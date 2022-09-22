12 лайфхаков, которые будут выручать родителей школьников весь учебный год

Ежедневные сборы в школу могут стать настоящим испытанием и для детей, и для родителей. Ведь в утренней суете так легко забыть нужный учебник или задержаться дома из-за того, что пришлось гладить форму. Но этих трудностей можно избежать.

Мы в ADME составили список лайфхаков, которые упростят сборы в школу и избавят ребенка от неудобств на уроках.

Гладить одежду утюжком для волос

Если уже утром выяснилось, что школьная форма ребенка помята, вовсе не обязательно доставать утюг и тратить время на глажку. Вещи можно быстро привести в порядок с помощью утюжка для волос. Главное, чтобы на нем не было остатков косметических средств, из-за которых на одежде могут появиться пятна. Если на утюжке есть функция регулировки температуры, то, снизив ее, таким способом получится погладить даже шелковые вещи. В противном случае стоит использовать этот лайфхак лишь для более прочных тканей.

Подогревать одежду

Мало кто хочет по утрам выбираться из-под теплого одеяла, так что родителям редко удается сразу убедить детей встать и начать собираться в школу. Но утро станет для школьника приятнее, если предварительно повесить его одежду на батарею. Так вещи прогреются, и ребенку будет комфортнее.

Готовить завтраки заранее и замораживать их

Свободное время в выходные можно посвятить тому, чтобы приготовить завтраки на несколько дней вперед. Например, испечь побольше маффинов и сложить их в морозилку. Затем останется лишь разморозить нужное количество накануне учебного дня и не заниматься утром готовкой в спешке.

Ставить несколько будильников

Будильник пригодится не только для того, что проснуться и разбудить ребенка. С его помощью удобно организовать утренние сборы и избежать опоздания в школу. Можно поставить несколько будильников, которые помогут ребенку понять, когда пора завтракать, чистить зубы, переодеваться и так далее. А родителям не придется тратить время на то, чтобы проговаривать все это.

Делать ребенку браслеты-напоминалки

Чтобы ребенок не забыл о важных делах, которые ему нужно выполнить в школе (например, сдать книгу в библиотеку), можно дать ему с собой браслет-напоминалку. Для этого достаточно отрезать полоску бумаги, написать на ней послание, обернуть вокруг руки, как браслет, и закрепить скотчем. Так важная информация будет у ребенка перед глазами.

Раскладывать вещи для школы по контейнерам

Все вещи, необходимые для школы, можно разложить по отдельным прозрачным контейнерам или корзинкам. Например, выделить контейнеры для канцелярских принадлежностей, спортивной формы, разделить одежду по категориям. Если уже на пороге ребенок вспомнит, что забыл что-то важное, он сможет быстро отыскать нужную вещь.

Быстро избавляться от неприятного запаха в портфеле

В школьных рюкзаках детей нередко появляется неприятный запах. Избавиться от него полностью поможет стирка. Но вот чтобы просто добавить аромат, стоит положить в портфель самодельный освежитель. Для этого нужно смешать чайную ложку воды и 3–4 капли эфирного масла. Опустить в этот раствор кусочек мела и подождать, пока он впитает жидкость. Затем обернуть его в ткань и положить в рюкзак. Мел можно менять каждую неделю.

Класть ребенку в портфель папку для бумаг

Всегда стоит класть в портфель ребенку пластиковую папку для бумаг. В ней он, например, сможет приносить записки от учителя или передавать родителям и обратно документы, которые нужно подписать. Так они не помнутся и не затеряются на дне портфеля.

Причесывать ребенка без слез

Не только детсадовцы, но и некоторые школьники ненавидят причесываться по утрам. Все из-за того, каким болезненным может быть этот процесс. Приводить волосы в порядок перед уроками станет проще, если знать пару секретов. Например, детей, у которых тонкие волосы, стоит причесывать еще и перед сном и заплетать на ночь косичку. А детям с толстыми волосами не подходят круглые расчески, для них лучше выбирать расческу-весло.

Покупать одинаковые однотонные носки

Еще один способ ускорить утренние сборы — всегда покупать ребенку одинаковые однотонные носки. Благодаря этому не придется тратить время на поиск подходящей пары. Если у вас несколько детей, которые собираются в школу одновременно, можно закрепить за каждым свой цвет.

Переодеваться только после завтрака и чистки зубов

Не стоит позволять ребенку переодеваться в школьную форму, пока он не позавтракает и не почистит зубы. Ведь слишком велик риск, что он спросонья прольет на себя молоко или испачкается зубной пастой. А терять время из-за переодеваний в утренней суете не хочется никому.

Хранить влажные салфетки у входной двери

На случай если избежать пятен все же не удастся, стоит держать прямо у входной двери упаковку влажных салфеток. Они пригодятся, чтобы ребенок мог быстро вытереть лицо или очистить школьную обувь от грязи.