10 культовых женских сценических костюмов, которые когда-то вызвали ураган обсуждений

1. ABBA

2. Шер

3. Тина Тернер

Черное кожаное платье, джинсовая куртка и черные туфли на шпильке впервые появились в музыкальном клипе певицы на песню «What’s Love Got to Do With It» в 1984 году. Кроме того, Тина Тернер не раз выступала на сцене в таком наряде. Этот образ вместе с пышной прической стал одним из модных символов той эпохи.