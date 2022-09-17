16 историй о родителях, с чьей любовью и поддержкой за плечами вырастают крылья
Альберт Эйнштейн утверждал, что есть только 2 способа прожить жизнь: один — когда ничто вокруг для тебя не удивительно, а второй — когда все вокруг кажется чудом. Любящие родители могут научить ребенка переживать радость каждого дня и умеют создавать хотя бы иногда небольшое волшебство.
Редакция ADME пересмотрела немало историй о детстве и подготовила подборку о людях, чьи родители подарили им счастливые годы любви и поддержки.
- Как-то в детстве батя решил сделать мне сюрприз. Заходит в комнату и говорит: «Бери лопату, выходи на улицу и копай песок». Мне было лет 5, поэтому без лишних слов я взял лопату, вышел и начал копать песок. Где-то через полметра показался руль, а потом и весь велосипед. Он был новеньким, только грязным и влажным, но это никак меня не огорчило. Казалось, что это настоящее чудо. © Не все поймут / VK
- После школы я поехала с мамой поступать в вуз. Сдала экзамены, меня зачислили, мама помогла устроиться в общагу. Мама уехала поздно вечером, отдала мне все деньги, оставила себе только на билет до дома. Я на радостях, что освободилась от родительской опеки, помчалась отжигать с новыми знакомыми. А мама не успела на последний автобус, ночь просидела на вокзале, денег хватило лишь на билет и стаканчик чая с печеньем. Узнала я об этом спустя 7 лет... И ужасно плакала. © Не все поймут / VK
- Как-то в детстве к нам в село приехала машина с мороженым. Папа дал мне крупную купюру, чтобы я себе купила. А мороженое тогда стоило недорого. Ну я и купила на всю выданную сумму, еле дотащила домой, а класть некуда: морозилка забита мясом. Мама ругалась, а папа позвал детей со всей округи, съели сколько смогли, остальное он раздал. © Carolina Vasilache
- Мой папа — заядлый орнитолог. В детстве он рассказывал мне кучу всего о птицах и учил определять их по виду и голосу. А еще у нас был маленький ритуал: каждый вечер после ужина мы выходили на улицу в темноте и ухали, как совы, чтобы те начали ухать нам в ответ. Отзывались они нам лишь изредка, но воспоминания об этом до сих пор меня греют. © figuresofpathos / Reddit
- Собрались всей семьей на какое-то торжество. Сидим за столом, и вдруг возник вопрос о том, что самое вкусное ели в детстве. Я и сказал: «Макароны. А особенно вкусно было с тушенкой». Мать зарыдала и ушла из комнаты. Я пошел за ней, чтобы успокоить, а она сквозь рыдания стала повторять: «Это было все, что я могла достать! Прости!» Но я же говорил про позитив, а вот такая вышла реакция у мамы. Пока мы развлекались и играли, не замечая всего вокруг, родители делали все, что они только могли сделать для нас. © lSULTANl / Pikabu
- Когда я поступила в институт, папа сводил нас с мамой в ресторан. Мама сокрушалась, что столько денег потратили, могли бы набрать продуктов и дома стол накрыть. Но папа сказал: «У нас не каждый день дети в институт поступают». Папы нет уже 6 лет, я сама уже бабушка, но до сих пор не могу забыть этот момент. © Зульфия Атамбаева
- Все мое детство с родителями было праздником. Папа был шофером на заводе, и он всегда был в дороге. С 10 лет, как только наступали летние каникулы, я ездила с ним в кабине. Почти всю страну объездили! Только став взрослой, я поняла, как много значили для меня эти поездки. © Людмила Гончарова
- Одно из самых милых воспоминаний детства для меня такое. Мне было года 4, я болела, и мама делала мне уколы. А мне было очень больно, и я плакала. Папа после уколов брал меня на руки и убегал от мамы прятаться за дверь в их комнате. Через несколько минут мама нас «находила», и мы все вместе обнимались там за дверью в темноте, и боль сразу проходила. © Svetlana Saugoux
- Когда был маленьким, у моей семьи 3 года подряд было непростое время. Мама с папой все время искали подработку, а зарплату задерживали. А еще у мамы был набор — золотые серьги, цепочка и кулон, который она очень любила. Но перед моим днем рождения она якобы потеряла цепочку, и в то же время ей дали на работе премию, а я получил подарок. На следующий год мама «потеряла» кулон, но уже отцу на работе выплатили часть долга, и мой день рождения опять прошел празднично. На третий год ситуация повторилась. Лишь со временем до меня дошло, что мамины украшения не потерялись, а просто были проданы, чтобы у меня было хорошее детство. © Палата № 6 / VK
- Мне было 14 лет, когда от нас ушел отец. Мама трудилась продавцом на рынке и подрабатывала уборщицей, однако денег еле хватало на школу и еду. Но она очень хотела подарить мне на день рождения телефон, ведь мобильники уже были у всех. Долго копила деньги. А на день рождения сняла все накопленные деньги и поехала домой, чтобы я сам мог выбрать ту модель, какую захочу. И в итоге на праздник пришла в слезах, с разрезанной сумкой и без денег. Но вот именно тогда я увидел, как сильно мама меня любит. И ее слезы и любовь оказались для меня самым дорогим подарком. © MotyaStar / Pikabu
- Мне 7–8 лет. Идем с отцом из кино. Я иду и канючу:
— Мне скучно, так скучно...
