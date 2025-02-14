7 туристических направлений для тех, кто хочет окунуться в зимнюю сказку
Зима – по-настоящему сказочное время. Даже знакомые пейзажи за окном преображаются до неузнаваемости, укутанные пушистым снежным покрывалом. Что уж говорить о непривычных взгляду красотах в путешествии. Пора одеться потеплее и выйти из дома!
В бонусе вас ждут несколько забавных историй от путешественников.
Великий Устюг (Вологодская область)
Конечно же, Великий Устюг знаменит прежде всего тем, что здесь располагается резиденция главного волшебника, властелина новогодних таинств – Деда Мороза. Но еще до того, как стать точкой притяжения для всех детей, город славился своим церковным зодчеством и оригинальными музеями.
Что посмотреть:
- Вотчина Деда Мороза (в 12 км от города). Сказочный терем, лес с волшебными созданиями, зоопарк, мастер-классы в кузнице и доме ремесел, интерактивные программы для детей разного возраста, катания на аттракционах, лошадях и оленях. Возможно проживание в гостевых теремах на территории – опытные туристы рекомендуют задержаться здесь на 2-3 дня. Есть кафе и рестораны. Интересно будет и детям, и родителям!
- Соборное дворище, Троице-Гледенский и Михайло-Архангельский монастыри, Успенский собор, Церковь Вознесения Господня, Дымковская слобода, Спасо-Преображенская церковь и другие архитектурные шедевры не оставят равнодушными любителей зодчества и паломников.
- Музеи искусства, истории, этнографии и, конечно же, Музей новогодней игрушки, Дом моды и Почта Деда Мороза. В них проводятся увлекательные экскурсии, которые не дадут заскучать даже маленьким туристам.
Псков (Псковская область)
Спорить с тем, что Псков сказочно хорош зимой, решительно невозможно. Его красота проста, величественна и сурова, какой и должна быть у приграничного города, имеющего долгую историю.
Несмотря на строгий вид города, одна из самых популярных туристических забав для всей семьи — пройти квест по сбору Барсиков. Это небольшие бронзовые скульптуры пятнистых котиков с Псковского герба, разбросанные по всему городу в значимых местах — нужно отыскать всех. У каждого есть свое имя и отличительные особенности, связанные с местом расположения. Зимой жители жалеют мерзнущих Барсиков и украшают их самодельными шарфиками и шапочками.
Что посмотреть:
- Псковский Кремль, Свято-Троицкий собор, башни и остатки укреплений. Гиды проведут вам незабываемую экскурсию по всему историческому центру города, поведают легенду о заточенной в Гремячей башне царевне и расскажут, откуда в псковских летописях взялось упоминание крокодилов. По вечерам в Кремле проводится интерактивная программа с костюмированным представлением "Стрелецкий дозор".
- Приказные и Поганкины Палаты, Двор Постниковых – музеи, расположенные в реконструированных купеческих и княжеских палатах.
- Современные гигантские монументы, посвященные князю Александру Невскому. Один совсем рядом с городом, другой – в поселке Самолва, на берегу Чудского озера.
- Недалеко от города находится одна из древнейших крепостей – Изборская, комплекс родников Словенские ключи и Городищенское озеро, где живет стая лебедей. По тому же направлению расположен древний Псково-Печерский монастырь, интересный своим комплексом пещер, и Мальская долина – горнолыжный курорт.
Выборг (Ленинградская область)
Выборг зимой выглядит так, словно сошел со страниц старой сказки. Если хочется окунуться в атмосферу старой Европы и укусить крендель за бочок – это сюда! Выборгский замок со стороны смотрится неприступно, но внутри даже кажется уютным. Если повезет, можно попасть туда на один из многочисленных фестивалей реконструкции с рыцарскими представлениями, фаер-шоу и шумной ярмаркой.
Что посмотреть:
- Архитектура: мощеные улочки, Рыночная и Соборная площади, Старая Ратуша, костел Св. Гиацинта, усадьба Бюргера, башня Святого Олафа и, конечно же, Выборгский замок.
- Парк Монрепо – выдающийся пример идеального союза человека и природы. Даже зимой парк выглядит невероятно благодаря своей скальной структуре и изящным архитектурным памятникам: беседкам, павильону и капелле. Стоит взять экскурсию, чтобы посмотреть все самое интересное и не успеть продрогнуть, поскольку территория парка довольно обширна.
