18 доказательств того, что быть родителем — это все-таки нереально круто

Быть родителем — непростая работа. Дети нуждаются в неустанном внимании и заботе и при этом могут вести себя совершенно отвратительно. Порой так устаешь, что хочется спрятаться под одеяло и не вылезать. И при этом именно дети способны подарить нам идеальные счастливые моменты, не прикладывая никаких усилий.

Мы в ADME нашли множество подтверждений тому, что быть родителем — феноменально круто. Даже от одного взгляда на фотографии, которыми делятся гордые мамы и папы, самый мрачный день становится солнечнее, а плохое настроение исчезает, как ледышка в кипятке.

«Моя 3-летняя дочка сегодня поймала свою первую рыбку»

«Крепко спит. Я никогда не хотел иметь детей, но он растопил мое сердце»

«Сегодня у меня была очень тяжелая 12-часовая смена. Когда я вернулся домой, меня там ждал подарок от падчерицы»

«Мой сын впервые увидел снег»

«Я никогда не буду такой крутой, как моя 3-летняя дочь, которая заходит в свой детский сад»

«Мои девочки сделали мне прическу для фотосессии»

«В детстве я с папой все время готовил молочные коктейли. Сегодня мы с дочерью делим наш первый молочный коктейль»

«Принес малыша в комнату старшего брата, чтобы они разбудили друг друга»

«Вместо этого они приняли одинаковые позы и продолжили сладко дрыхнуть».

«Ходить с дочерью в поход — одна из моих любимых отцовских обязанностей»

«Сфотографировал, как сын впервые катается на американских горках»

«Очень горжусь тем, что моя дочь учится рисовать»

«Реакция дочери, когда она взяла на руки свою младшую сестру. Оказалась, что малышка гораздо тяжелее кукол, на которых она тренировалась»

«Когда я был подростком, мне не позволяли играть в Dungeons & Dragons. 30 лет спустя мы с сыном начинаем наше путешествие в мир этой игры»

«Моя дочь вырастила собственный подсолнух и очень гордится им. Так же, как и я»

«Ужин, который принес мне сын»

«Когда я собираю яблоки со своей двухлеткой, ее чистая радость наполняет меня счастьем»

«Я — фотограф. На этой неделе мы с семьей путешествуем по национальным паркам. Перед отъездом я подарил сыну его первую „настоящую“ камеру»

«Всю поездку он задавал мне вопросы и учился. Это так здорово — поделиться чем-то, что я так люблю, с тем, кого я люблю еще больше».

«Дочка читает своему теленку сказку на ночь»