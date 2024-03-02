Как изменились звезды сериалов, которые когда-то притягивали нас к телевизору получше магнитов
Кино
2 часа назад
Еще совсем недавно мы переживали за героев «Бригады», «Моей прекрасной няни» и «Простых истин», а уже сегодня едва ли помним все их имена и лица. Тем интереснее вспоминать и смотреть, как изменились актеры, которые исполнили их роли на экранах.
Наталья Рудова (Татьяна Баринова, «Татьянин день»)
Александра Флоринская (Анюта, «Бригада»)
Александр Домогаров (граф де Бюсси, «Графиня де Монсоро»)
Лянка Грыу (Женя, «Барвиха»)
Владимир Вдовиченков (Фил, «Бригада»)
Даниил Страхов (Виталик, «Бригада»)
Александр Носик (Артем, «Возвращение Мухтара»)
Евгений Кулаков (Женя, «Студенты»)
Дарья Лузина (Вероника, «Студенты»)
Алексей Литвиненко (Илья, «Школа»)
Анна Шепелева (Оля, «Школа»)
Валентина Лукащук (Аня, «Школа»)
Татьяна Космачева (Вика, «Закрытая школа»)
Екатерина Дубакина (Маша, «Моя прекрасная няня»)
Павел Майков (Пчела, «Бригада»)
Дарья Повереннова (Надя, «Бригада»)
Также вы можете посмотреть, как изменились звезды «Улиц разбитых фонарей», «Папиных дочек» и «Бедной Насти».
Фото на превью Татьянин день / А-Медиа, Бригада / Аватар Фильм
Комментарии
Уведомления
Похожее
Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядят альбиносы разных рас, то, собственно, вот так
Культура
3 года назад
11 кулинарных трюков, не использовать которые было бы преступлением
Сделай сам
4 года назад
10 уловок, которыми пользуются знаменитости, чтобы блистать на красной дорожке
Сделай сам
1 год назад
15+ котов, которые избрали для себя действительно неожиданные места
Животные
1 год назад
15 человек, чей день превратился в юмористическую сценку со щедрой щепоткой драмы
Народное творчество
1 год назад
11 ошибок отцов, из-за которых их дети еще долго будут выкладывать круглые суммы психологам
Психология
1 год назад
18 кадров, на которых запечатлена вся суть выражения «полный провал»
Народное творчество
5 лет назад
Как изменились актрисы, которые сводили с ума миллионы мужчин в годы перестройки
Кино
5 лет назад
10 крутых приспособлений, которые вызовут только одну реакцию: «Это мне надо!»
Дизайн
1 год назад
Искренний текст о том, что случайная встреча с бывшим мужем может пройти совсем не по сценарию. И это здорово
Психология
1 год назад
10 актеров и актрис, которые вернулись к своим культовым ролям спустя годы
Кино
7 месяцев назад
9 правил этикета, которые помогут не попасть впросак на пляже
Культура
6 месяцев назад
Вот ладно бы ещё тех выкопали, кто давно не мелькал, а как выглядят активно снимающиеся Вдовиченков, Майков и другие актёры не вышедшие в тираж, всем и так известно, че их постить