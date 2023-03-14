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10+ пар фотографий, которые наглядно демонстрируют, как по-разному выглядели мы и наши предки в одном возрасте

Культура
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В эпоху фильтров и фотошопа легко забыть, как выглядит естественное старение. Однако если мы сопоставим фотографии людей из прошлого и наших современников в одном возрасте, то разница будет потрясающей. Кажется, что наши предки старели совсем не так, как стареем мы.

Луиза Брукс и Мэйси Уильямс, 21 год

EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Дорис Дэй и Зендея, 26 лет

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / The/agefotostock / East News, Invision / Invision / East News

Норма Ширер и Дженнифер Лоуренс, 27 лет

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Грета Гарбо и Селена Гомес, 30 лет

Courtesy Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

Гэри Купер и Лиам Хемсворт, 31 год

Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophe / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джин Артур и Кирстен Данст, 39 лет

Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Кэтрин Хепберн и Натали Портман, 40 лет

Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Айрин Данн и Рэйчел Макадамс, 43 года

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джеймс Стюарт и Дженсен Эклс, 44 года

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Кларк Гейбл и Патрик Демпси, 56 лет

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Бетт Дейвис и Деми Мур, 58 лет

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

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Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News
326-5
AdMe/Культура/10+ пар фотографий, которые наглядно демонстрируют, как по-разному выглядели мы и наши предки в одном возрасте
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