10+ пар фотографий, которые наглядно демонстрируют, как по-разному выглядели мы и наши предки в одном возрасте
В эпоху фильтров и фотошопа легко забыть, как выглядит естественное старение. Однако если мы сопоставим фотографии людей из прошлого и наших современников в одном возрасте, то разница будет потрясающей. Кажется, что наши предки старели совсем не так, как стареем мы.
Луиза Брукс и Мэйси Уильямс, 21 год
Дорис Дэй и Зендея, 26 лет
Норма Ширер и Дженнифер Лоуренс, 27 лет
Грета Гарбо и Селена Гомес, 30 лет
Гэри Купер и Лиам Хемсворт, 31 год
Джин Артур и Кирстен Данст, 39 лет
Кэтрин Хепберн и Натали Портман, 40 лет
Айрин Данн и Рэйчел Макадамс, 43 года
Джеймс Стюарт и Дженсен Эклс, 44 года
Кларк Гейбл и Патрик Демпси, 56 лет
Бетт Дейвис и Деми Мур, 58 лет
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Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News
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