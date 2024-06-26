15 комментариев от тех, кто прямо-таки добивается, чтобы мы от смеха лопнули

Народное творчество
16 часов назад

Некоторые люди используют свое остроумие на всю катушку и всегда найдут, над чем посмеяться — хоть над ложкой для обуви, хоть над жареной картошкой. А мы и рады, ведь статьи с их комментариями делают наш день в сто раз ярче.

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Ади
14 часов назад

Прежде чем варить воду .надо спассеровать кастрюлю .где она будет вариться .а не то помутнеет и пиши пропало

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Lala_Luna
13 часов назад

Когда мне навязывают ламинирование или прочее "для улучшения волосиков", отвечаю, что уже делала и именно после этого волосы стали такими нехорошими :)

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G F
9 часов назад

По правде сказать, это самое лучшее описание красного дошика)))

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Ольга Курпякова
1 день назад

Если без шуток, то подавлять эмоции очень вредно, об этом вам скажет любой врач. Подавленные эмоции грозят вылиться в инфаркт, инсульт, онкологию.

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Вася Васильев
9 минут назад

Если бы он лопнул, то обрызгал всё вокруг. Зачем это мужику напротив, тут наоборот лучше отойти подальше.

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Для создания этого материала был использован источник: DarkFess / Pikabu

А вот и еще несколько статей с комичными комментариями:

Комментарии

Уведомления
Олеся
12 часов назад

Вот разрабы пикабу удивятся как комменты с сайта выглядят, если их на сторонний ресурс копировать)

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