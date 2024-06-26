15 комментариев от тех, кто прямо-таки добивается, чтобы мы от смеха лопнули
Некоторые люди используют свое остроумие на всю катушку и всегда найдут, над чем посмеяться — хоть над ложкой для обуви, хоть над жареной картошкой. А мы и рады, ведь статьи с их комментариями делают наш день в сто раз ярче.
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Прежде чем варить воду .надо спассеровать кастрюлю .где она будет вариться .а не то помутнеет и пиши пропало
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Когда мне навязывают ламинирование или прочее "для улучшения волосиков", отвечаю, что уже делала и именно после этого волосы стали такими нехорошими :)
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Если без шуток, то подавлять эмоции очень вредно, об этом вам скажет любой врач. Подавленные эмоции грозят вылиться в инфаркт, инсульт, онкологию.
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Если бы он лопнул, то обрызгал всё вокруг. Зачем это мужику напротив, тут наоборот лучше отойти подальше.
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Для создания этого материала был использован источник: DarkFess / Pikabu
Комментарии
Класс, много новых и забавных твитов). Плюю через плечо, чтобы не сглазить
Вот разрабы пикабу удивятся как комменты с сайта выглядят, если их на сторонний ресурс копировать)