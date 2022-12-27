10+ пар знаменитостей, которые оказались одного возраста, а мы и не предполагали
Не секрет, что над образами многих знаменитостей работает целая команда, которая помогает им выглядеть безупречно. Тем не менее все мы взрослеем, и то, как наше лицо изменится с течением времени, зависит в первую очередь от генов. Именно поэтому даже в одном возрасте все мы можем выглядеть по-разному.
1. Джейсон Эрлз и Джон Сина родились в 1977 году
2. Мэттью Перри и Пол Радд родились в 1969 году
3. Кейт Бланшетт и Гвен Стефани родились в 1969 году
4. Джастин Хартли и Джон Оливер родились в 1977 году
5. Джессика Альба и Серена Уильямс родились в 1981 году
6. Вупи Голдберг и Крис Дженнер родились в 1955 году
7. Роб Лоу и Рассел Кроу родились в 1964 году
8. Джастин Бибер и Гарри Стайлз родились в 1994 году
9. Джон Чо и Дуэйн Джонсон родились в 1972 году
10. Принц Уильям и Эдди Редмэйн родились в 1982 году
11. Сьюзан Сарандон и Шер родились в 1946 году
Какая пара знаменитостей впечатлила вас больше всего?
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News
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