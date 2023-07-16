Возможно, я не идеальная мама, но приучить 4 детей к самостоятельности у меня получилось на раз-два

Многие знают, как сложно организовать жизнь с детьми: научить их придерживаться распорядка дня, убирать свои вещи, помогать по хозяйству. Но Екатерина шустро справилась с этой задачей. У нее 4 детей, так что опытным путем она вывела собственную методику, которая для большинства родителей будет полезнее, чем модные книжки о воспитании ребенка. К слову, эта женщина еще и ходит на работу, так что ее советы подойдут и тем мамам, которые не сидят постоянно дома с детьми.

Порядок и четкость во всем — это и есть залог успеха

Я — мама четверых детей, но дома не сижу, потому что еще и работаю. У детей разница в возрасте 1,5-2 года, так что режим и четкое расписание жизни — наше кредо вот уже 15 лет. Младшему сейчас 8. В дошкольный период у нас было много дополнительных активностей: логопед, развивайка, танцы. Все занятия были составлены в удобные недельные графики и «висели» на холодильнике. Для младших это были большие буквы типа «Л» (логопед) или «Б» (бассейн) — так малыши могли посмотреть, что у них будет завтра. Мы не пропускали занятия и всегда знали, когда, куда и с чем ехать. Сейчас большинство активностей проводятся в школе, поэтому стало легче. Но дети все равно сами ведут графики, чтобы успеть в кружки или на дополнительные занятия. С определенного возраста каждый ребенок вступал в так называемый «Домашний клуб». В 5-6 лет он уже легкостью мог поставить грязную посуду в посудомойку, в 6-7 — загрузить простые предметы и разобрать ложки с вилками, в 7-7,5 — в принципе загружать и выгружать всю посуду. Сейчас у нас каждые выходные проходит беспроигрышная лотерея основных домашних дел. Мы кладем в шапку цифры (каждый номер соответствует какому-то занятию), а дети тянут их по очереди. Так каждый из них пробует все основные домашние дела. Самое сложное в большой семье — уборка мусора и поддержание порядка в холодильнике.

У нас есть четкое расписание ежедневной уборки на кухне, она проводится попарно. Это сделано для того, чтобы дети учились общаться и договариваться друг с другом. Также каждую неделю меняется дежурный у кошачьего лотка. Подготовка к ужину проходит по очереди, также по двое. На детях лежит ответственность за разогрев еды, розлив напитков, нарезку овощей. Сначала девочки заботятся о мальчиках, потом наоборот. Вот кому-то с мужем повезет в будущем! У каждого есть свое пространство, в которое можно попасть только с разрешения «хозяина». Нельзя просто так взять чужую вещь с чужой полки. Если ты оставил игрушки на полу в большой комнате, то ими могут играть все. Если хочешь, чтобы их не трогали, тогда, будь добр, убери все в свою коробку. У нас подписаны все полотенца и крючки. На всех полотенцах на двух противоположных правых углах вышита первая буква имени обладателя.

Все дети придерживаются определенного порядка хранения вещей, и у всех он одинаковый. Внизу — нижнее белье, выше — шорты и футболки, еще выше — штаны. На штангах слева всегда висит школьная одежда. Поначалу даже подписывали полки с помощью ручного принтера (дети сами печатали слова, что заметно на фото). Аналогично с постельным бельем и полотенцами, ведь у всего этого тоже должно быть свое место.

«Пежама»? Сойдет! Главное, что написал сам в 6 лет! А в морозилке у нас «Гребы».

Полное включение детей в домашний быт

У нас готовить помогают все. В зависимости от возраста добавляем постепенно определенные функции. Основные рецепты записаны в книгу, дети научились их читать. Недавно сами нашли рецепт картошки в интернете и сделали запеканку. Пережаренная, несоленая, но ведь сами! Похвалили и съели сколько смогли. Главное — это воодушевить, сказать ребенку, что он молодец. А то, что часть продуктов перевели, — это пустяки. Ведь если ругать, то они даже пытаться больше не будут.

