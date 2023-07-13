Семья 10 лет не могла завести ребенка, а потом эту маленькую принцессу им подкинули прямо на работу
Порой жизнь подбрасывает сюжеты покруче голливудских фильмов. Пожарный и его жена больше 10 лет пытались завести ребенка и уже почти отчаялись. Но однажды ребенок просто свалился им на голову. Точнее, в пожарную часть, где работал будущий отец. И супруги до сих пор благодарны за это каждый день.
Винсент уже 8 лет работает в пожарной части и казалась, что точно привык к любым внештатным ситуациям. Но 2 января этого года сработал особый сигнал, который молчал все эти годы. Этот сигнал сообщал, что в пожарной части оставили младенца и теперь ему нужно найти новых любящих маму и папу.
В пожарной части Винсента был установлен специальный бокс, где поддерживалась нужная температура. В нем анонимно и законно можно оставить ребенка, чтобы в дальнейшем о нем позаботились государственные органы. И как только в боксе появляется малыш, автоматически срабатывает особый сигнал, который и услышал Винсент в тот день. И который прямо-таки перевернул его жизнь.
Ребенок оказался девочкой и, конечно же, Винсент тут же вызвал медиков. Малышку повезли в больницу, чтобы понять, как она себя чувствует и все ли в порядке. Но Винсент не смог просто оставить все как есть и поехал вместе со всеми.
Врач предложил Винсенту оставить записку, в которой стоит искренне рассказать, почему эта малышка стала для него настоящим чудом. Ведь у пожарного и его жены была своя непростая история. Более 10 лет они пытались завести ребенка — и все безуспешно.
Но все сложилось как в сказке со счастливым финалом. Уже через пару дней жена Винсента Кэти смогла забрать малышку из больницы домой. А в апреле супруги официально стали родителями Зои — так они назвали девочку.
Сегодня, спустя полгода после того, как Зои оставили в пожарной части, Винсент не перестает повторять о том, как благодарен за то, что все случилось именно так. И что биологическая мать может не тревожиться: Зои растет в искренней и большой любви.
А одна семья настолько ответственно подошла к появлению на свет своего ребенка, что готовила к этому событию даже свою собаку.