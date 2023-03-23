20+ собакенов, у которых под слоем лишней шерсти скрывалось море обаяния

Весна — пора обновлений, когда хочется сменить имидж и блистать в новом образе. Поход к крутому парикмахеру может сотворить чудеса не только с человеком, но и с его четвероногим питомцем. Некоторые домашние любимцы настолько меняются после модных стрижек, что не понятно, как хозяева их вообще узнают. А в конце вас ждут сразу 2 бонуса о том, что выбирать мастера для питомца надо так же тщательно, как и для себя самого.

«Впервые за 8 лет привел свою собаку к грумеру и очень доволен результатом!»

Даже не верится, что это одна и та же собака

Ну разве она не очаровашка?

«Этот пес брыкался, как дикий конь, и орал чайкой во время бритья лап. Теперь по фото видно, что он чертовски гордится собой»

Когда парикмахер постарался от всей души

После стрижки она выглядит на 5 лет моложе

До и после стрижки: от белого медведя до ягненка

«За этой малышкой плохо ухаживали, поэтому шерсть была в ужасном состоянии. Я горжусь тем, как мило она выглядит после стрижки»

«Хозяева собаки сказали, что я могу постричь ее так, как мне хочется. Результат им понравился»

В овечьей шкуре прятался симпатичный пудель

«Хозяева попросили меня сохранить максимум шерсти, а морду и лапы постричь покороче. Как я справился?»

Когда до стрижки хороша, а после — просто великолепна

«Я вернулась от грумера с совершенно другой собакой!»

В куче шерсти нашелся симпатичный песель

«На приведение в порядок этого большого сладкого мальчика ушло 99 % моего рабочего дня»

«Волонтер привела собаку на стрижку. Я так влюбился в эту моську, что решил забрать ее домой. Малышке 10–13 лет, предложения по имени приветствуются»

Теперь песель готов к лету

Собакен не хотел стричься, потому что с предыдущими грумерами у него отношения не сложились. Немного терпения — и вот какой вышел красавец

Этого парня пришлось побрить, потому что вся его шерсть свалялась. Но ему идет

Из обычного дворового пса — в настоящего джентльмена

«В этот раз я долго не стригла свою собаку. Теперь она чувствует себя гораздо лучше!»

Песель как будто побывал в самом крутом барбершопе в городе

Когда уверял всех, что у тебя просто кость пушистая, но стрижка открыла правду

Бонус № 1: не все парикмахеры одинаково полезны

«Я попросила грумера причесать моего хаски, а он взял и побрил его. Ох, как я зла!»

Бонус № 2: шерсть не зубы — она обязательно отрастет