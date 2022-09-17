16 историй о родителях, с чьей любовью и поддержкой за плечами вырастают крылья

Альберт Эйнштейн утверждал, что есть только 2 способа прожить жизнь: один — когда ничто вокруг для тебя не удивительно, а второй — когда все вокруг кажется чудом. Любящие родители могут научить ребенка переживать радость каждого дня и умеют создавать хотя бы иногда небольшое волшебство.