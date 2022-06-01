«Запустила себя!» Текст о том, что многим проще обвинить женщину в проблемах внешности, чем разобраться в причинах

Однажды мне попался очень разговорчивый таксист. Всю дорогу он жаловался... на жену приятеля. После замужества и рождения ребенка эта тонкая и звонкая женщина нарочно «запустила себя» (муж-то никуда не денется). Она поправилась на 30 кг за короткий промежуток времени, из вредности отрастила усы и постоянно смотрела в одну точку, лежа на диване (да-да, не в телевизор, а просто в одну точку). — Вы ее куда-нибудь отвезли, чтобы ей помочь? — в ужасе спросила я, имея в виду врача-специалиста. — Конечно, отвезли. На передачу типа «Модный разговор». С тех пор я поняла, что в обществе с отношением к женской внешности что-то не так. И это «не так» может проявляться по-разному.

Внешность как диагностический признак

Любой психолог знает, как важно смотреть на внешность клиента. Но смотреть не для того, чтобы осудить и отметить про себя, к примеру, заломы на ручке сумочки (один гражданин меня убеждал, что женщины именно так друг друга и оценивают). Внешность важна как показатель жизненной энергии. Внешность — это первое, что меняется при недосыпе, переработке, запредельных психологических нагрузках. Внешность отражает травмы целых поколений, если присмотреться. Но это уже другая история. Для меня внешность — она как температура: у здорового человека в норме. При любом неблагополучии сбоит. Но это не причина для обвинений и ультиматумов. Это причина разобраться, что пошло не так. Это так очевидно даже по отношению к совершенно чужим людям, почему же некоторые стыдят за внешность своих близких?

Внешность как удобный крючок для вины и стыда

А я вам скажу почему. Потому что таким образом можно выковать себе удобный крючок и мучить человека, заставляя его испытывать чувство вины и стыда. Как-то раз на мужском форуме прочитала зловещую статью, написанную вроде как в шутливой форме. Но на самом деле было не до смеха. Какой-то злодейски настроенный гражданин рекомендовал женщину в браке время от времени «подвиновачивать». Не сразу, а постепенно, очень осторожно начинать критиковать. Сначала манеру одеваться, пальто, сумочку. Потом уж отдельные части тела — под видом заботы. А потом можно и вовсе перейти к категоричному «кому, кроме меня, ты нужна?». Под таким предлогом можно выманить для себя массу плюшек. Ведь жена постоянно чувствует свое несоответствие и старается это компенсировать. Впрочем, давайте между нами, взрослыми девочками. Для того чтобы человек на это крючок попался, одного злодейски настроенного мужчины маловато. Уверенная в себе женщина отсечет такого гражданина на подлете, поддав для верности летящей тушке ускорения. В такие игры играют с дочерями, которых терроризировали родители. Кстати, мальчиков это тоже иногда касается. Гораздо реже, чем девочек, но...

Внешность жены как оправдание

Знаете, я всегда грустно улыбаюсь, когда слышу жалобы на жену, поправившуюся, к примеру, на 6 кг (или постаревшую, это еще веселее). Мол, я, как мужчина, не могу терпеть такую распущенность, пойду за впечатлениями в соседний подъезд. Вспоминаются пары, которые смогли пронести любовь через серьезные и суровые испытания, болезни, лишения. Как же они продолжали любить и поддерживать друг друга при любой внешности? Я понимаю, что люди несовершенны. За ними бывают грешки. Но мне кажется очень важным сказать себе честно: да, я такой. Я принимаю решение и беру на себя ответственность за поиски новых впечатлений. А не перекладываю эту ответственность на близкого человека. Не трясу его недостатками перед окружающими так, что им хочется помыться.

Внешность как обязанность женщины

Кстати, если вам интересно, по количеству запросов в интернете запустивший себя муж уверенно догоняет запустившую себя жену, разница между ними меньше 10 %. То есть меняются-то все — и мужчины, и женщины. Причем примерно в равной степени. Но сколько вы видели проектов, передач и т. д., в которых говорится именно об улучшении мужской внешности? В лучшем случае это пара каналов в интернете. Увы, внешность у нас пока относится к женским обязанностям. Именно так — обязанностям. Именно отсюда всякие бодипозитивные протесты. Неприятно иметь обязанность, за которую не платят. Когда уже внешность людей любого пола и возраста, не нарушающая гигиенические нормы других людей, перестанет быть предметом обсуждения и мишенью для советов? Я не знаю. Наверное, тогда, когда праведники от ЗОЖ и постоянные клиентки салонов красоты научатся самоутверждаться действительно за счет себя, а не за счет других.

Внешность как уязвимая точка

Однако самое важное, что необходимо помнить, — это то, что недовольство своей внешностью исходит не только извне. Но и изнутри. Внешность становится персональным адом для тех, кто имеет трудности с принятием себя и пытается найти идеал, стандарт, за который однозначно поставят пятерку. В то время как самые яркие, запоминающиеся и популярные образы возникают именно при утверждении собственного «я», а не при перекройке и переделке себя по стандартным лекалам. Знаете, что произойдет, если на почте не найдут адрес, по которому должно прийти письмо? Его отправят обратно. «Виноватинг» не работает с людьми, довольными своей внешностью. А все негативные послания возвращаются отправителю.