- Музеи Выборга соответствуют его уникальному образу. Например, Рыцарский дом, где проводятся интерактивные программы. Стоят внимания также музей шоколада, музей-филиал Эрмитажа и, для контраста, шедевр современной архитектуры – библиотека Алвара Аалто.
Калининград (Калининградская область)
Немецкие фахверковые домики Калининграда с их четкими линиями смотрятся особенно выразительно на фоне снежного покрова! Идеально будет заложить хотя бы 3-4 дня, чтобы спокойно осмотреть и город, и его окрестности. А еще нужно не забыть полакомиться местными деликатесами. Уже в печенках сидят эти суши из доставок? В Калининграде есть кое-что получше, и тоже из сырой рыбы - строганина из пеламиды!
Что посмотреть:
- В самом Калининграде зимой можно взять быструю обзорную экскурсию основных достопримечательностей. Первое – остров Иммануила Канта, одноименный музей и Кафедральный собор, где расположен самый большой орган и регулярно проходят концерты. Второе – Рыбная деревня и район Амалиенау, где можно полюбоваться аутентичными домами в прусском стиле. Третье – Королевские, Фрихдригхсбургские и Закхаймские ворота, которые служат музеями. Четвертое – также музеи: Мирового океана и изобразительных искусств.
- Приморские курортные городки. В Светлогорске интересен самобытный музей «Колесо истории», посвященный истории города. Заглянуть стоит и к знаменитому отелю «Дом сказочника», парк которого полон персонажами из сказок Гофмана. Зеленоградск на новогодние праздники выглядит как сказочная шкатулка, сияет и переливается буквально каждым балкончиком и каждой витриной. А еще здесь настоящий культ кошек – они буквально повсюду! Любопытно будет заехать и в поселок Янтарное, где сосредоточен традиционный промысел области – добыча янтаря.
- Замки Калининградской области. Самый известный из них Шаакен, где регулярно проводятся театрализованные представления с огненными шоу. Туристы могут посетить музей инквизиции, сыроварню, конюшню и зал с рыцарскими доспехами. В замке можно приобрести сыр, шоколад и марципан местного производства. Заслуживают визита также замки Вальдау, Инстербург и Рагнит.
- Куршская коса. Без лишних слов: красота этого природного заповедника раскрывается зимой совершенно иначе!
Мурманск (Мурманская область)
Не станем скрывать: поездка в Мурманск зимой – для сильных духом. Самый крупный город за Полярным кругом встретит суровыми морозами и глубокой чернотой арктической ночи.
Что посмотреть:
- Для начала можно полюбоваться никогда не замерзающим и живущим кипучей жизнью мурманским портом. В нем же находится знаменитый ледокол, превращенный в музей. Там проводятся увлекательные экскурсии, рассчитанные как на детей, так и на взрослых.
- Чтобы не замерзнуть, придется двигаться активно. Одно из таких развлечений – охотиться за северным сиянием. В этом случае, правда, греть будет скорее азарт, а в сопровождении опытного гида вероятность удачной охоты повышается в разы.
- Согреться по-настоящему можно в катаниях на снегоходах, оленьих и собачьих упряжках, санках и тюбингах. Все это развлечения, которые можно найти в туристическом центре Снежная деревня. Это уникальный городок, который каждый год строится заново из снега и льда и украшается ледяными скульптурами. В нем есть даже ледяной кинотеатр!
- Мурманск славится и горнолыжными курортами «Огни Мурманска» и «Большой Вудвьяр», куда многие туристы едут целенаправленно на весь отпуск.
- Териберка, пожалуй, самое популярное экскурсионное направление в Мурманске. Когда-то почти заброшенный поселок привлекает сейчас все больше туристов, которые готовы оценить его холодную красу. Если повезет с погодой, то можно будет выйти на катере в Баренцево море и поймать в объектив тюленей, касаток и китов.
Сортавала и Рускеала (республика Карелия)
Городок Сортавала в Карелии зачастую служит лишь пересадочным пунктом для туристов, направляющихся в парк «Рускеала». Но и сам по себе он заслуживает внимания.
Что посмотреть:
- В самом Сортавала стоит посетить гору Кухавуори, которая находится буквально в центре города. С нее открывается замечательный вид. В городе работает музей Северного Приладожья, есть очаровательная маленькая ратуша и еще несколько домов в финском стиле. Далеко ходить не придется, маршрут по центру займет всего пару часов. Внимания также заслуживает исторический парк-крепость БастионЪ, где с любовью воссоздают быт и ремесла викингов.
