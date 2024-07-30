19 походов в магазин, которые захочешь забыть — да не получится
Как ни крути, а в магазины ходить приходится. То за молоком выскочить, то за хлебом, то за мороженым в такую жару. И чего только не увидишь. Что уж говорить, встречаются даже живые лемуры прямо в тележке.
«Примерочная была заперта, и вот что вытворила эта дамочка за 60»
- Да чтоб у меня была такая гибкость! © marshmallowmoonchild / Reddit
«Видел этого лемура в местном продуктовом магазине»
«В этом магазине продаются вещи только фиолетового цвета»
«Я аж закричала, когда нашла это дешевое ожерелье на барахолке»
«В старших классах у меня было такое ожерелье, я его просто обожала. Но случайно оставила его в доме бывшего парня и так и не получила обратно. И вот спустя 10 лет и за тысячу километров от дома я нашла точно такое же».
«Увидела в продуктовом эту огромную фигуру тролля»
«Открыла эту сумку в комиссионке и тут же заорала во всю мощь. Только посмотрите, что там лежало — клубок пряжи, который похож на тарантула»
- Ну знаешь, твой крик был вполне оправдан. © mogna_peat / Reddit
«На кормушке для колибри, которую я купила в магазине, уже сидела одна птичка»
«Сейчас с ней все в порядке. Оказалось, она залетела в магазин и несколько часов не могла найти выход, а утро было прохладное, она оцепенела. Я поставила кормушку на несколько минут на солнышко, колибри проснулась и улетела».
«В этом универмаге в Германии есть имитация волн для серфинга»
«В местном продуктовом магазине есть тележки со встроенной кассой самообслуживания»
«Только посмотрите, какой огурец мне попался»
«Увидел живую змею в местной комиссионке»
«Пробежалась по-быстрому по секонд-хенду, заплатила за все $25. Сумка оказалась брендовой и стоит в 100 раз дороже»
«В этом продуктовом магазине бананы нужно срезать прямо с ветки»
«А здесь цены варьируются в зависимости от дня недели»
«В моем местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, которыми можно перекусить, пока вы ходите по магазинам»
А как туда попасть? Мне надо... А с детьми как хорошо в магаз ходить!
«Бесплатные фрукты. Никто не должен оставаться голодным. Заправься и продолжай совершать покупки».
«Часы работы этого магазина очень странные»
«Почти у всех моих купленных в магазине клубничек еще оставались цветы»
«До сих пор так расстроена! Вчера собрала себе набор посуды и буквально на полминуты отошла за мамой»
«Возвращаюсь, а какая-то ушлая тетка из моей тележки его к себе переложила. А вот из-за чего она этот цирк устроила. Мне досталась только сахарница, потому что она лежала в другом отделе».
«Мужик ходил с ним по магазину»
- Не питомец, а телохранитель какой-то. © giraffecause / Reddit
А вот еще несколько человек, которые не забудут свои походы в магазин:
Комментарии
Мало того, что повтор статьи, так еще и дeбильный недоaвтop, оформляя как цитаты, пишет свой тупoй брeд как прямую речь людей. Например, девушка у них кричит от найденного ожерелья, но на деле кричит только дeбил-aвтop, потому что в оригинале истории НИ СЛОВА тупого, и история вообще очень милая:
"in high school I found this vintage apple necklace that I loved at an antique store, but I left it at an ex boyfriends house and never got it back. Yesterday I walked into an antique store and SAW THE SAME NECKLACE! 10 years later and 700 miles away, the treasure hunt always pays off!"\
разумеется, диз