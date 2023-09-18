20+ котов и кошек, которые такое отчебучивают, что их хозяева вот-вот поседеют от стресса



По приблизительным оценкам, количество домашних кошек во всем мире составляет от 600 до 750 миллионов. Эти мурлыкающие пушистики не только делают нашу жизнь счастливее и здоровее, но и периодически делают ее невыносимой. Например, когда они начинают хулиганить, что-то грызть, разбивать, переворачивать, залезать, куда не следует... И тем самым доводят своих хозяев чуть ли не до нервного срыва. Кстати, в конце есть парочка историй о том, что и чужие коты порой могут наводить шороху.

«Моя девушка оставила на раковине миску со сливочным соусом»

«В защиту девушки хочу сказать, что она накрыла соус очень тяжелой кастрюлей, но этот хулиган с помощью какой-то суперсилы умудрился сдвинуть ее».

«Краска хранилась на холодильнике... И кто-то ее скинул»

«У них выражение абсолютной невинности»

«А я всегда пыталась понять, почему эти две картины постоянно висят криво»

«Моя кошка осталась не в восторге от поездки к ветеринару и в отместку она прогрызла дырку под диванчиком»

«Мой кот принес мне еще один подарок — живого кузнечика, и теперь мне еще и придется ловить его в доме»

«Кот пожевал новую занавеску для душа»

«Ему все сходит с рук, ведь он такой милый»

«Этот кот уже достал меня»

«Только закончила убираться и собралась учиться»

«Мамин кот разрывает все коробки, какие только видит»

«Этот хулиган каждое утро трогает лапой меня по лицу. А однажды зацепил когтем мое веко. Но я все равно люблю этого дурашку»

«Мы вешали полотенце на дверцу микроволновки. Он его все время скидывал. Ладно, начали вешать сюда. Вы только поглядите, что вытворяет этот маленький хулиган»

«Этот пушистик выключил стиральную машину на середине цикла»

Кошка — монстера, 1 — 0

«Наш кот опрокинул и пролил средство для стирки»

«Никакого тебе супа!»

«Мы не разрешили ему выходить с нами на улице гулять»

«Эти хулиганы проснулись и сразу же принялись крушить все вокруг»

«Он снова ломает нашу сушилку»

«Моя глупая кошка рвет мои шторы»

Кот, который устроил потоп

У нас реально кот затопил соседей. Мы уехали из дома в выходной, часа через 3 звонок: «Вы заливаете соседей!» Приехали назад — воды по щиколотку. А этот дурень сидит с безумными глазами! А случилось вот что: на кухне стояла кастрюля в раковине и видимо прямо на сливном отверстии, кот полез пить из этой кастрюли и задел ручку крана и открыл его, и естественно все перелилось на пол. С тех пор мы посуду в раковине не оставляем. © Alexandra Kuznetsova

Бонус. Порой, и соседские коты наводят шороху

У меня есть соседи, в целом, неплохие люди, но у них есть кот. А балконы у нас отделены перегородкой, под которую кот вполне пролезает. В общем, кот решил, что наш балкон и квартира — это его территория для прогулок и постоянно тут ходит, пытается лазить по шкафам и тырить что-нибудь пожрать. © Мюсли вслух / ADME

«Я сидел, читал, как вдруг услышал шум на кухне. А у меня, между прочим, нет кошки»