7 туристических направлений для тех, кто хочет окунуться в зимнюю сказку

Зима – по-настоящему сказочное время. Даже знакомые пейзажи за окном преображаются до неузнаваемости, укутанные пушистым снежным покрывалом. Что уж говорить о непривычных взгляду красотах в путешествии. Пора одеться потеплее и выйти из дома! В бонусе вас ждут несколько забавных историй от путешественников.

Великий Устюг (Вологодская область)

Конечно же, Великий Устюг знаменит прежде всего тем, что здесь располагается резиденция главного волшебника, властелина новогодних таинств – Деда Мороза. Но еще до того, как стать точкой притяжения для всех детей, город славился своим церковным зодчеством и оригинальными музеями. Что посмотреть: Вотчина Деда Мороза (в 12 км от города). Сказочный терем, лес с волшебными созданиями, зоопарк, мастер-классы в кузнице и доме ремесел, интерактивные программы для детей разного возраста, катания на аттракционах, лошадях и оленях. Возможно проживание в гостевых теремах на территории – опытные туристы рекомендуют задержаться здесь на 2-3 дня. Есть кафе и рестораны. Интересно будет и детям, и родителям!

(в 12 км от города). Сказочный терем, лес с волшебными созданиями, зоопарк, мастер-классы в кузнице и доме ремесел, интерактивные программы для детей разного возраста, катания на аттракционах, лошадях и оленях. Возможно проживание в гостевых теремах на территории – опытные туристы рекомендуют задержаться здесь на 2-3 дня. Есть кафе и рестораны. Интересно будет и детям, и родителям! Соборное дворище, Троице-Гледенский и Михайло-Архангельский монастыри, Успенский собор, Церковь Вознесения Господня, Дымковская слобода, Спасо-Преображенская церковь и другие архитектурные шедевры не оставят равнодушными любителей зодчества и паломников.

не оставят равнодушными любителей зодчества и паломников. Музеи искусства, истории, этнографии и, конечно же, Музей новогодней игрушки, Дом моды и Почта Деда Мороза. В них проводятся увлекательные экскурсии, которые не дадут заскучать даже маленьким туристам.

Псков (Псковская область)

Спорить с тем, что Псков сказочно хорош зимой, решительно невозможно. Его красота проста, величественна и сурова, какой и должна быть у приграничного города, имеющего долгую историю.



Несмотря на строгий вид города, одна из самых популярных туристических забав для всей семьи — пройти квест по сбору Барсиков. Это небольшие бронзовые скульптуры пятнистых котиков с Псковского герба, разбросанные по всему городу в значимых местах — нужно отыскать всех. У каждого есть свое имя и отличительные особенности, связанные с местом расположения. Зимой жители жалеют мерзнущих Барсиков и украшают их самодельными шарфиками и шапочками.

Что посмотреть: Псковский Кремль, Свято-Троицкий собор, башни и остатки укреплений. Гиды проведут вам незабываемую экскурсию по всему историческому центру города, поведают легенду о заточенной в Гремячей башне царевне и расскажут, откуда в псковских летописях взялось упоминание крокодилов. По вечерам в Кремле проводится интерактивная программа с костюмированным представлением "Стрелецкий дозор".

города, поведают легенду о заточенной в Гремячей башне царевне и расскажут, откуда в псковских летописях взялось упоминание крокодилов. По вечерам в Кремле проводится интерактивная программа с костюмированным представлением "Стрелецкий дозор". Приказные и Поганкины Палаты, Двор Постниковых – музеи, расположенные в реконструированных купеческих и княжеских палатах .

. Современные гигантские монументы , посвященные князю Александру Невскому. Один совсем рядом с городом, другой – в поселке Самолва, на берегу Чудского озера.

, посвященные князю Александру Невскому. Один совсем рядом с городом, другой – в поселке Самолва, на берегу Чудского озера. Недалеко от города находится одна из древнейших крепостей – Изборская, комплекс родников Словенские ключи и Городищенское озеро, где живет стая лебедей. По тому же направлению расположен древний Псково-Печерский монастырь, интересный своим комплексом пещер, и Мальская долина – горнолыжный курорт.

