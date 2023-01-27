10 установок, которые приносят только вред, а мы их впариваем своим детям

Любой родитель знает, что растить детей — та еще задачка. Стандарты воспитания меняются со временем, и если задачей наших мам было, чтобы дети были сыты и одеты, то наших детей мы учим еще и отстаивать личные границы. В сегодняшней статье мы решили порассуждать, какие установки пора перестать насаждать детям, а о чем, наоборот, стоило бы им рассказать.

Мы учим их быть покладистыми, а стоило бы научить говорить «нет» и принимать отказы

Умение отказывать — очень важный навык. В детстве у ребенка, который не умеет говорить «нет», могут отобрать любимую игрушку более настырные дети, а во взрослой жизни такому человеку попросту сядут на шею. Важно донести до ребенка, что он может отказаться от того, что ему не по душе, но и другие вправе поступить так же. О, это про мою дочку. Мы с ней гуляли в парке, она попросила у другой девочки куклу поиграть. Та ей отказала, а моя в слезы, потому что с ней «не хотят делиться». В итоге поскандалил с бывшей женой и родителями, потому что, видите ли, объяснил дочке, что никто не обязан делиться, если не хочет. В том числе и она сама, если бы куклу попросили у нее. © Dunjee / Reddit

Мы говорим, что для успеха нужен талант, хотя на деле бывает достаточно упорства

Как говорится, терпенье и труд все перетрут. Практически каждый способен научиться рисовать, петь или танцевать, было бы достаточно времени и упорства, чтобы работать над ошибками. Да, кому-то легче разобраться в точных науках, а кому-то — в языках и литературе, но научиться можно чуть ли не всему, для этого необязательно обладать некой «предрасположенностью». Я профессиональный музыкант. Мне вечно говорят: «Ой, ты такой талантливый». И вот вроде понимаю, что они это от чистого сердца, но я, блин, работал в поте лица, чтобы достичь того, чего достиг. Я всем своим ученикам повторяю, что дело не в таланте, а в упорной работе. © Batmans_9th_Ab / Reddit

А я своим ребятам говорю, что талант — это как лодка. В том смысле, что на ней можно доплыть куда угодно, но, чтобы сдвинуть ее с места, работать все равно придется. © Berkwaz / Reddit

Учим избегать неудач и трудностей, а надо бы просто предупредить о последствиях и позволить детям учиться на ошибках

Конечно, хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и не допускали своих. Но избежать этого не получится. Гораздо лучше позволить ребенку учиться принимать решения самостоятельно, не запрещая пробовать и ошибаться. Знаете, наша задача как родителей не в том, чтобы уберечь детей от ошибок, а в том, чтобы минимизировать вред от этих самых ошибок. Ну пусть они, например, катаются на лыжах, но только на холме, где есть спасатели, которые в случае чего им помогут. Если хотят, пускай идут зимой гулять в легкой куртке. А когда замерзнут (а они замерзнут), принесите им теплую куртку. Дайте им потерпеть легкую неудачу, чтобы они научились справляться с такими ситуациями. © bz922x / Reddit

Ну вот, вы позволяете детям брать на себя разумный риск — это же отличный способ научить их самостоятельно принимать решения и оценивать последствия. © Dangerous—D / Reddit

Говорим, что большие мальчики и девочки не плачут, вместо того чтобы разрешить им проживать эмоции

Плач — это способ сбросить напряжение, плакать важно как детям, так и взрослым. Когда дети плачут, многие родители чувствуют себя некомфортно, будто они что-то делают неправильно. Так проявляется «триггер родителя», когда определенное поведение ребенка вызывает сильный эмоциональный отклик. Важно не подавлять эмоции, а проживать их — и нам, и нашим детям. Я из того поколения, которому говорили «мальчики не плачут». Мы должны были всегда вести себя хорошо, иначе нас наказывали. Вот как по мне, от такого воспитания и становятся депрессивными взрослыми. Понимаете, у всех бывают плохие дни. Да, даже у детей. С какой стати мы делаем детям замечания, когда они психуют после трудного дня, когда и свои-то всплески эмоций не всегда контролируем? Глупо требовать от детей постоянно контролировать свои эмоции, когда сами не всегда умеем это делать. © lawsofthegoose / Reddit

Рассказываем, что дружить в коллективе нужно со всеми, хотя куда лучше дружить с тем, с кем хочется

Вот бывало же такое, что сын или дочка впервые отправляются в школу или в кружок, а мы даем им дружеское напутствие: «Ну, подружись там со всеми»? Только забываем добавить, что некоторые дети в классе могут оказаться не очень приятными, и дружить с такими, скорее всего, не захочется. А кто-то не захочет общаться с нашими детьми, и это не значит, что они должны добиваться этой дружбы. Дружеские чувства прекрасны, когда взаимны. Ага, вот это я своим детям пытаюсь донести. Они жаловались, что дети в классе не всегда хотят с ними играть, а я сказал, что не все хотят дружить и это нормально. © SaveusJebus / Reddit

