15 пользователей сети признались, как они быстро определяют, что человек перед ними не блещет интеллектом

Чтобы хорошенько узнать человека, нужно провести с ним рядом не один год. Но иногда даже этого бывает недостаточно. Однако есть моменты, которые заметны невооруженным глазом практически с первых минут знакомства. Конечно, по маленьким маркерам в поведении нельзя понять о новом знакомом все, но вот определить, что человек не слишком-то блещет умом, получится с высокой долей вероятности. О таких признаках и поведали пользователи сaйта Reddit.