Выборг (Ленинградская область)

Выборг зимой выглядит так, словно сошел со страниц старой сказки. Если хочется окунуться в атмосферу старой Европы и укусить крендель за бочок – это сюда! Выборгский замок со стороны смотрится неприступно, но внутри даже кажется уютным. Если повезет, можно попасть туда на один из многочисленных фестивалей реконструкции с рыцарскими представлениями, фаер-шоу и шумной ярмаркой.

Что посмотреть: Архитектура : мощеные улочки, Рыночная и Соборная площади, Старая Ратуша, костел Св. Гиацинта, усадьба Бюргера, башня Святого Олафа и, конечно же, Выборгский замок.

: мощеные улочки, Рыночная и Соборная площади, Старая Ратуша, костел Св. Гиацинта, усадьба Бюргера, башня Святого Олафа и, конечно же, Выборгский замок. Парк Монрепо – выдающийся пример идеального союза человека и природы. Даже зимой парк выглядит невероятно благодаря своей скальной структуре и изящным архитектурным памятникам: беседкам, павильону и капелле. Стоит взять экскурсию, чтобы посмотреть все самое интересное и не успеть продрогнуть, поскольку территория парка довольно обширна.

– выдающийся пример идеального союза человека и природы. Даже зимой парк выглядит невероятно благодаря своей скальной структуре и изящным архитектурным памятникам: беседкам, павильону и капелле. Стоит взять экскурсию, чтобы посмотреть все самое интересное и не успеть продрогнуть, поскольку территория парка довольно обширна. Музеи Выборга соответствуют его уникальному образу. Например, Рыцарский дом, где проводятся интерактивные программы. Стоят внимания также музей шоколада, музей-филиал Эрмитажа и, для контраста, шедевр современной архитектуры – библиотека Алвара Аалто.

Калининград (Калининградская область)

Немецкие фахверковые домики Калининграда с их четкими линиями смотрятся особенно выразительно на фоне снежного покрова! Идеально будет заложить хотя бы 3-4 дня, чтобы спокойно осмотреть и город, и его окрестности. А еще нужно не забыть полакомиться местными деликатесами. Уже в печенках сидят эти суши из доставок? В Калининграде есть кое-что получше, и тоже из сырой рыбы - строганина из пеламиды!

Что посмотреть: В самом Калининграде зимой можно взять быструю обзорную экскурсию основных достопримечательностей. Первое – остров Иммануила Канта , одноименный музей и Кафедральный собор, где расположен самый большой орган и регулярно проходят концерты. Второе – Рыбная деревня и район Амалиенау , где можно полюбоваться аутентичными домами в прусском стиле. Третье – Королевские, Фрихдригхсбургские и Закхаймские ворота , которые служат музеями. Четвертое – также музеи : Мирового океана и изобразительных искусств.

, одноименный музей и Кафедральный собор, где расположен самый большой орган и регулярно проходят концерты. Второе – , где можно полюбоваться аутентичными домами в прусском стиле. Третье – Королевские, Фрихдригхсбургские и Закхаймские , которые служат музеями. Четвертое – также : Мирового океана и изобразительных искусств. Приморские курортные городки. В Светлогорске интересен самобытный музей «Колесо истории», посвященный истории города. Заглянуть стоит и к знаменитому отелю «Дом сказочника», парк которого полон персонажами из сказок Гофмана. Зеленоградск на новогодние праздники выглядит как сказочная шкатулка, сияет и переливается буквально каждым балкончиком и каждой витриной. А еще здесь настоящий культ кошек – они буквально повсюду! Любопытно будет заехать и в поселок Янтарное , где сосредоточен традиционный промысел области – добыча янтаря.

