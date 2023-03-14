10+ пар фотографий, которые наглядно демонстрируют, как по-разному выглядели мы и наши предки в одном возрасте

В эпоху фильтров и фотошопа легко забыть, как выглядит естественное старение. Однако если мы сопоставим фотографии людей из прошлого и наших современников в одном возрасте, то разница будет потрясающей. Кажется, что наши предки старели совсем не так, как стареем мы.