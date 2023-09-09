20+ питомцев, которым так и тянет сказать: «Ах ты, наглая пушистая морда»

Опытные владельцы животных знают, что с появлением в доме питомца жизнь может перевернуться с ног на голову. Теперь придется ежедневно придется заботиться о кошке, собаке или хомячке, терпеть их странности и по мере сил умиляться хулиганским проделкам. Мы и сами в курсе, что такое делить жилплощадь с четвероногим другом. И тоже регулярно попадаем в некоторые из описанных в этой статье ситуаций.