интересен самобытный музей «Колесо истории», посвященный истории города. Заглянуть стоит и к знаменитому отелю «Дом сказочника», парк которого полон персонажами из сказок Гофмана. на новогодние праздники выглядит как сказочная шкатулка, сияет и переливается буквально каждым балкончиком и каждой витриной. А еще здесь настоящий культ кошек – они буквально повсюду! Любопытно будет заехать и в поселок , где сосредоточен традиционный промысел области – добыча янтаря. Замки Калининградской области. Самый известный из них Шаакен , где регулярно проводятся театрализованные представления с огненными шоу. Туристы могут посетить музей инквизиции, сыроварню, конюшню и зал с рыцарскими доспехами. В замке можно приобрести сыр, шоколад и марципан местного производства. Заслуживают визита также замки Вальдау, Инстербург и Рагнит.

Калининградской области. Самый известный из них , где регулярно проводятся театрализованные представления с огненными шоу. Туристы могут посетить музей инквизиции, сыроварню, конюшню и зал с рыцарскими доспехами. В замке можно приобрести сыр, шоколад и марципан местного производства. Заслуживают визита также замки Вальдау, Инстербург и Рагнит. Куршская коса. Без лишних слов: красота этого природного заповедника раскрывается зимой совершенно иначе!

Мурманск (Мурманская область)

Не станем скрывать: поездка в Мурманск зимой – для сильных духом. Самый крупный город за Полярным кругом встретит суровыми морозами и глубокой чернотой арктической ночи. Что посмотреть: Для начала можно полюбоваться никогда не замерзающим и живущим кипучей жизнью мурманским портом . В нем же находится знаменитый ледокол , превращенный в музей. Там проводятся увлекательные экскурсии, рассчитанные как на детей, так и на взрослых.

. В нем же находится знаменитый , превращенный в музей. Там проводятся увлекательные экскурсии, рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Чтобы не замерзнуть, придется двигаться активно. Одно из таких развлечений – охотиться за северным сиянием . В этом случае, правда, греть будет скорее азарт, а в сопровождении опытного гида вероятность удачной охоты повышается в разы.

. В этом случае, правда, греть будет скорее азарт, а в сопровождении опытного гида вероятность удачной охоты повышается в разы. Согреться по-настоящему можно в катаниях на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках, санках и тюбингах. Все это развлечения, которые можно найти в туристическом центре Снежная деревня . Это уникальный городок, который каждый год строится заново из снега и льда и украшается ледяными скульптурами. В нем есть даже ледяной кинотеатр!

. Это уникальный городок, который каждый год строится заново из снега и льда и украшается ледяными скульптурами. В нем есть даже ледяной кинотеатр! Мурманск славится и горнолыжными курортами «Огни Мурманска» и «Большой Вудвьяр», куда многие туристы едут целенаправленно на весь отпуск.

«Огни Мурманска» и «Большой Вудвьяр», куда многие туристы едут целенаправленно на весь отпуск. Териберка, пожалуй, самое популярное экскурсионное направление в Мурманске. Когда-то почти заброшенный поселок привлекает сейчас все больше туристов, которые готовы оценить его холодную красу. Если повезет с погодой, то можно будет выйти на катере в Баренцево море и поймать в объектив тюленей, касаток и китов.

Сортавала и Рускеала (республика Карелия)

Городок Сортавала в Карелии зачастую служит лишь пересадочным пунктом для туристов, направляющихся в парк «Рускеала». Но и сам по себе он заслуживает внимания.



Что посмотреть: В самом Сортавала стоит посетить гору Кухавуори , которая находится буквально в центре города. С нее открывается замечательный вид. В городе работает музей Северного Приладожья , есть очаровательная маленькая ратуша и еще несколько домов в финском стиле. Далеко ходить не придется, маршрут по центру займет всего пару часов. Внимания также заслуживает исторический парк-крепость БастионЪ , где с любовью воссоздают быт и ремесла викингов.

