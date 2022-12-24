Бьемся об заклад, что вы не сможете угадать животное лишь по одной части его тела
Ученые подсчитали, что на планете обитает свыше 8 млн видов животных, поэтому смело можно утверждать, что все наши школьные познания из уроков биологии о них — ничтожно малы. Многие скажут, что наиболее распространенных зверушек мы с легкостью можем отличить. Возможно, но стоит показать только какую-нибудь часть тела на фотографии братьев наших меньших, как сомнение не заставит долго себя ждать. Проверьте, сможете ли вы угадать, кто перед вами.
Нос бобра, морской свинки или капибары?
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Хвост лемура, скунса или циветы?
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Иголки дикобраза, ехидны или ежа?
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Язык собаки, медоеда или медведя?
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Глаза мадагаскарской руконожки, летучей мыши или ленивца?
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Хвост павлина, фазана или тетерева?
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Нос землеройки, тенрека или крота?
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Лапы кролика, домашней кошки или собаки?
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Хвост слона, бегемота или кабана?
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Лапы древесной лягушки, игуаны или хамелеона?
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Пятна леопарда, гиены или гепарда?
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Глаз ястреба, орла или сокола?
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Нос гепарда, сервала или леопарда?
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Ухо жирафа, осла или зебры?
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Лапы зайца, тушканчика или патагонской мары?
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Клюв пингвина, альбатроса или чайки?
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Спинной плавник косатки, дельфина или акулы?
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Спина муравьеда, панголина или броненосца?
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Нос хохлатого оленя, газели или кенгуру?
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Лапы синей утки, олуши или селезня?
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Какое животное вам было сложнее всего отгадать?
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