История любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, который считал ее красивейшей женщиной на свете, а она его — идеалом

Инна Чурикова и Глеб Панфилов прожили в браке 52 года. Они оставили после себя не только гениальные фильмы, но и удивительные интервью, в которых чувствуется бесконечная любовь друг к другу. Несмотря на то, что в начале творческого пути Чурикову считали далеко не красавицей, для Панфилова она была самой прекрасной женщиной в мире. Но и для нее супруг был воплощением идеала.

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Впервые Глеб Панфилов увидел Инну Чурикову по телевизору, где она играла в телеспектакле. В тот момент режиссер как раз был в поисках актрисы на роль Тани Теткиной для фильма «В огне брода нет». Увидев Инну, Глеб сразу же понял, что она — та, которую он так долго искал. Панфилов позвонил на студию, чтобы выяснить, что это за актриса, но никто ничего не знал. Спустя 3 месяца поисков, отчаявшемуся режиссеру помог Ролан Быков. Он сказал, что знает актрису, которая идеально бы подошла на роль Теткиной и назвал ее имя — Лидия Чурикова. Только ею оказалась не Лидия, а Инна Чурикова.

Интересно то, что к тому моменту Чурикова уже сыграла в фильме «Морозко», который позже стал культовым. Панфилов видел ее там, но даже подумать не мог, что это была та самая актриса: «Я же на это попался! Если бы сообразил раньше! Но она играла каждую роль так безоговорочно точно и конкретно, что я не увидел в ней Таню Теткину, свою героиню: Таня должна быть другая, очень другая! Зато увидел ее в школьнице, которую она играла в телеспектакле. Она — „человек с тысячью лиц“».

Их роман начался на съемочной площадке «В огне брода нет». На тот момент ей не было еще 25 лет, а ему уже перевалило за 30. Тогда Инна Михайловна безумно робела перед режиссером и вела себя довольно стеснительно, а Глеб Анатольевич все время восхищался ею и искренне не понимал, почему многие считали девушку некрасивой. Ведь Чурикова даже не поступила в театральный из-за того, что, по мнению приемной комиссии, будущая актриса была, мягко говоря, не Афродитой. Когда «В огне брода нет» вышла в прокат, все восприняли этот фильм на ура. Только мама актрисы, посмотрев его, неожиданно сказала: «Дочка, что ж он тебя так плохо одел-то!».

Кстати, Чурикова вспоминала, как еще при первой встрече с Панфиловым она поняла, что все это к чему-то приведет: «В 1966 г. ранним утром я сидела в маленькой комнате на „Ленфильме“ у режиссера Панфилова, еще не зная его лично. И вдруг открылась дверь, вошел он. У него был такой энергичный взгляд, такие глаза! Я посмотрела в эти глаза и поняла: что-то произойдет с моей судьбой. Нечто большее, чем съемки в этом фильме. Так оно и случилось. Не будь этой встречи, думаю, моя жизнь была бы совершенно другой». Панфилов отмечал, что с Чуриковой ей было интересно с самого начала: «С первой же беседы стало ясно, что девушка не только талантлива, но умна, содержательна, любит и умеет думать. Время в таком общении летело стремительно: смотришь — день прошел». Будущий супруг дал ей первую главную роль, а впоследствии снял ее во многих своих картинах.

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Сразу же после окончания съемок пара поженилась. Инне и Глебу приходилось очень нелегко, ведь они ютились в коммуналке, а вскоре у них появился на свет сын Иван. После его рождения актриса решила не задерживаться в декрете и практически сразу продолжила свою кино- и театральную карьеру. Она вспоминала об этом времени так: «Я уходила на репетицию, а в дверях стояли двое мужчин: один взрослый, другой — поменьше. Муж и ребенок смотрели на меня, будто я шла на свидание с другими».

Ivanov Sergey / East News

Примерно в это же время режиссер задумал снять фильм «Начало», где судьба обычной девушки переплетается с жизнью Жанны д’Арк. Панфилов очень долго боролся за то, чтобы обе роли исполнила его супруга, ведь чиновники считали, что для данной роли актрисе недостает яркости и красоты. Спустя 4 года борьбы ему дали добро. В одном из своих интервью Панфилов отмечал, что Чурикова очень позитивный человек, и благодаря этому она позволила ему по-новому взглянуть на образ Жанны д’Арк. Режиссер рассказывал: «Некоторые считают, что Жанна — „ку-ку“, что у нее не все в порядке с психикой. Ничего подобного: в основе ее — вот такое необычайное душевное здоровье и расположенность к человеку, к солнцу, ко всему живому миру. В основе — любовь, которой она готова одарить каждого! Это заставила меня понять Инна».