, которая находится буквально в центре города. С нее открывается замечательный вид. В городе работает , есть очаровательная маленькая ратуша и еще несколько домов в финском стиле. Далеко ходить не придется, маршрут по центру займет всего пару часов. Внимания также заслуживает исторический парк-крепость , где с любовью воссоздают быт и ремесла викингов. Почти у каждого ребенка всегда была мечта прокатиться на Хогвартс-экспрессе — так у нас же есть свой! Лучший транспорт до Рускеала — ретропоезд « Рускеальский экспресс ». Обязательный пункт — заглянуть в вагон-ресторан, поразиться изяществу его интерьера и угоститься карельской булочкой-калиткой.

». Обязательный пункт — заглянуть в вагон-ресторан, поразиться изяществу его интерьера и угоститься карельской булочкой-калиткой. Прибыв в парк Рускеала, стоит полюбоваться на исходящий паром локомотив, а также как необычно его разворачивают для обратного пути. Рекомендация: сразу записаться на экскурсию в подземные пещеры и к озеру, так как эти билеты разбирают очень быстро. Глубокой зимой озеро промерзает, и в пещерах разворачивается фестиваль ледяных скульптур. Помимо этого, в парке можно полюбоваться невероятными красотами Мраморного каньона, подсвеченного цветными огнями, прокатиться на зиплайне и закупиться карельскими сувенирами.

Тобольск (Тюменская область)

Зимний Тобольск недооценен вниманием туристов. Если посетить его в снежном сиянии, то удастся избежать толкучки и осмотреть все красоты этого сибирского города получится без суеты и со вкусом. Что посмотреть: Тобольский кремль — единственный в Сибири, выполненный из камня. На фоне снега его белокаменные стены становятся легкими и парящими, а купола Покровского и Софийского соборов сияют в хрустальном небе особенно ярко. На территории кремля стоит посетить Гостиный двор и смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город и реку Иртыш.

— единственный в Сибири, выполненный из камня. На фоне снега его белокаменные стены становятся легкими и парящими, а купола Покровского и Софийского соборов сияют в хрустальном небе особенно ярко. На территории кремля стоит посетить Гостиный двор и смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город и реку Иртыш. История Тобольска имеет много темных страниц. Когда-то он был перевалочным пунктом для переправы каторжан в Сибирь. Наследием этого является Тюремный замок , где сейчас расположился исторический музей, открытый для посещения.

, где сейчас расположился исторический музей, открытый для посещения. Из зимних активностей стоит обратить внимание на горные лыжи, на которых покататься можно на курорте Алемасова. Для любителей более расслабленного отдыха есть термальные источники с необычной йодированной водой.



Бонус: вся соль путешествий - в забавных историях, которые случаются в поездках!

Живу в Питере. Лет в 17-18 с парнем поехали в Выборг на электричке зайцами. Перед Выборгом контроллеры штрафанули, денег в обрез, на билеты все равно не хватает. Перекусили. Приходим к последней электричке, а ее нет, изменения в расписании. Следующая в 4 утра. Ладно. Поспали на вокзале. В итоге сели на утреннюю электричку, в вагоне две тетеньки. И мой парень решил у них спросить, когда кондукторы начинают ходить. Да-да, это и были кондукторы. Но доехали нормально. © Подслушано / VK

Едем с подругой по Мурманской области на машине. Северное сияние во все небо! Давай, говорю, остановимся и пофоткаем. Сворачиваю на обочину, а ее нет. Вместо нее был мягкий сугроб, и мы плавно уходим в кювет. Кое-как вылезли из авто на дорогу. Пытаемся сообразить, что делать, и тут вдруг из-за поворота выруливает бульдозер, за рулем которого очень сердитый водитель. Цепляет свой драндулет, вытаскивает нас. Так же молча отцепляет и уезжает. Я даже спасибо не успела сказать! Вот такие у нас на севере неприветливые и сердитые мужики. Тихо приехал, молча помог, сурово взглядом обругал и уехал. © ytroya / Pikabu

Наконец-то исполнил свою мечту – приехал на край Земли, в Териберку. Хотел увидеть океан и, конечно, северное сияние. От местных опытных гидов получил очень необычный совет: надевать на ноги поверх носков целлофановые пакеты. Этот метод реально работает - ногам было тепло, как в валенках! © user7115382 / Pikabu