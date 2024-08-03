Шикарный котяра, как его можно продавать? Из-за какого-то трухлявого стула?
17 комментариев от экспертов по ехидству, которые только и ждут случая что-нибудь сказануть
Шутники всегда найдут, над чем посмеяться — хоть над подранным котом креслом, хоть над лапшой быстрого приготовления. И мы этому очень рады, ведь их комментарии — повод лишний раз повеселиться и сделать свой день лучше.
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Не могу оторваться от комментариев.У меня уже живот болит от смеха.А муж думал,что я плачу.Перевела ему ваши шутки,смеётся теперь со мной.
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Пожарю сегодня картошечка перед тем как варить. А что если попаду в дурдом из-за вашего совета?
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Я стала отращивать волосы из-за того,что цены в парикмахерских просто заоблачные.Окраскаволос ,так вообще Мама помоги! И ведь салоны забиты клиентами.