Ребенок может сам чистить яйца и резать колбасу в салат. Медленно и криво, но вместе со всеми. А в 10 лет дети прекрасно режут курицу и жарят яичницу. У нас все знают, где и что хранится на кухне. Ведь у каждой вещи есть свое место. Хотя 2 огромные сковородки и 5-литровую кастрюлю сложно не заметить. Но приготовьтесь к потерям! Недавно купила в интернет-магазине разные веселые тарелки. Знала, что все равно разобьют, но зато есть интереснее. Думаю, всем понятно, что не стоит ругать ребенка за разбитую посуду? Убрали вместе, чуток погоревали и достали новую тарелку. По утрам дети сами заправляют за собой кровати. Каждые 3 месяца проводят генеральную уборку в общих пространствах. Чтобы это не так напрягало, обычно ребята подключаются к труду утром выходного дня и в одной точке. Допустим, в эти выходные у нас уборка в шкафах с консервами и приправами. Следующая будет через 3 месяца, ведь за это время там все передвинут и нужно будет вновь сложить все, перепроверить сроки и так далее. На прошлых выходных было наведение порядка в шампунях и зубных пастах — мы повторим это через 2 месяца и 3 недели.

Приучение к полной самостоятельности и независимости

Полная свобода выбора и голос большинства — это то, что действительно важно. Например, решаем вопрос о том, поедем ли мы в выходные в парк. Если мнения разделяются, то мы голосуем. 3 против 1? Значит, едем в парк. 2 на 2? Хм, давайте перечислим плюсы парка. Голосуем повторно! Снова 2 на 2? Давайте придумаем варианты, за которые будет большинство. Не ограничиваю я их и в выборе одежды. Хочешь футболку с черепами? Пожалуйста. Обычно я составляю список нужных вещей, а дизайн одобряют уже дети, даже если поход по магазинам займет полдня или больше («Эти джинсы недостаточно синие, а эти слишком широкие»). По магазинам езжу не со всей бригадой, а с 1-2 детьми, иначе нервов и сил не хватит. Зато вещь будет нравиться и носиться с удовольствием и долго. Если мы куда-то собираемся, то составляем список. Каждый из ребят его фотографирует и уже по нему идут собирать вещи. Потом приносят их мне, я сверяю по листочку. Сама я за вещами не пойду: пусть ребенок сам решает, какие взять шорты и носки. Сейчас чуть подрастут и тогда старшие уже будут проверять младших. А я так, одним глазком. Но все же пытаюсь подсказать замены, когда кто-то берет красные шорты и зеленые носки. В магазин за продуктами? Ты идешь за молочкой, ты — за хлебом, ты — за макаронами. Хотя в последнее время интернет-магазины избаловали. Зато дети сидят и составляют заказ вместе.

Денежный вопрос и творческая составляющая

Каждый должен придумать сам, что подарить другому на день рождения или Новый год. Ставим бюджет-ограничение, хочешь дороже — вкладывай свои средства. При этом подарок должен быть таким, чтобы затрагивал увлечения адресата. Каждый месяц мы выдаем детям деньги на карманные расходы, а еще бывают подарки на праздники от друзей и родственников. Это личные деньги, их можно потратить на любую фигню. Мы, конечно, пытаемся подсказать и направить, но в целом предоставляем свободу. Захотел шоколадку? Пожалуйста. Копишь на телефон? Поможем найти вариант выгоднее и надежнее. Поощряем мы и тягу детей к творчеству. Смешать пластилин 10 цветов? Ну ок, давай только потом из этого слепим серого динозавра. Степлером сцепить фетр и бумагу в трехметровое платье? Хорошо, но потом я соберу все остатки, разрежу и мы используем их для других поделок. Очень многое пробуем с детьми, ходим на обучающие мастер-классы. Недавно вот плели корзинки со старшей.

У каждого из них есть свободное время, которое можно потратить так, как они хотят. Я клоуном не нанималась, у меня вообще сончас в выходной по расписанию. Если тебе скучно, то иди и развлеки себя сам. У нас есть книжки, фетр, игрушки. Привлекай остальных ребят. Когда они были младше, вообще чудесно играли. Сейчас, конечно, старшие все чаще в телефонах сидят, а младших мы контролируем пока. Но все равно у нас есть обязательно свободное время «без техники». И тут дети в настолки играют, что-то шьют, читают. Знаю, что если я вдруг заболею, то дома не случится хаос. И когда я помогаю кому-то с школьным проектом (пассивно, так как принцип аналогичный — самостоятельность), то все остальные все равно справятся: и поужинают, и наведут порядок. Ну а сборы к бабушке в гости на выходные занимают 30 минут. Хотя, напомню, детей у меня четверо. Дописываю эти строки, а мальчишки уже прибрались на кухне. Да, где-то пятна остались. Забыли поставить одну кружку в посудомойку. Но я им об этом скажу и в следующий раз они сделают все лучше. Сами.