9 фактов о женском теле, от которых даже у знатоков мурашки по коже галопом побегут

Тело женщины словно отлично спроектированный компьютер, ведь все, что происходит в нашем организме, неслучайно. К примеру, многие знают, что менструация напрямую связана с репродуктивными возможностями. Но для большинства будет сюрпризом, что во время беременности у женщины появляется новый орган.

А в бонусе мы развенчаем старый миф о том, что женщины лучше мужчин выполняют несколько дел одновременно.

Женщина теряет до 0,06 л жидкости во время менструации

Для многих не секрет, что дискомфорт, который женщины испытывают во время менструации, задуман природой не просто так. К примеру, болезненные спазмы в животе возникают потому, что сокращается мышечная стенка матки. При этом несильная боль считается даже нормой. Кроме того, каждый месяц во время менструации женщина теряет до 0,06 л жидкости, что примерно равно 4 ст. л. Доказано, что в это время полезно заниматься физической активностью, главное — не переусердствовать.

После менопаузы количество «женских» гормонов даже меньше, чем у мужчин

Немногие знают, что после менопаузы уровень эстрогена у женщин падает до низкого уровня и оказывается даже меньше, чем у мужчин их возраста. Дело в том, что, несмотря на традиционное деление гормонов на «женские» и «мужские», и те и другие воспроизводятся в организмах обоих полов, просто в разных количествах, и их уровень меняется с возрастом. Эстроген отвечает за регуляцию репродуктивной системы, а тестостерон участвует в развитии мужских репродуктивных тканей, но при этом важен для обоих полов для поддержания здоровья и эмоционального фона.

Целлюлит не показатель лишнего веса

Целлюлит представляет собой безвредное состояние кожи, при котором образуются бугристые ямочки. Такая особенность может появиться в области бедер, живота и ягодиц как у полных, так и худых женщин. Также целлюлитом могут страдать и мужчины, но в значительно меньшей степени, поскольку у них тоньше жировая прослойка.

Обоняние и вкусовые рецепторы развиты лучше, чем у мужчин

Женский организм сверхчувствителен к запахам и вкусам, особенно в репродуктивном возрасте. Есть предположение, что на это влияют половые гормоны. Чем больше женщина концентрирует свое внимание на предмете, тем лучше воспринимает его запах. Результаты экспериментов показали, что матери могут различить запах своего ребенка среди большого количества других детей. Помимо этого, существуют анатомические различия: у женщин почти на 50 % больше нервных клеток в обонятельной луковице, чем у мужчин.

Женский организм быстрее восстанавливается

Исследования показывают, что женские половые гормоны помогают восстановиться после тяжелых травм. Специалисты говорят, что эти гормоны в период половой зрелости, вероятно, обладают особым иммуноукрепляющим действием. Кроме того, у будущей матери могут вырабатываться антитела, которые она передаст своему ребенку.

Различают больше цветов

Согласно исследованиям, около 12 % женщин обладают сразу двумя типами гена, который отвечает за «зеленые» и «красные» колбочки. Этот особый ген, отвечающий за цветовое зрение, расположен в X-хромосоме. У мужчин, в отличие от женщин, только одна X-хромосома, поэтому они менее восприимчивы к различению цветов и оттенков.

У беременной женщины вырастет новый орган

И этот орган — плацента, который формируется во время беременности. Она необходима для обеспечения обмена питательными веществами между матерью и плодом. Происходит это с помощью пуповины: с одной стороны она соединяется с плодом, с другой — с материнской маткой.

Вырабатывают до 0,9 л молока в день

Молодые мамы могут переживать о том, сколько грудного молока должен получать новорожденный малыш. Однако не существует точной нормы, ведь организм мамы и потребности ребенка весьма индивидуальны. Примерная цифра — 0,4–1,3 л в день. Кормящая мать может вырабатывать 0,5–0,9 л молока ежедневно. При этом слишком большая выработка молока так же вредна, как и недостаточная. Ведь это может привести к закупорке протоков и маститу.

Во время беременности прямые волосы могут стать кудрявыми, и наоборот

Специалисты говорят, что изменения, происходящие с волосами во время беременности, — совершенно нормальное явление. Причем может поменяться даже структура волос: к примеру, прямые волосы вдруг становятся кудрявыми, а кудри, данные от природы, напротив, выпрямляются. Причиной тому повышенный уровень гормонов. И хотя все процессы в организме очень индивидуальны, 2-й триместр беременности часто называют «фазой рассвета». У будущих мам в этот период количество выпадающих волос заметно сокращается, за счет этого прическа кажется более густой.

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