Я сыну сказал, что стоит быть вежливым с окружающими, но водить с ними при этом дружбу совсем не обязательно. © Neat_Mistake_5523 / Reddit

Убеждаем, что взрослые знают все на свете и всегда правы

У детей миллион вопросов, и иногда они настолько хитрые, что мы просто не находим в закромах памяти нужного ответа. Чего-то мы можем и попросту не знать — сколько звезд на небе, какая температура на Марсе и т. д. Самый верный ответ в таких случаях — «давай узнаем вместе», а не «это так, потому что я так сказала». Я поражаюсь, сколько родителей и учителей, когда что-то объясняют детям, приводят аргумент «потому что я лучше знаю». Мне вот даже нравится, когда я не знаю ответа на какой-то детский вопрос, потому что тогда можно разобраться и узнать ответ вместе. Мне не стыдно признать, что я ошиблась или в чем-то не уверена. © lisey_lou / Reddit

Учим доедать все до конца, чтобы тарелка осталась пустой, даже если еда уже не лезет

Родители, конечно, всегда беспокоятся о том, чтобы ребенок питался разнообразно и ел досыта. Но «культура чистых тарелок» должна остаться в прошлом, ведь принуждение доедать все, что лежит на тарелке, ни к чему хорошему не ведет. Сперва заставляем доедать все без остатка, а потом удивляемся, откуда у детей проблемы с лишним весом. Может, не надо ждать, пока они вырастут, чтобы сказать им: «Можешь не доедать, если сытый»? И хватит уже заставлять детей давиться продуктами, которые они не любят. Да, дети иногда выпендриваются и говорят, что они не любят еду, которую даже не пробовали, но я не об этом. А то вы знаете, что они не едят, например, морковку, но все равно ее готовите, а потом злитесь, что они ее не едят. © AriSpice / Reddit

Мои родители вечно заставляли все доедать. Чтобы вы понимали, порции у нас были такие, что можно было четверых одной накормить. Угадайте с одного раза, кто в детстве страдал от лишнего веса, а сейчас, став взрослым, все это сбрасывает. Если ваши дети не хотят есть, значит, они не голодные. © ImSoSpiffy / Reddit

Пугаем детей докторами, «дядями» и «тетями»

Многие дети в принципе опасаются врачей и незнакомцев, а родители иногда лишь усиливают страх, пугая их «страшными уколами» или злым дядей. Вместо угроз и преувеличений скажите детям правду — да, делать прививку чуть-чуть больно, но она полезная; с незнакомцами не стоит разговаривать, но рядом со мной ты в безопасности. Важно говорить детям правду, чтобы научить их честности и доверию. О-о-о, когда я был мелким, родители вечно угрожали, что отведут к доктору и он сделает укол (я боялся уколов). © MutantNinjaN****es / Reddit

Ага, либо врачами, либо еще собаками пугают — «осторожно, плохие собачки, они тебя укусят» (если дети будут гулять в неположенных местах). У меня из-за такого племянник в 7–8 лет дико боялся собак, до истерики — даже просто спящих. © HeavyBlastoise / Reddit

Или в магазине: «Видишь дядю? Дядя тебя заберет, если будешь капризничать». © UncommonTheIdk / Reddit

Учим, что из вежливости нужно терпеть, когда взрослые их обнимают

Мы не всегда хотим, чтобы нам пожимали руки, трогали за плечо или обнимали. Так вот у детей то же самое — они не всегда хотят, чтобы их щекотали или трепали за щеки бабушки и тетушки. Нужно объяснить ребенку, что у него есть право самому выбирать, хочет ли он посидеть у тети Оли на коленках. А заодно объяснить непонимающим взрослым, что ребенок может этого не хотеть. Мы же, в конце концов, учим детей не хватать без спросу кота, так давайте научим родню и знакомых не хватать без спросу детей. Я, когда прихожу в гости к племянникам, всегда спрашиваю, можно ли их обнять. Иногда они не хотят, а иногда мы крепко обнимаемся. Пытаюсь то же самое донести до их бабушек и дедушек, но это непросто. Слышала, как они говорят ребятам: «В смысле не поцелуешь бабушку? Я сейчас как обижусь!» Блин, ну не перекладывайте вы на четырехлетку ответственность за ваши обиды. © JustHereToRedditAway / Reddit

Порой растим их с мыслью, что они центр вселенной

Для нас, разумеется, наши дети особенные. Но мысль, что весь мир будет относиться к ним так же, как мама, ошибочна: она может воспитать в ребенке высокомерие и сформировать завышенные ожидания от взрослой жизни и окружения. Это вот прямо про племянника моего. Как будто весь мир крутится вокруг него, а все остальное побоку. Он, если закончил чем-то заниматься, моментально бежит к матери с сестрой, заявляет, что теперь хочет делать то-то, и ждет, что они бросят свои дела и побегут его развлекать. И ведь еще расстраивается, когда они отказываются. © corrado33 / Reddit