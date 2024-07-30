19 походов в магазин, которые захочешь забыть — да не получится

Как ни крути, а в магазины ходить приходится. То за молоком выскочить, то за хлебом, то за мороженым в такую жару. И чего только не увидишь. Что уж говорить, встречаются даже живые лемуры прямо в тележке.

«Примерочная была заперта, и вот что вытворила эта дамочка за 60»

Да чтоб у меня была такая гибкость! © marshmallowmoonchild / Reddit

«Видел этого лемура в местном продуктовом магазине»

«В этом магазине продаются вещи только фиолетового цвета»

«Я аж закричала, когда нашла это дешевое ожерелье на барахолке»

«В старших классах у меня было такое ожерелье, я его просто обожала. Но случайно оставила его в доме бывшего парня и так и не получила обратно. И вот спустя 10 лет и за тысячу километров от дома я нашла точно такое же».

«Увидела в продуктовом эту огромную фигуру тролля»

«Открыла эту сумку в комиссионке и тут же заорала во всю мощь. Только посмотрите, что там лежало — клубок пряжи, который похож на тарантула»

Ну знаешь, твой крик был вполне оправдан. © mogna_peat / Reddit

«На кормушке для колибри, которую я купила в магазине, уже сидела одна птичка»

«Сейчас с ней все в порядке. Оказалось, она залетела в магазин и несколько часов не могла найти выход, а утро было прохладное, она оцепенела. Я поставила кормушку на несколько минут на солнышко, колибри проснулась и улетела».

«В этом универмаге в Германии есть имитация волн для серфинга»

«В местном продуктовом магазине есть тележки со встроенной кассой самообслуживания»

«Только посмотрите, какой огурец мне попался»

«Увидел живую змею в местной комиссионке»

«Пробежалась по-быстрому по секонд-хенду, заплатила за все $25. Сумка оказалась брендовой и стоит в 100 раз дороже»

«В этом продуктовом магазине бананы нужно срезать прямо с ветки»

«А здесь цены варьируются в зависимости от дня недели»

«В моем местном продуктовом магазине есть бесплатные фрукты, которыми можно перекусить, пока вы ходите по магазинам»

«Бесплатные фрукты. Никто не должен оставаться голодным. Заправься и продолжай совершать покупки».

«Часы работы этого магазина очень странные»

«Почти у всех моих купленных в магазине клубничек еще оставались цветы»

«До сих пор так расстроена! Вчера собрала себе набор посуды и буквально на полминуты отошла за мамой»

«Возвращаюсь, а какая-то ушлая тетка из моей тележки его к себе переложила. А вот из-за чего она этот цирк устроила. Мне досталась только сахарница, потому что она лежала в другом отделе».

«Мужик ходил с ним по магазину»