17 комментариев от экспертов по ехидству, которые только и ждут случая что-нибудь сказануть

Шутники всегда найдут, над чем посмеяться — хоть над подранным котом креслом, хоть над лапшой быстрого приготовления. И мы этому очень рады, ведь их комментарии — повод лишний раз повеселиться и сделать свой день лучше.

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