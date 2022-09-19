10 секретов стиля Приянки Чопры, которая доказала, что дамы с аппетитными формами могут выглядеть обалденно

По словам Приянки, в подростковом возрасте она была типичной девушкой 90-х. Ходила с конским хвостом и ободком, носила узкие брюки и дутые куртки. В 2000-х Чопра стала актрисой и начала отдавать предпочтение нарочито вычурным нарядам. Когда же звезда поняла, что выглядит как рождественская елка, выбрала для себя более простой стиль.

ADME не смог обойти стиль индийской красавицы стороной и выведал секреты создания ее безупречных модных образов.

Не боится надевать монохромные наряды

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News , DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Приянке нравится сочетать монохромные наряды с модными аксессуарами. Часто она использует в качестве дополнения к образу солнцезащитные очки, сумочки или броские ремни. Туфли также подбираются в тон всему ансамблю.

Сочетает юбки миди с топами с высоким воротом

DDNY / Broadimage / East News , Invision / Invision / East News

Актриса знает, что юбки миди и топы с высоким воротом всегда шикарно смотрятся в одном ансамбле. При этом Приянка не забывает о цветовом сочетании элементов. Образы дополняет ремень, акцентирующий внимание на талии.



Выбирает белый цвет для любого случая

DDNY / Broadimage / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

И на светские мероприятия, и на будничные встречи Приянка любит надевать белые наряды. Это может быть как полностью светлый ансамбль, так и просто белый верх, чтобы освежить образ. Так, актриса появилась в коротком мини-платье с длинными рукавами на съемках телешоу, а для кинофестиваля выбрала брючный костюм с текстурным блейзером.

Не стесняется показывать ноги

Mohammed Mosteghanemi / KCS / East News , Laurent Salmon / KCS / East News

Приянка не боится носить мини, будь то маленькое платье или облегающая юбка. Она надевает короткие вещи не только на встречи в рамках интервью, но и на официальные церемонии и светские вечеринки. Также актриса показывает свои красивые ноги с помощью высоких разрезов.

Отдает предпочтение массивным серьгам

AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Приянка любит дополнять наряды серьгами, которые сразу бросаются в глаза. От такой массивной красоты трудно отвести взгляд. Актриса надевает их не только на официальные мероприятия, но и в обычной жизни. Например, во время празднования Рождества с семьей.

Акцентирует внимание на глубоком декольте

Invision / Invision / East News , AFP / East News

Актрису довольно часто можно увидеть в роскошных платьях с максимально глубоким вырезом. Это всегда выглядит стильно и никогда не смотрится вульгарно. Приянка придерживается правила: чем глубже вырез, тем легче макияж и проще прическа. В противном случае можно перестараться и вмиг сделать образ дешевым.

Показывает свои индийские корни

- / AFP / East News

Цветочное сари находится вне конкуренции с другими вещами в гардеробе Приянки. Актриса отдает предпочтение легким драпировкам в сочетании с яркими принтами, а дополняет образ однотонными топами на узких бретелях без рукавов.

Считает, что риск — дело оправданное

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Платье-тренч с непропорционально широким воротом от Ralph Lauren, в котором она появилась на Met Gala 2017 года, послужило поводом для создания множества мемов. Но этот образ поднял Приянку на вершину списка «Самые хорошо одетые звезды». Выход стал дебютом Чопры на мероприятии Института костюма. Она привлекла к себе всеобщее внимание и получила приглашение на следующий год.

Знает об удобстве вязаных вещей

Приянка понимает, что вязаные вещи хорошо смотрятся не только в холода, но и жарким летом. Она может надеть легкий короткий топ, чтобы понежиться под лучами солнышка. А когда температура на улице понижается, выбирает свитер с длинными рукавами, чтобы провести время на свежем воздухе со своим питомцем.

Нашла свой фасон комбинезона

0000173 / Reporter / East News , Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Mezcalent / The Grosby Group / East News

Приянка и раньше надевала комбинезоны, но их фасон сильно отличался от того, который звезда предпочитает сейчас. Если прежде актриса хотела подчеркнуть стройность всего тела, то теперь она делает акцент на талии. Чопра выбирает крой, облегающий верхнюю часть фигуры и широкий снизу. Штанины ее комбинезонов чаще всего укорочены, а плечи могут быть как открытыми полностью, так и закрытыми.

Какой стильный прием Приянки вы взяли бы себе на вооружение?

Фото на превью Laurent Salmon / KCS / East News