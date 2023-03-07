Сальма Хайек поделилась курьезной историей о том, как схитрил ее будущий муж, чтобы она таки вышла за него замуж

Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино имеют 2 годовщины свадьбы: одну — 14 февраля, а другую — 25 апреля. И причина этого долгое время была тайной за семью печатями, пока актриса наконец не рассказала, что ее первая свадьба в Париже была, мягко говоря, необычной.

Хайек и Пино обручились в 2007 году, а поженились только в 2009-м. Так почему же им потребовалось так много времени, чтобы совершить этот шаг? Актриса призналась, что она очень боялась замужества и никак не могла на него решиться: «На самом деле, я не верила в брак. И я не хотела выходить за него [Пино] замуж. Мы несколько раз назначали дату свадьбы, я соглашалась, а потом не приходила. Но самое ужасное — то, что он продолжал настаивать на своем».

После нескольких неудачных попыток Пино скооперировался с семьей Сальмы, и вместе они придумали план, как сделать так, чтобы Хайек наконец стала его женой. «Я понятия не имела, что выйду замуж в тот день. Они просто пришли и забрали меня. Мои родители, брат — все сговорились против меня. Я была категорически против брака», — рассказала актриса.

Семьи Пино и Хайек сами организовали регистрацию брака в ЗАГСе и небольшую вечеринку после этого. И актриса в этом не принимала никакого участия. «Они просто притащили меня туда. Я так нервничала. А потом мы пошли на обед к его родителям, — рассказала Сальма. — Моя свекровь, которая обладает великолепным вкусом в подобных мероприятиях, уже все приготовила. Так что у меня просто не было выбора».

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

После того как Сальме удалось справиться со своими страхами и наконец выйти замуж за любимого мужчину, она даже согласилась на более пышную свадьбу: «Раньше я бы просто сказала „да“, а потом не пришла. Но так как я уже официально была замужем, разницы не было никакой. Более того, через некоторое время мне даже понравилось быть женой. И тогда он сказал: „Может, тогда устроим настоящую свадьбу?“»