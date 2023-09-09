20+ питомцев, которым так и тянет сказать: «Ах ты, наглая пушистая морда»
Опытные владельцы животных знают, что с появлением в доме питомца жизнь может перевернуться с ног на голову. Теперь придется ежедневно придется заботиться о кошке, собаке или хомячке, терпеть их странности и по мере сил умиляться хулиганским проделкам. Мы и сами в курсе, что такое делить жилплощадь с четвероногим другом. И тоже регулярно попадаем в некоторые из описанных в этой статье ситуаций.
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Сразу видно, кто слушал инструктаж по использованию коробки, а кто нет.
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- Мой кот голубых кровей, но тяготеет к обществу в туалете. Как только он собирается посетить лоток, тут же оповещает об этом всех беготней и душераздирающими криками. Но горе тебе, если ты пойдешь с ним. Он будет просить, чтобы ты держал его за лапы, пока он будет делать свое дело стоя, как суслик в поле. А потом потребует похвалы от группы поддержки за этот акробатический этюд. © Подслушано / Ideer
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- У моего друга живет здоровенный мейн-кун. Как-то поехали они к ветеринару. Среди посетителей клиники была девчонка с мелкой собачкой, про таких еще говорят «50% ярости + 50% страха». Вот и эта малявка облаивала всех присутствующих. И тут кот друга повернул голову и посмотрел на собачку. А она вдруг смолкла, и все присутствующие увидели, как под ней позорно разливается лужа. © Подслушано / Ideer
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- Живет у меня черный кот. Дом у него — резиденция, где он ест, спит и моется. Этой весной соседская кошка родила двух котят, рыжего и черного. Так этот охламон теперь водит черного котенка в дом, чтобы он поел. Подозреваю, что рыжего он не признал за сына. Папаша... © Подслушано / Ideer
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- Когда я был мелким, у нас был кот, весьма умный и чистоплотный. С какого-то момента он перестал гадить в лоток, и было непонятно, куда он все это девает. Секрет открылся через некоторое время. Как-то проснулся я утром и пошел в туалет. Открываю дверь, а там котяра мой, упершись всеми лапами в края унитаза, делает свои дела. Посмотрел на меня так укоризненно и мявкнул, мол, иди отсюда и дверь закрой. Я закрыл. Потом часто на него так натыкался. © Подслушано / Ideer
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- К мужу пришли друзья — семейная пара. Девушка все пыталась поиграть с нашим котом — и пощипает, и «злую руку» сделает. Достала она его. Ровно через 10 минут смотрю, а кот бесшумно подбирается к ее филейной части, а еще через мгновение девчонка визжит, взмывает чуть ли не к потолку и опрокидывает на себя кружку. Кот смотрит с каменной мордой на это представление. Он отомстил, он доволен. © Solovieff / Pikabu
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Если вам еще хочется посмеяться над проделками домашних питомцев, то скорее открывайте нашу очередную статью. Она полностью состоит из твитов, которые доказывают, что жизнь с появлением животных меняется в лучшую сторону.
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