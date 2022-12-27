10+ пар знаменитостей, которые оказались одного возраста, а мы и не предполагали

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Не секрет, что над образами многих знаменитостей работает целая команда, которая помогает им выглядеть безупречно. Тем не менее все мы взрослеем, и то, как наше лицо изменится с течением времени, зависит в первую очередь от генов. Именно поэтому даже в одном возрасте все мы можем выглядеть по-разному.

1. Джейсон Эрлз и Джон Сина родились в 1977 году

2. Мэттью Перри и Пол Радд родились в 1969 году

ABC News / Ferrari Press / East News , Invision / Invision / East News

3. Кейт Бланшетт и Гвен Стефани родились в 1969 году

Vianney Le Caer / Invision / East News

4. Джастин Хартли и Джон Оливер родились в 1977 году

Invision / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

5. Джессика Альба и Серена Уильямс родились в 1981 году

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Pay Lynch / MediaPunchts / Associated Press / East News

6. Вупи Голдберг и Крис Дженнер родились в 1955 году

Andy Kropa / Invision / East News , Image Press Agency / ABACA/Abaca / East News

7. Роб Лоу и Рассел Кроу родились в 1964 году

KTLA / Broadimage / Broad Image / East News , Rocco Spaziani / DPA / East News

8. Джастин Бибер и Гарри Стайлз родились в 1994 году

Invision / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

9. Джон Чо и Дуэйн Джонсон родились в 1972 году

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News

10. Принц Уильям и Эдди Редмэйн родились в 1982 году

Kin Cheung / Associated Press / East News , John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

11. Сьюзан Сарандон и Шер родились в 1946 году

Invision / Invision / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Какая пара знаменитостей впечатлила вас больше всего?

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News