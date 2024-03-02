Как изменились звезды сериалов, которые когда-то притягивали нас к телевизору получше магнитов

Еще совсем недавно мы переживали за героев «Бригады», «Моей прекрасной няни» и «Простых истин», а уже сегодня едва ли помним все их имена и лица. Тем интереснее вспоминать и смотреть, как изменились актеры, которые исполнили их роли на экранах.