16 звезд, которые не пиарятся на своих детях, а честно показывают всем, что значит быть родителем

Мари Кондо — королева по наведению порядка в доме и автор книг по организации домашнего быта — недавно призналась, что перестала убирать дома после рождения троих детей. И это еще одно доказательство того, насколько непросто иногда приходится родителям. В воспитании детей есть неловкие моменты, о которых некоторые из нас предпочли бы умолчать, но знаменитостям хватает чувства юмора, чтобы поделиться своими безумными и смешными родительскими буднями со всем миром.

1. Дженнифер Гарнер помогает дочерям-скаутам продавать печенье

«Печенье на продажу».

2. Эми Шумер наглядно демонстрирует, как выглядят мамы после родов

3. Бизи Филиппс передала всю боль каждой мамы словами: «Игры и веселье — это круто, пока у кого-то в волосах не застревает слайм»

4. Кэрри Андервуд нянчится с малышом, даже когда готовится к выступлению

5. Стефани Беатрис вышла позавтракать вместе со своим малышом

6. «Доисторические туфли» Джессики Бил, которые она получила в подарок от своих детишек

7. Фотографии Пинк — это наглядное пособие того, что собой представляют материнские будни

8. Минди Калинг доказала, что дети могут перехитрить любого взрослого

9. Леброн Джеймс готов терпеть любые проявления любви от своей маленькой принцессы

10. Уставшая Зои Салдана не может поверить, что еще только среда

11. Сын Ким Кардашьян превратил свою маму в Гринча

12. Крисси Тайген шутит, что ее послеродовое белье похоже на упаковку для груш

13. Телеведущая Келли Рипа напоминает всем и себе, что «отпуск с детьми — это поездка, но не отдых»

14. Эшли Грэм доказывает, что материнство — это настоящая акробатика

15. Дженна Дуан хвалится завидным макияжем, который ей сделала их с Ченнингом Тейтумом дочь

16. Дуэйн Джонсон получил «приятный» утренний сюрприз от своей дочурки