17 комментариев от экспертов по ехидству, которые только и ждут случая что-нибудь сказануть

Народное творчество
5 часов назад

Шутники всегда найдут, над чем посмеяться — хоть над подранным котом креслом, хоть над лапшой быстрого приготовления. И мы этому очень рады, ведь их комментарии — повод лишний раз повеселиться и сделать свой день лучше.

1.

Jul
5 дней назад

Шикарный котяра, как его можно продавать? Из-за какого-то трухлявого стула?

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Для создания этого материала был использован источник: fylhtq2222 / Pikabu

2.

Для создания этого материала был использован источник: PivBear / Pikabu

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4.

Нина Лентнер
5 дней назад

Не могу оторваться от комментариев.У меня уже живот болит от смеха.А муж думал,что я плачу.Перевела ему ваши шутки,смеётся теперь со мной.

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Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu

5.

Melancholy
5 дней назад

Когда МЫ купим? Такая покупка, наверное кредит надо брать? 🤣

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Нина Лентнер
5 дней назад

Пожарю сегодня картошечка перед тем как варить. А что если попаду в дурдом из-за вашего совета?

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Для создания этого материала был использован источник: DarkFess / Pikabu

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Нина Лентнер
5 дней назад

Я стала отращивать волосы из-за того,что цены в парикмахерских просто заоблачные.Окраскаволос ,так вообще Мама помоги! И ведь салоны забиты клиентами.

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А вот и еще несколько статей с веселыми комментариями:

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