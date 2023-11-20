10 вещей и явлений, чьи названия не что иное, как имена реальных людей. А мы и знать не знали

Мы можем и не догадываться о существовании некоторых исторических личностей, но при этом активно использовать в своей речи их имена. Например, когда заказываем десерт, покупаем цветы и даже когда присматриваемся к определенной породе собак. Мы решили выяснить, какие привычные нам вещи и явления получили свои названия в честь реальных людей.

Белье Victoria’s Secret — королева Виктория

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Как-то раз Рой Реймонд, будущий основатель бренда, захотел купить своей жене белье, но не смог найти ни одного магазина, в котором бы он почувствовал себя комфортно. Ему не нравились ни сами торговые точки, ни их ассортимент. И мужчина решил открыть свой магазин, заняв денег в банке и у родственников. Начинающий бизнесмен оформил точки продаж в стиле будуаров Викторианской эпохи и назвал свою марку в честь основоположницы этой самой эпохи — королевы Виктории. И поскольку времена этой правительницы славились многочисленными правилами приличия, то слово «секрет» для сочетания с именем королевы подходило как нельзя кстати. Кстати, о Викторианской эпохе. В этой статье мы рассказывали, какие убеждения об этом времени являются всего лишь мифами.

Тарт Татен — сестры Татен

Тарт Татен — яблочный пирог, приготовленный «наоборот»: сперва в форму выкладывается начинка, а затем она покрывается тестом. После запекания десерт переворачивается. Угощение получило название в честь Стефани и Каролины Татен. Сестры владели гостиницей во французском населенном пункте Ламотт-Беврон в конце XIX века. Именно там и подали первый тарт Татен. По одной из легенд, Стефани, которая как раз занималась готовкой, однажды карамелизовала яблоки для традиционного пирога, но не уследила за временем. Она почуяла запах гари и попыталась спасти продукты. Девушка выложила яблоки в форму, накрыла их тестом и отправила запекаться. Но даже не ожидала, что результат ее импровизации в итоге станет фирменным блюдом гостиницы.

Камелия — Георг Йозеф Камел

Для растения, цветами которого украшала себя героиня одного из романов Александра Дюма, придумал термин шведский естествоиспытатель и медик Карл Линней. Но он назвал его не в честь себя любимого, а отдал дань уважения чешскому миссионеру и ботанику Георгу Йозефу Камелу. В 1687 году Камел отправился на Филиппины, где оказывал фармацевтическую помощь жителям, а также охотно изучал местную флору. Мужчина зарисовывал и описывал растения, после чего отправлял отчеты в Лондон. Некоторые его трактаты попали в руки пиратов, однако те, что дошли до корреспондентов, были опубликованы. Они и познакомили Европу со многими видами диковинных растений и их свойствами.

Авокадо Хасс — Рудольф Хасс

Хасс — это разновидность авокадо, чьей отличительной чертой является темная шершавая кожица. Этот сорт вывел Рудольф Хасс, американский садовод-любитель. В 1926 году он купил 3 косточки, одна из которых проросла. Мужчина привил саженец ветвями от авокадо другого сорта, однако счел эксперимент неудачным и даже подумывал срубить деревце. Но когда появились плоды с характерной бугристой кожицей, дети Хасса оценили их вкус по достоинству. И тогда садовод решил продавать излишки урожая, а позднее запатентовал растение. Многие люди обожают есть тосты с авокадо, однако это не такая уж и хорошая идея. Почему — мы писали здесь.

Толстовка — Лев Толстой

Удобные свитера из теплой ткани, которые так любят современные модники и модницы, получили свое название в честь великого классика. Изначально термин «толстовка» применялся для широких рубах, которые так любил Лев Николаевич в старости. Правда, во времена жизни писателя это слово не использовалось. Оно появилось во второй половине 1910-х годов, когда последователи Толстого стремились обзавестись такой же рубахой, как у кумира. И уже в современности слово «толстовка» стало обозначать просторный свитер.

Пожарские котлеты — Дарья Пожарская

Пожарские котлеты — это котлеты из курятины, панированные в сухарях. Происхождение термина нередко связывают с князем Дмитрием Пожарским, что является ошибкой. На самом деле это блюдо было названо в честь семьи Пожарских — владельцев ресторана в Торжке. Это заведение и его угощения упоминал Александр Пушкин в 1826 году в одном из своих писем другу. Изначально в ресторане готовили котлеты из говядины и телятины. Полагают, что куриный вариант блюда начала подавать Дарья Пожарская, когда унаследовала заведение после кончины отца. Пожарскую нередко приглашали к императорскому двору приготовить котлеты для Николая I.

Печенье Абернети — Джон Абернети

Печенье с тмином, которое невероятно популярно в Шотландии, было изобретено в XVIII веке хирургом Джоном Абернети. Этот доктор считал, что большая часть болезней вызвана проблемами с пищеварением. И взялся частично их решить. Абернети обратился к знакомому пекарю и предложил ему добавлять в печенье семена тмина, поскольку он обладает ветрогонным действием и тем самым благотворно влияет на работу кишечника. Пекарь последовал его совету и назвал новое лакомство в честь доктора.

Упражнение берпи — Роял Берпи

Любителям фитнеса явно знакомо такое упражнение, как берпи: требуется присесть, расположить руки около ступней, затем прыжком принять положение планки, так же прыжком вернуться в исходную позицию и встать. Это упражнение изобрел американский физиолог Роял Берпи в 1939 году, когда писал докторскую диссертацию. Считается, что именно Берпи одним из первых заявил, что программа тренировок должна быть составлена исходя из индивидуальных особенностей человека. И упражнение берпи как раз было тестом для оценки физической подготовки.

Порода джек-рассел-терьер — Джон «Джек» Рассел

Джон Рассел жил в XIX веке, был пастором и увлекался охотой. Еще во время учебы в Оксфорде он купил самку фокстерьера белого окраса с темными пятнышками, и она впоследствии произвела на свет щенков новой породы. Доподлинно неизвестно, с псами какой породы Рассел скрещивал питомицу, полагают, то были бультерьеры или бигли. Джек-рассел-терьеров особенно ценили любители охоты за их умеренную агрессивность, позволяющую выслеживать лис. Однако Джону Расселу это не обеспечило безбедную старость. Из-за финансовых проблем он распродал всех своих собак, кроме четырех, которые уже были стары и не могли давать потомство.

Пралине — Сезар дю Плесси-Прален Шуазель

Словом «пралине» сейчас называют 2 вида сладостей: застывшую массу из орехов и карамели и сливочно-ореховую помадку, которые добавляют в разные кондитерские изделия. Происхождение термина связывают с именем графа дю Плесси-Пралена, жившего в XVII веке. По легенде, граф чаевничал с чиновниками в своем имении, и его повар случайно уронил ядра миндаля в расплавленный шоколад. Видимо, такое сочетание безумно понравилось гостям дю Плесси-Пралена и впоследствии это лакомство у них стало ассоциироваться с фамилией графа.