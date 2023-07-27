Косатка, которая прожила в неволе 53 года, вот-вот отправится на свободу

Одна из старейших косаток по кличке Лолита (также известная как Токитэ) много лет содержащаяся в неволе, скоро выходит на пенсию: ее отправят в специально созданный заповедник в открытом океане. Этот случай можно назвать победой защитников прав животных, которые долго боролись за ее освобождение.

Океанариум Майами приобрел косатку более 50 лет назад, когда она еще была детенышем. Сейчас, по оценкам экспертов, Лолите 57 лет. Все эти годы она содержалась в маленьком бассейне с водой, размеры которого составляли 24 м на 11 м.

На протяжении последних лет несколько групп активистов призывали руководство океанариума выпустить косатку на волю, некоторые даже устраивали акции протеста возле учреждения. В итоге океанариум и защитники прав животных пришли к соглашению и в ближайшие год-два косатку перевезут в специально созданный парк-заповедник в Тихом океане. Кстати, для перевозки, скорее всего, используют самолет.

Поначалу Лолита будет плавать на большой огороженной территории, пока дрессировщики и ветеринары научат ее ловить рыбу. Косатка будет находиться под круглосуточным присмотром, пока не адаптируется к новым условиям.