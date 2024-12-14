12 ляпов в боевиках и фантастических фильмах, которые противоречат логике

Когда мы сморим фильм, то в первую очередь обращаем внимание на игру актеров и сюжет, но иногда в глаза бросаются мелочи, которых в фильме не должно было быть. Но без ляпов в кино никуда, поэтому нередко можно заметить в кадре и резкую смену интерьера, и какие-то огрехи во внешности героев, и детали, которые не соответствуют времени фильма или сериала.

«Леон»

В фильме Матильда и Леон множество раз сидят за столом и постоянно пьют молоко. В одной из сцен невозможно не заметить, что после того, как Леон налил его себе в стакан, после этого вдруг молока становится больше, хотя ни звука, ни сцены с доливанием зрителю не показывают.

Еще один промах произошел в сцене с переодеваниями Матильды. Сначала на фоне в ванной видно зеркало, а потом оно исчезает и так несколько раз подряд, оно то появляется, то его опять нет.

«Гладиатор II»

Когда Луция в стенах Колизея приводят к стене с надписью: «Дела при жизни отзываются в вечности», то оказывается, что фраза написана на английском языке, чего быть не могло, ведь он появился не раньше 5 века, а события фильма происходят в 3 веке.

«Пчеловод»

© The Beekeeper / Miramax Сергей Шушеров 13 часов назад Секретная служба это не в смысле, что про нее никто не знает. Это такое официальное название федерального агентства в структуре Министерства внутренней безопасности США.

У них 17 различных спецслужб. Видимо решили не заморачиваться с названием. - - Ответить

Одна из странных сцен та, где зритель видит секретную службу со спины и у них на спине буквально написано: «Секретная служба». Это противоречит здравому смыслу, как правило, сотрудники подобных организаций не могут носить одежду с такими нашивками.

«Битлджус 2»

В этом фильме, когда героиня Моники Беллуччи собирает себя по частям, то места соединения ее ног находятся на разных уровнях, а в другом кадре — уже на одном.

Следующий ляп — это подпись в договоре, который заключил Битлджус с Лидией. Мало того что она отличается визуально, она еще и находится в разных эпизодах на разных частях листа.

«Храброе сердце»

Наверное, многие смотрели и любят этот фильм и не обращали внимания или не замечали промахов. Так, в одном из кадров можно увидеть какой-то непонятный автомобиль на фоне людей на лошадях, который совсем не соответствовал временам фильма.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Когда героиня Люcи Грей стоит на сцене, камера снимает ее с заднего плана. Через мгновение, когда девочка отходит, бросив микрофон, сзади вдруг оказывается стойка микрофона, которой там не было еще несколько секунд назад.

Еще один промах, когда Кориолан переходит дорогу, то он идет практически по белой полосе на асфальте. Через считанные секунды его показывают с переднего плана, и эта самая полоса оказывается далеко слева.

«Мир Юрского периода. Господство»

Когда главные гером летят на вертолете с разбитыми стеклами — это уже подозрительно, ведь на их головах даже волосы не колышутся, хотя ветер там должен быть очень сильным. А потом они падают в воду, но после крушения оба вылазят из воздушного судна абсолютно сухими, хотя зрителю показали, как вода сквозь дыры в стекле хлынула внутрь.

«Люси»

Какие-то непонятки происходят в этом фильме с регенерацией тканей у главной героини. Вот она лежит на кушетке с ссадиной на брови, но в то же время шрам на ее животе не смог затянуться с такой же скоростью, об этом позже рассказывал доктор.

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»