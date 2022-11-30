10 культовых женских сценических костюмов, которые когда-то вызвали ураган обсуждений

Яркий сценический образ может стать визитной карточкой артиста. Взять, к примеру, белое платье Мэрилин Монро или блестящий костюм Майкла Джексона. Их образы прочно засели в нашем сознании. Мы решили покопаться в прошлом и вспомнили, какие костюмы известных див в свое время наделали много шума и стали культовыми.

1. ABBA

OLLE LINDEBORG / AFP / East News

В свое время группа ABBA произвела фурор яркими, блестящими и даже порой нелепыми костюмами. Участник группы Бьорн Ульвеус однажды даже сказал, что одно время они все выглядели как сумасшедшие и «никто так плохо не одевался для сцены». Любопытно, что такие кричащие образы были выбраны не только для того, чтобы привлечь внимание зрителей. На стиль группы частично повлияли законы о налогах в Швеции. Если костюмы были настолько яркими и непрактичными, что их нельзя было носить на улице и использовать в быту, то их стоимость вычитывалась из налогов.

2. Шер

Одним из легендарных костюмов певицы стал ее дерзкий наряд из клипа на песню «If I Could Turn Back Time». Действие происходит на борту корабля, где Шер выступает для экипажа. Артистка была одета в цельный купальник, чулки в сеточку и кожаную куртку. Такой наряд вызвал вопросы, и клип запрещали показывать на телевидении. Лишь на MTV крутили его, но только после 21:00. Позже была сделана вторая, менее откровенная версия видео.

3. Тина Тернер

Черное кожаное платье, джинсовая куртка и черные туфли на шпильке впервые появились в музыкальном клипе певицы на песню «What’s Love Got to Do With It» в 1984 году. Кроме того, Тина Тернер не раз выступала на сцене в таком наряде. Этот образ вместе с пышной прической стал одним из модных символов той эпохи.

4. Мадонна

Gill Allen / ASSOCIATED PRESS / East News

Впервые вызывающий конусообразный бюстгальтер публика увидела во время тура Мадонны 1990 года Blonde Ambition («Блондинка с амбициями»). Дизайнером наряда стал Жан-Поль Готье.

Певица лично обратилась к нему с просьбой создать подходящую одежду для выступлений. Помимо «острого» лифчика по просьбе поп-дивы дизайнер сделал корсет, который не соответствовал привычным канонам. Он не сдавливал талию, сужая силуэт тела, а, наоборот, сидел свободно. Такой образ шокировал публику. Бюстгальтер с конусами был переосмыслен молодыми звездами, в том числе Леди Гага, которая заменила конусы огнеметами, и Кэти Перри, которая использовала банки со взбитыми сливками.

5. Кайли Миноуг

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

В 2000 году Кайли Миноуг выпустила клип на одну из своих самых известных песен «Spinning Around». В видео певица танцует в золотистой майке и шортах, которые стали легендарными. Кайли и ее подругу Катерину Джебб объединяла любовь к винтажным вещам. Упомянутые шорты из материала ламе девушки нашли на блошином рынке. Говорят, стоили они дешевле жвачки.

По слухам, сейчас эти шорты стоят миллионы и выставлены как экспонат в Центре искусств Мельбурна за пуленепробиваемым стеклом.

6. Бритни Спирс

Красный латексный костюм — один из самых узнаваемых нарядов Бритни. В нем она танцевала в клипе на песню «Oops!.. I Did It Again». Художник по костюмам сделал культовый комбинезон всего за одну ночь. Стилист очень переживал, что поп-певица упадет в обморок во время съемок, ведь ей нужно будет много двигаться. Когда съемки закончили и костюм наконец расстегнули, из него, как говорили очевидцы, вылилось чуть ли не ведро пота. Это был очень напряженный день, но Бритни держалась молодцом. В итоге получился просто незабываемый клип, который остается культовым уже много лет.

7. Кэти Перри

John Shearer / Invision / AP / East News

На одном из своих выступлений в 2012 году Кэти Перри эффектно возникла из огромного попкорна в платье, сделанном в тематике кино. Яркий образ певицы произвел такой фурор, что множество фанатов стали копировать ее наряд, делать похожие платья и примерять их. Есть даже видео по созданию такого платья.

8. Леди Гага

По словам Леди Гага, в начале карьеры у нее было не так много денег, поэтому она часто носила одни и те же наряды. К тому же поп-дива хотела, чтобы ее узнавали. Например, в таком образе — красном комбинезоне с капюшоном и красных перчатках — Гага появлялась как на интервью, так и на выступлениях. И он действительно стал узнаваемым. Певица, кстати, призналась, что тот белый парик вообще не снимала.

9. Уитни Хьюстон

AFP / East News

Уитни славилась своими цветными платьями и до 1990-х годов выглядела почти как Барби. Однако все изменилось с началом нового десятилетия. В 1991 году Уитни отправилась в мировое турне в поддержку альбома «I’m Your Baby Tonight». Новый гастрольный гардероб Уитни состоял исключительно из комбинезонов — разумеется, с блестками, которые тогда были в тренде. На концерт в Париже Уитни надела простой, но ставший культовым наряд: классический черный комбинезон с поясом, усыпанный кристаллами.

10. Дженнифер Лопес

Узнаваемыми фишками стиля нулевых стали укороченный топ и джинсы с низкой посадкой. На церемонию MTV Джей Ло надела и то и другое, что и сделало этот наряд культовым. Кроме того, певица надела тоже хитовую в то время бандану. В таком стильном виде Дженнифер гордо шла получать награду за лучшее танцевальное видео.