Отец посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:
— Главное, чтобы тебе со мной скучно не было лет через 30. Хорошо время провели, потом поймешь.
Прошло 35 лет. Батя, мне с тобой не скучно. Ты прав, отлично время провели. Фильм не помню, зато помню, как шли домой, как ты меня переносил через лужи и как от тебя веяло холодом. © Sibirskix / Pikabu
- Мне было лет 12, когда дома сорвался кухонный шкаф и все, что там было, разбилось. В том числе и набор черных кружек в горох. Мама была на работе. Я думала, она страшно расстроится из-за этих кружек. Убирала и чуть не плакала. А мама такая сказала: «Кружки, которые в горох? Все разбились? Ну наконец-то! Никогда их не любила!» До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю. © Катерина Гусева
- Мы жили бедно. Зато моим друзьям устраивали чумовые дни рождения с контактными зоопарками, детскими домиками и клоунами. И мама решила устроить мне вечеринку с ночевкой на 11-й день рождения. Она достала всем рожки для мороженого, но, когда открыла коробку, оказалось, что они поломались. Поэтому мама сообщила, что у нас будет не простое мороженое, а мороженое под названием «Волшебный замок»: разломанные куски действительно напоминали части замка. Всем нам так понравилась эта идея, что мои друзья потом еще и просили своих родителей приготовить им это мороженое. © Succulent_Stupidity / Reddit
- Мама взяла выходной, а потом позвонила в школу и сказала, что нас с сестрой не будет. И мы поехали к морю... Весь день строили замки из песка, ели рыбу с жареным картофелем и играли на игровых автоматах. Это было очень неожиданно, а день получился просто замечательным, поэтому все это сильно запомнилось. © peapod72 / Reddit
- Родители мне лет на 5 подарили... арбуз. Они отвезли на велосипедах меня и мою подружку того же возраста на озеро. Там мы пили Yupi из сделанных мамой бумажных стаканчиков, ели арбуз и булку. Вдоволь накупались. Ничего особенного в арбузе летом нет, как и в поездке на велосипеде до озера. Но пусть у родителей и не было денег на подарки, они баловали меня своим временем и заботой. © Julia123qweasd / Pikabu
- Когда я был ребенком, мы собирали все подушки и одеяла и ложились всей семьей спать на полу в гостиной. Как-то мы так спали в течение нескольких недель. Каждый вечер ужинали, а затем шли смотреть фильмы на наших «кроватях». Я чувствовал себя в безопасности рядом с мамой, папой и сестрой. Сейчас я уже взрослый мужчина, и иногда мы с женой тоже вытаскиваем в гостиную матрас королевского размера. Хотелось мне порадовать этими ощущениями своего собственного ребенка, но долгие годы нам не удавалось зачать малыша. Но счастье пришло — мы ждем девочку. Надеюсь, что нам удастся передать нашей крошке ту же любовь и теплоту, которые я чувствовал годы назад. © Anastik / Reddit
Какие воспоминания о детстве и о родителях остались у вас?
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