- Почти у каждого ребенка всегда была мечта прокатиться на Хогвартс-экспрессе — так у нас же есть свой! Лучший транспорт до Рускеала — ретропоезд «Рускеальский экспресс». Обязательный пункт — заглянуть в вагон-ресторан, поразиться изяществу его интерьера и угоститься карельской булочкой-калиткой.
- Прибыв в парк Рускеала, стоит полюбоваться на исходящий паром локомотив, а также как необычно его разворачивают для обратного пути. Рекомендация: сразу записаться на экскурсию в подземные пещеры и к озеру, так как эти билеты разбирают очень быстро. Глубокой зимой озеро промерзает, и в пещерах разворачивается фестиваль ледяных скульптур. Помимо этого, в парке можно полюбоваться невероятными красотами Мраморного каньона, подсвеченного цветными огнями, прокатиться на зиплайне и закупиться карельскими сувенирами.
Тобольск (Тюменская область)
Зимний Тобольск недооценен вниманием туристов. Если посетить его в снежном сиянии, то удастся избежать толкучки и осмотреть все красоты этого сибирского города получится без суеты и со вкусом.
Что посмотреть:
- Тобольский кремль — единственный в Сибири, выполненный из камня. На фоне снега его белокаменные стены становятся легкими и парящими, а купола Покровского и Софийского соборов сияют в хрустальном небе особенно ярко. На территории кремля стоит посетить Гостиный двор и смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на город и реку Иртыш.
- История Тобольска имеет много темных страниц. Когда-то он был перевалочным пунктом для переправы каторжан в Сибирь. Наследием этого является Тюремный замок, где сейчас расположился исторический музей, открытый для посещения.
- Из зимних активностей стоит обратить внимание на горные лыжи, на которых покататься можно на курорте Алемасова. Для любителей более расслабленного отдыха есть термальные источники с необычной йодированной водой.
Бонус: вся соль путешествий - в забавных историях, которые случаются в поездках!
- Живу в Питере. Лет в 17-18 с парнем поехали в Выборг на электричке зайцами. Перед Выборгом контроллеры штрафанули, денег в обрез, на билеты все равно не хватает. Перекусили. Приходим к последней электричке, а ее нет, изменения в расписании. Следующая в 4 утра. Ладно. Поспали на вокзале. В итоге сели на утреннюю электричку, в вагоне две тетеньки. И мой парень решил у них спросить, когда кондукторы начинают ходить. Да-да, это и были кондукторы. Но доехали нормально. © Подслушано / VK
- Едем с подругой по Мурманской области на машине. Северное сияние во все небо! Давай, говорю, остановимся и пофоткаем. Сворачиваю на обочину, а ее нет. Вместо нее был мягкий сугроб, и мы плавно уходим в кювет. Кое-как вылезли из авто на дорогу. Пытаемся сообразить, что делать, и тут вдруг из-за поворота выруливает бульдозер, за рулем которого очень сердитый водитель. Цепляет свой драндулет, вытаскивает нас. Так же молча отцепляет и уезжает. Я даже спасибо не успела сказать! Вот такие у нас на севере неприветливые и сердитые мужики. Тихо приехал, молча помог, сурово взглядом обругал и уехал. © ytroya / Pikabu
- Наконец-то исполнил свою мечту – приехал на край Земли, в Териберку. Хотел увидеть океан и, конечно, северное сияние. От местных опытных гидов получил очень необычный совет: надевать на ноги поверх носков целлофановые пакеты. Этот метод реально работает - ногам было тепло, как в валенках! © user7115382 / Pikabu
Любите путешествовать? Тогда вы точно знаете не понаслышке, что без сюрпризов в поездках не обходится! Читайте нашу статью: 15+ доказательств того, что путешествие — это всегда сага с неизвестным финалом
Комментарии
Ненене, дэвид блэйн, лучшее направление для окунания во зимнюю сказку - это берег теплого моря.
Нa меня Выборг произвел отвратительное впечатление, кругом грязь, мусор, много бомжей, исторические здания в полуразрушенном состоянии, отстойный город в общем (
Мне кажется, что Калининград наименее интересный город в области. Зеленоградск, Светлогорск, Пилнерский и т.д. Да и в целом по Куршской косе поболтаться. Из российских пряничных городов люблю Суздаль. О, и Красноярску привет❤️
Бонусы, прям, обхохочешься 😏
А вообще есть в подборке места, которые люблю, хотя именно зимой была только в Мурманске и области.