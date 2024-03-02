Как изменились звезды сериалов, которые когда-то притягивали нас к телевизору получше магнитов

Кино
2 часа назад

Еще совсем недавно мы переживали за героев «Бригады», «Моей прекрасной няни» и «Простых истин», а уже сегодня едва ли помним все их имена и лица. Тем интереснее вспоминать и смотреть, как изменились актеры, которые исполнили их роли на экранах.

Наталья Рудова (Татьяна Баринова, «Татьянин день»)

Александра Флоринская (Анюта, «Бригада»)

Александр Домогаров (граф де Бюсси, «Графиня де Монсоро»)

Лянка Грыу (Женя, «Барвиха»)

Владимир Вдовиченков (Фил, «Бригада»)

© Бригада / Аватар Фильм, Tsvetkova Ekaterina / East News

Даниил Страхов (Виталик, «Бригада»)

Александр Носик (Артем, «Возвращение Мухтара»)

Евгений Кулаков (Женя, «Студенты»)

Дарья Лузина (Вероника, «Студенты»)

Алексей Литвиненко (Илья, «Школа»)

Анна Шепелева (Оля, «Школа»)

Валентина Лукащук (Аня, «Школа»)

Татьяна Космачева (Вика, «Закрытая школа»)

Екатерина Дубакина (Маша, «Моя прекрасная няня»)

Павел Майков (Пчела, «Бригада»)

Дарья Повереннова (Надя, «Бригада»)

Также вы можете посмотреть, как изменились звезды «Улиц разбитых фонарей», «Папиных дочек» и «Бедной Насти».

Фото на превью Татьянин день / А-Медиа, Бригада / Аватар Фильм

Комментарии

Уведомления
Ириска
21 минута назад

Вот ладно бы ещё тех выкопали, кто давно не мелькал, а как выглядят активно снимающиеся Вдовиченков, Майков и другие актёры не вышедшие в тираж, всем и так известно, че их постить

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