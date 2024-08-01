15+ человек, чьим волосам позавидует даже Рапунцель

Те, кто хоть раз пытался отращивать волосы, знает, какой это тяжелый труд. Порой делаешь все правильно, а они все равно не растут. Вот подборка счастливчиков, которым удалось отрастить шевелюру всем на зависть.

«Разница в шесть лет. Стригу кончики два раза в год и использую хороший шампунь с кондиционером»

«Я с короткими и c длинными волосами»

Ты просто разбил мне сердце. © my-cat-coleslaw / Reddit

«Я побрил голову 2,5 года назад, и мои волосы продолжают быстро расти!»

«Прошло 5 лет с момента последней стрижки»

«Наконец достигла классической длины»

«Настал момент, когда мои волосы снова достигли той длины, какой они были, когда я заболела и волосы начали выпадать»

«Сегодня коллега попросил у меня совета по уходу за волосами. Это было приятно»

«Скоро будет 8 лет с момента моей последней стрижки. Не обрезал волосы с 2012 года»

«Мое любимое фото собственных волос»

«„До“ и „после“: 3 года я отращиваю волосы. На фото слева они выпрямлены, на фото справа — в естественном виде»

«В последнее время мои волосы выглядят очень хорошо»

«Мои волосы наконец-то той длины, о которой я мечтала»

«Итак, в свои 48 лет я решил начать отращивать волосы. И вот я уже в процессе»

«Не думал, что смогу отрастить и половину такой длины, но вот что я имею на данный момент»

«Были у меня волосы и борода. А потом я сделал это»

«Сожгла волосы утюжком. Год спустя они выглядят так. А говорили, дело только в генетике. Все неправда»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.