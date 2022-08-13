15+ реальных существ с нашей планеты, глядя на которых думаешь, что же это природа придумала такое
В наши дни ученые знают о примерно 2 млн растений и животных. Даже по скромным оценкам, это лишь 1/4 часть всех земных видов. Цифры впечатляют, и с каждым годом количество открытий только растет. Но даже среди известных нам существ встречаются такие, глядя на которых тяжело даже представить, что они живут с нами на одной планете.
Мы в ADME буквально с открытым ртом пересматривали фото животных, в реальность которых порой верится с трудом. А в бонусе покажем единорогов, когда-то давно живших по соседству с людьми.
Патагонская мара — крупный пустынный грызун, внешне похож на нечто среднее между капибарой и кроликом
Голубой дракон всю жизнь дрейфует брюшком кверху в поисках еды
А питается он ядовитыми медузами, яд которых позже использует для защиты. Защищаться, по всей видимости, приходится нечасто, благодаря отличной маскировке. Его брюшко голубого цвета, что скрывает от хищников, атакующих с воздуха. А спина серебристо-серая, поэтому хищные рыбы тоже не видят дракона.
Иравадийский дельфин — один из двух видов орцелл. В отличие от остальных своих собратьев, у них отсутствует клюв
Шерстистая крыса Босави. Это полуторакилограммовый вегетарианец, который не боится людей, потому что до 2009 года никогда не видел их
Хохлатый олень — единственный представитель своего рода. Он прячет рожки под шевелюрой и выделяется заметными клыками
Эти милые ребята хорошо уживаются с красными пандами и черношейными журавлями, поэтому их нередко можно увидеть в одном вольере в зоопарке.
Крылья баклажанового кружевного жука выглядят как витраж
Белый листонос — полная противоположность стереотипам о летучих мышах. У него белая шубка, он строит палатки для жизни и любит инжир
Колючая кустарниковая гадюка отлично маскируется благодаря «мохнатому» виду. Зачастую греется на бутонах цветов
Эта красотка — лунная бабочка. Всю свою жизнь она ничего не ест, а энергию получает из запасов, накопленных гусеницей
Скотопланес — род морских огурцов. Он заводит домашних питомцев — маленьких крабов, с которыми бродит по дну в поисках пищи
Фантастический листохвостый геккон назван так из-за своего внешнего вида. Он прекрасно сливается со средой, имитируя гниющий лист
В науке этот вид известен как Halitrephes maasi, но еще его называют медузой-фейерверком. Понятно почему
Золотые жуки-черепахи выглядят довольно привлекательно благодаря своеобразной окраске
Карликовый тушканчик Козлова — крайне миловидный парень. Встречается в пустынях Китая и Монголии
Гигантская изопода — глубоководный родственник обычной мокрицы. Они могут достигать до полуметра в длину и до 5 лет обходиться без еды
Лигр — помесь самца льва и самки тигра. Общительный, любит плавать. А еще это крупнейший представитель кошачьих, но он встречается лишь в неволе
Бонус
Эласмотерий, которого еще называют сибирским единорогом, вымер около 39 тысяч лет назад. Он был размером с мамонта и имел большой толстый рог на лбу.
А есть ли у вас необычные любимчики в животном мире?