Семья 10 лет не могла завести ребенка, а потом эту маленькую принцессу им подкинули прямо на работу

Порой жизнь подбрасывает сюжеты покруче голливудских фильмов. Пожарный и его жена больше 10 лет пытались завести ребенка и уже почти отчаялись. Но однажды ребенок просто свалился им на голову. Точнее, в пожарную часть, где работал будущий отец. И супруги до сих пор благодарны за это каждый день.

Винсент уже 8 лет работает в пожарной части и казалась, что точно привык к любым внештатным ситуациям. Но 2 января этого года сработал особый сигнал, который молчал все эти годы. Этот сигнал сообщал, что в пожарной части оставили младенца и теперь ему нужно найти новых любящих маму и папу.

В пожарной части Винсента был установлен специальный бокс, где поддерживалась нужная температура. В нем анонимно и законно можно оставить ребенка, чтобы в дальнейшем о нем позаботились государственные органы. И как только в боксе появляется малыш, автоматически срабатывает особый сигнал, который и услышал Винсент в тот день. И который прямо-таки перевернул его жизнь.

Ребенок оказался девочкой и, конечно же, Винсент тут же вызвал медиков. Малышку повезли в больницу, чтобы понять, как она себя чувствует и все ли в порядке. Но Винсент не смог просто оставить все как есть и поехал вместе со всеми.



«Я отдал малышку медсестрам, чтобы они делали все, что нужно. А потом отвел доктора в сторону и просто спросил: „Когда сюда приедет соцработник? Я хочу ее удочерить“». Винсент

Врач предложил Винсенту оставить записку, в которой стоит искренне рассказать, почему эта малышка стала для него настоящим чудом. Ведь у пожарного и его жены была своя непростая история. Более 10 лет они пытались завести ребенка — и все безуспешно.

«Честно говоря, я боялся на что-то надеяться и почти смирился с тем, что малышку я больше не увижу.» Винсент

Но все сложилось как в сказке со счастливым финалом. Уже через пару дней жена Винсента Кэти смогла забрать малышку из больницы домой. А в апреле супруги официально стали родителями Зои — так они назвали девочку.

«Это был просто какой-то ураган. Невозможно описать. Безумие. До сих пор буквально каждый день мы с женой смотрим друг на друга и говорим: „Не могу поверить, что у нас есть ребенок. Что Зои — наша девочка.“ Я полюбил ее с первого взгляда». Винсент

Сегодня, спустя полгода после того, как Зои оставили в пожарной части, Винсент не перестает повторять о том, как благодарен за то, что все случилось именно так. И что биологическая мать может не тревожиться: Зои растет в искренней и большой любви.

«Мы уж точно не принимаем все как должное. Мы слишком ждали этого момента. Поэтому мы просто наслаждаемся каждой секундой и чувствуем себя семьей». Винсент