Фильм «Начало» собрал целую россыпь наград. Марк Захаров пригласил молоденькую Инну играть в театре «Ленком», где она вскоре стала одной из ведущих актрис. Всего Чурикова снялась в более чем 80 картинах, и до конца жизни оставалась главной музой своего супруга. Как-то актриса говорила про своего возлюбленного следующее: «Он считает, что я многомерная величина. Это поразительное чувство, когда в тебя верят не как в жену, а как в актрису, которая многое может: способна все понять и сделать так, как хочет режиссер, а может быть, даже и лучше».

Также актриса признавалась, что бурных ссор за 50 лет брака у них практически не было: «Ссоры серьезные были, но только в молодости. Однажды, помню, у ТЮЗа разговор зашел о чем-то, мы поссорились и разошлись в разные стороны. А когда он мне звонил в ТЮЗ, мы не могли говорить, молчали. Молчали на очень большие деньги, если театр был на гастролях. И после долгого молчания кто-то из нас, обычно Глеб, говорил: „Ну ладно, до свидания“». Однако ни он, ни она не могли долго находиться в состоянии обиды, ведь частенько бывало так, что после ссоры они смотрели друг на друга и просто смеялись.

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Когда-то Чурикова рассказывала, что супруг для нее тот человек, которому она безоговорочно верит и которого любит, продолжив: «Он научил меня говорить своим голосом. Пусть он будет тихий, скромный, может, не очень выразительный, но — свой». Научил он ее и бытовым вещам, как, например, правильной чистке картошки, ведь до этого она срезала кожуру толстенным слоем.

Как-то у Глеба Анатольевича спросили изменилось ли его отношение к жене за столько лет брака, он ответил так: «Стало глубже и сильнее. Это чувство, которое интегрально усиливается с возрастом. Не знаю ничего прекраснее ее лица. Возраст накладывается, понимаю. Время — оно на лице человека, но глаза и сущность не стареют. Это пронзительнейшее ощущение, понимаете?». А Инна Михайловна и вовсе говорила, что не может даже дышать без своего супруга.

Nick Zonna / IPA / SIPA / Sipa Press / East News , Nick Zonna / IPA / SIPA / Sipa Press / East News

В 2012 году Чурикова упала на пороге театра и сломала обе руки. Ее возлюбленный приостановил съемки фильма и трепетно ухаживал за супругой. Она восстановилась, но все же продолжала испытывать проблемы со здоровьем, хотя уверяла всех в том, что находится в полном порядке. В 2022 Чурикова вновь упала и получила серьезные повреждения в области груди. Все спектакли с ее участием были отменены. В январе 2023 года Инны Михайловны не стало.

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Долгое время Глеб Анатольевич не отвечал на звонки, потом сказал что никто не ожидал ее кончины и добавил: «Не сыпьте соль на рану... Очень-очень больно». В мае 2023 Панфилова госпитализировали в реанимацию с ишемическим инсультом, а в конце августа скончался от повторного инсульта, пережив свою супругу на 7 месяцев. Как-то Инну Чурикову спросили, смогла бы она когда-нибудь уйти от своего мужа. Актриса без тени сомнения ответила утвердительно. Увидев изумление журналиста и выдержав недолгую театральную паузу, Инна Михайловна продолжила: «Если бы встретила мужчину более достойного, чем Глеб Панфилов». Получается, что они были созданы друг для друга, ведь пара прожила в браке 52 года. И когда Инна Михайловна и Глеб Анатольевич выходили в свет, а Панфилова и Чурикову, кажется, невозможно было увидеть порознь, то они неизменно улыбались и смотрели друг на друга влюбленными глазами.

Такая же длинная и красивая история любви была у Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Они отмечали свадьбу дважды: в первый раз в шикарном ресторане, в во второй — в поезде, следующем в Тулу.

Фото на превью Nick Zonna / IPA / SIPA / Sipa Press / East News