15+ фото, благодаря которым каждый может увидеть, как работает генетика

Генетика до сих пор является наукой, с которой человечеству очень трудно тягаться. Порой она преподносит сюрпризы. Например, слегка согнутые мизинцы на руках с рождения или двойной зрачок в глазу. Одним людям они могут доставить неудобства в жизни, а другие от них будут просто в восторге. Пользователи сети показали, какие особенности тела есть у них.

«У дочки много лет было красное пятно на щеке в том же самом месте, что и у меня в детстве»

«У нас с дочкой одинаковые ямочки на лбу»

«У наших детей есть по одному седому волосу на макушке. У обоих темные волосы»

А вы уже читали нашу статью про 20 женщин, которые перестали стесняться и не прячут седину?

«Отец был у нас в гостях, и внезапно я заметил, что у него и моего сына есть родинки на одном и том же месте на правом виске»

«У меня и еще некоторых членов моей семьи есть генетическая особенность — клинодактилия. Наши мизинцы согнуты „внутрь“»

«В детстве меня дразнили за „эльфийские“ уши. Но форма ушей никогда не доставляла мне неудобства. Мне даже показалось милым, что сын родился с такими же»

«Здесь мой дедушка в 50-х годах и я в 2010 году»

Мне кажется, что вы просто путешественник во времени и «прикрываетесь» дедушкой. © Rob_T_Firefly / Reddit

Дети часто вырастают просто копией своих родителей. Убедиться в этом вы можете здесь и здесь.

«У моей невесты есть две светлые точки на предплечье. У ее бабушки были точно такие же»

«Моя прабабушка в 1950 году и я сейчас»

А вы знали, что цвет глаз может меняться со временем? Если нет, то загляните в эту статью.

«У меня сильно сохнут руки, как и у моей мамы. Для этого нет никаких причин, кроме генетики. „Спасибо“, мам!»

«Моя мама и я с одинаковыми прическами»

А здесь можно увидеть 16 ярких примеров того, насколько мощной штукой является генетика.

«Мне кажется, я похожа на маму. Генетика — это круто!»

«Моя 3-летняя мама с сестрой и 3-летняя я с младшим братом. Ох уж эта генетика!»

Разве это не один и тот же ребенок? Вау! © Accomplished-Lie355 / Reddit

«У меня и моего карапуза одинаковые родинки на ногах»

«Мой сын и его прадедушка. Они не особо похожи, но оба сидели всегда вот так. Ну и гены!»

«Недавно я нашел своего биологического отца. Что скажете, мы похожи?»

«Если бы не ДНК-тест, я никогда бы не узнала, что так похожа на свою биологическую бабушку. Она даже не знала обо мне»

«Мне удалось найти фотографию моей бабушки»