об этом подумывал. © Ymin0 / Reddit

«Родня скинулись и купила моей маме классный набор ножей. Но папа решил, что ножом можно разрезать замороженное мясо»

Пунктирная линия и изображение ножниц все же не навело на мысль, что можно открыть упаковку более гуманным способом

«Каждый раз, когда моя мама кладет ножи в посудомоечную машину, она размещает их вот так»

«Моя жена режет масло вот так»

«Моя жена, наверное, считает, что менять рулоны туалетной бумаги на держателе безумно тяжело, поэтому просто делает так»

«Когда моя девушка ест яблоко, она держит его не за кончики, а за мякоть»

«Моя сестра „украсила“ комнату на свой день рождения»

«В комнате брата нашли вот столько грязной посуды»

«Жена загрузила посудомоечную машину»

«Моя сестра должна была приглядывать за домом родителей, пока папа в больнице. Она была там одна и оставила после себя грязную посуду»

«Папа сказал, что у нас закончилась туалетная бумага. Хорошо, что проверил шкаф перед походом в магазин»

«Убирал шкафы мамы. И обнаружил, что она втайне ото всех глумится над спагетти»

«Дом моего парня. Меня сводит с ума, что его семья всегда делает так»

«Моя жена так ест арбуз»

«В доме моего парня хранят пиццу таким образом»

«Я ненавижу эту сковороду моей девушки. Завтра ее дом выставят на продажу. Она прислала мне эту фотографию»

«При покупке дома сковорода в подарок».

«Попросил даму сердца нарезать ананас, когда вернулся, обнаружил, что она сотворила с фруктом это»

Глаз может дергаться от того, что домочадцы наливают целую тарелку молока и никогда не доедают

Я рос в бедности. Когда ел хлопья, мама просила оставлять в тарелке молоко. В него же братья и сестры кидали хлопья и ели свою порцию. А сейчас я вижу, как моя дочь завтракает вот так — кладет в раковину тарелку, полную молока. © Time_Philosopher_696 / Reddit

«Сейчас каждый в нашей семье сам запасает на зиму то, что больше всего любит. Показываю вам сокровищницу свекрови»

В молодости у моей свекрови были проблемы с пищеварением, отказалась от мучного и мясного. © TardisGirl / Pikabu