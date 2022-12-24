Бьемся об заклад, что вы не сможете угадать животное лишь по одной части его тела

Ученые подсчитали, что на планете обитает свыше 8 млн видов животных, поэтому смело можно утверждать, что все наши школьные познания из уроков биологии о них — ничтожно малы. Многие скажут, что наиболее распространенных зверушек мы с легкостью можем отличить. Возможно, но стоит показать только какую-нибудь часть тела на фотографии братьев наших меньших, как сомнение не заставит долго себя ждать. Проверьте, сможете ли вы угадать, кто перед вами.