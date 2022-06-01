19 мужей и жен, между которыми возникла пропасть непонимания размером с океан

Мужчины и женщины нередко мыслят настолько по-разному, что только диву даешься, как мы вообще друг друга понимаем. Казалось бы, семейным парам в этом отношении должно быть проще, но нет: даже совместный быт и годы, проведенные вместе, порой не спасают от недоразумений.

Мы в ADME считаем, что главным помощником в общении мужей и жен должен стать юмор, ведь именно он помогает нам принимать слова и поступки друг друга, даже если мы их не понимаем.

«Супруга отправила за маслом. Описание: „Оно с коровой, ты поймешь“. Хорошо. В магазине»

«Жена спросила меня, какой оттенок подводки для глаз мне нравится больше»

«На днях у меня была срочная операция. Я попросила мужа привезти мне что-нибудь, чтобы переодеться. Он принес мне это»

«Супруг говорит, что у меня проблема... Я вообще не вижу здесь проблемы»

«Попросила мужа повесить мои платья. Не совсем это я имела в виду»

«Моей девушке не нравилось, что я играю в приставку, а я взял и подарил ей на Рождество футболку с названием моей любимой игры»

«Теперь она моя жена и мать моих детей, и вот уже 10 лет она получает на этот праздник аналогичные футболки. Ей это так нравится!»

«Жена попросила принести розовый лак. Помогите!»

«Сказала мужу, что хочу маленький стаканчик газировки. Он принес это»

«Занимаюсь деревообработкой. Жена долго заставляла меня сделать таблички с вдохновляющими надписями, потому что они пользуются спросом»

«В конце концов я согласился, но с условием: надписи выбираю я».

Надпись: «Больше денег — больше проблем».

«Я попросила мужа принести мне мороженое и ложку. Вот что он мне притащил»

«Вот как, по версии моего мужа, выглядит „чистота на кухне“»

«Я попросил супругу промыть фасоль»

«Мой рост 155 см, а мужа — 188 см. Вот как он повесил зеркало для меня»

«Приехал на дачу за шинами из гаража, а жена уже успела 1 на клумбу утащить»

«Попросила мужа купить новую „ногу“ для садового фламинго»

«Ветеринар посадил нашего пса на диету. Моя жена продолжает давать собаке мясо и подсовывать его в еду, которую я готовлю для песеля»

«Попросила муженька купить кайенский перец, чтобы отпугивать енотов. Трогательно, что он купил органику. Только самое лучшее для наших соседей-вредителей!»

Когда жена сказала просто заклеить шкафы скотчем

«Я тебя люблю».

«Попросила мужа сфотографировать нас на свадьбе. Это единственный снимок, который он сделал»