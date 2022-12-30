15 пользователей сети признались, как они быстро определяют, что человек перед ними не блещет интеллектом
Чтобы хорошенько узнать человека, нужно провести с ним рядом не один год. Но иногда даже этого бывает недостаточно. Однако есть моменты, которые заметны невооруженным глазом практически с первых минут знакомства. Конечно, по маленьким маркерам в поведении нельзя понять о новом знакомом все, но вот определить, что человек не слишком-то блещет умом, получится с высокой долей вероятности. О таких признаках и поведали пользователи сaйта Reddit.
- Очевидно, что человек недалекий, если он не видит разницы между своим мнением и реальными фактами. © Spinach969 / Reddit
- Глупые люди обычно думают, что знают все. Умные, напротив, понимают, что их знания ограничены, и по вопросам вне своей компетенции обращаются к профессионалам. А недалекие люди никак не могут согласиться с тем, что знают не все на свете. © The___canadian / Reddit
- У меня есть подруга, которая еле-еле сводит концы с концами. Теперь она не может даже отвезти ребенка с больным зубом к стоматологу, потому что, несмотря на безденежье, несколько месяцев назад приняла «гениальное» решение — купила грузовик! © Eyeamanon28 / Reddit
- Такие люди наполняют свою речь пустыми красивыми словечками. Есть у меня коллега, который так и сыплет фразами типа «ситуационная осведомленность» или «усиление нашей синергии». А на самом-то деле он даже свою работу толком не выполняет. И что вы думаете? Недавно он получил повышение. © Odd-Educator-4124 / Reddit
- Неспособность или нежелание поменять свое мнение даже тогда, когда пришлось столкнуться с железными аргументами и фактами. Если человек уперся и ни в какую не хочет ничего слышать, даже если он объективно ошибается, то он не слишком умный. © Whysong823 / Reddit
- Глупые люди, как правило, думают, что их мнение — это автоматически мнение большинства. И так, как поступают они, поступают и все остальные вокруг. © fettu-cine / Reddit
- Как-то в школе нам нужно было написать доклад о прочитанной книге. Одна девочка выбрала 1-ю часть «Гарри Поттера». Написала, что книга ей совсем не понравилась. Но самое-то абсурдное — это причина: потому что в книге все происходит «не на самом деле». © twerks_mcderp / Reddit
- В школе мы однажды должны были рассказать, чем планируем заниматься в будущем. Тогда я с ходу вычислила девчонку, которая умом не блещет. Я сказала, что хочу изучать анимацию. А она посмотрела на меня и выдала: «Зачем тебе учить такое? Это же так странно». © crazydaisy8134 / Reddit
- У меня на работе есть коллега, который говорит, что ему нравится участвовать в хорошей дискуссии. А на самом деле он только и делает, что кричит «Нет!», как только кто-нибудь открывает рот. © KitchenSwillForPigs / Reddit
- Заметил, что чем глупее люди, тем более глупыми они считают окружающих. Например, во время спора умный человек постарается со всех сторон изучить предлагаемые ему аргументы, а вот глупый решит, что несогласный с ним просто ничего не понимает, и все тут. © pulpexploder / Reddit
- Не очень умные люди, как правило, склонны верить вообще всему, что только прочитают в интернете. © Haunting_Sea9558 / Reddit
- Однажды рассказывал коллеге о книжке, действие которой происходит в далеком будущем, через 500 лет. От ее реакции потерял дар речи, потому что она не на шутку разозлилась и рявкнула: «Да как вообще можно написать историю о будущем? Мы даже не знаем, каким будет мир через 500 лет!» Но ведь в этом и вся суть книги... © ItsMummyTime / Reddit
- Умные люди понимают, что собеседник говорит с сарказмом. А вот глупым постоянно требуются объяснения и намеки. © Poormidlifechoices / Reddit
- Люди с низким интеллектом думают, что если кто-то говорит на неродном языке неидеально, то он недостаточно умный. © narfywoogles / Reddit
- Когда я работал в клинике, один из терапевтов принимал испаноговорящих пациентов. Сам он говорил по-испански не очень хорошо, но старался и делал успехи, еще и базу клиентов расширял. А коллеги только хихикали над его речью и высмеивали его. Поразительно. © RHouseApoc / Reddit
А по каким признакам вы определяете, что человек перед вами, мягко говоря, не блещет умом?
AdMe/Подборки/15 пользователей сети признались, как они быстро определяют, что человек перед ними не блещет интеллектом
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