15+ фото, благодаря которым каждый может увидеть, как работает генетика
Генетика до сих пор является наукой, с которой человечеству очень трудно тягаться. Порой она преподносит сюрпризы. Например, слегка согнутые мизинцы на руках с рождения или двойной зрачок в глазу. Одним людям они могут доставить неудобства в жизни, а другие от них будут просто в восторге. Пользователи сети показали, какие особенности тела есть у них.
«У дочки много лет было красное пятно на щеке в том же самом месте, что и у меня в детстве»
«У нас с дочкой одинаковые ямочки на лбу»
«У наших детей есть по одному седому волосу на макушке. У обоих темные волосы»
А вы уже читали нашу статью про 20 женщин, которые перестали стесняться и не прячут седину?
«Отец был у нас в гостях, и внезапно я заметил, что у него и моего сына есть родинки на одном и том же месте на правом виске»
«У меня и еще некоторых членов моей семьи есть генетическая особенность — клинодактилия. Наши мизинцы согнуты „внутрь“»
«В детстве меня дразнили за „эльфийские“ уши. Но форма ушей никогда не доставляла мне неудобства. Мне даже показалось милым, что сын родился с такими же»
«Здесь мой дедушка в 50-х годах и я в 2010 году»
- Мне кажется, что вы просто путешественник во времени и «прикрываетесь» дедушкой. © Rob_T_Firefly / Reddit
«У моей невесты есть две светлые точки на предплечье. У ее бабушки были точно такие же»
«Моя прабабушка в 1950 году и я сейчас»
А вы знали, что цвет глаз может меняться со временем? Если нет, то загляните в эту статью.
«У меня сильно сохнут руки, как и у моей мамы. Для этого нет никаких причин, кроме генетики. „Спасибо“, мам!»
«Моя мама и я с одинаковыми прическами»
А здесь можно увидеть 16 ярких примеров того, насколько мощной штукой является генетика.
«Мне кажется, я похожа на маму. Генетика — это круто!»
«Моя 3-летняя мама с сестрой и 3-летняя я с младшим братом. Ох уж эта генетика!»
- Разве это не один и тот же ребенок? Вау! © Accomplished-Lie355 / Reddit
«У меня и моего карапуза одинаковые родинки на ногах»
«Мой сын и его прадедушка. Они не особо похожи, но оба сидели всегда вот так. Ну и гены!»
«Недавно я нашел своего биологического отца. Что скажете, мы похожи?»
«Если бы не ДНК-тест, я никогда бы не узнала, что так похожа на свою биологическую бабушку. Она даже не знала обо мне»
«Мне удалось найти фотографию моей бабушки»
«Мой дедушка и я. Никогда его не видел, но как только взглянул на фото, обалдел»
Фото на превью justatowel** / Reddit
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