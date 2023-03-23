20+ собакенов, у которых под слоем лишней шерсти скрывалось море обаяния
Весна — пора обновлений, когда хочется сменить имидж и блистать в новом образе. Поход к крутому парикмахеру может сотворить чудеса не только с человеком, но и с его четвероногим питомцем. Некоторые домашние любимцы настолько меняются после модных стрижек, что не понятно, как хозяева их вообще узнают.
А в конце вас ждут сразу 2 бонуса о том, что выбирать мастера для питомца надо так же тщательно, как и для себя самого.
«Впервые за 8 лет привел свою собаку к грумеру и очень доволен результатом!»
Даже не верится, что это одна и та же собака
Ну разве она не очаровашка?
«Этот пес брыкался, как дикий конь, и орал чайкой во время бритья лап. Теперь по фото видно, что он чертовски гордится собой»
Когда парикмахер постарался от всей души
После стрижки она выглядит на 5 лет моложе
До и после стрижки: от белого медведя до ягненка
«За этой малышкой плохо ухаживали, поэтому шерсть была в ужасном состоянии. Я горжусь тем, как мило она выглядит после стрижки»
«Хозяева собаки сказали, что я могу постричь ее так, как мне хочется. Результат им понравился»
В овечьей шкуре прятался симпатичный пудель
«Хозяева попросили меня сохранить максимум шерсти, а морду и лапы постричь покороче. Как я справился?»
Когда до стрижки хороша, а после — просто великолепна
«Я вернулась от грумера с совершенно другой собакой!»
В куче шерсти нашелся симпатичный песель
«На приведение в порядок этого большого сладкого мальчика ушло 99 % моего рабочего дня»
«Волонтер привела собаку на стрижку. Я так влюбился в эту моську, что решил забрать ее домой. Малышке 10–13 лет, предложения по имени приветствуются»
Теперь песель готов к лету
Собакен не хотел стричься, потому что с предыдущими грумерами у него отношения не сложились. Немного терпения — и вот какой вышел красавец
Этого парня пришлось побрить, потому что вся его шерсть свалялась. Но ему идет
Из обычного дворового пса — в настоящего джентльмена
«В этот раз я долго не стригла свою собаку. Теперь она чувствует себя гораздо лучше!»
Песель как будто побывал в самом крутом барбершопе в городе
Когда уверял всех, что у тебя просто кость пушистая, но стрижка открыла правду
Бонус № 1: не все парикмахеры одинаково полезны
«Я попросила грумера причесать моего хаски, а он взял и побрил его. Ох, как я зла!»
Бонус № 2: шерсть не зубы — она обязательно отрастет
«Год назад я рыдала, потому что мою собаку по ошибке побрили. Вот как она выглядит сейчас!»
Питомцы до и после стрижки нередко выглядят так, будто это совершенно разные животные. Возможно, какой-то из этих образов приглянется вам для того, чтобы преобразить своего четвероногого любимца к предстоящему лету:
- 20 хозяев, которые не узнали своих питомцев после стрижки
- 20+ человек, которые отвели на стрижку лохматого монстра, а получили обратно совсем другого питомца
- 20+ собакенов, которые скрывали под брутальной лохматостью свою утонченную красоту
- 18 кошек и собак, которые словно побывали в салоне красоты (И кое у кого точно есть претензии)
- 20+ мохнатых друзей, которые заполучили новый имидж, и теперь их хоть на красную ковровую дорожку выпускай