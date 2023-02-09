10 вещей, которые еще недавно общество не принимало, а сегодня считает абсолютно нормальными

Мир стремительно меняется. Правила, по которым общество существовало еще 10 лет назад, сегодня уже не работают. Большинство из нас больше не прячет татуировки на собеседовании, не стесняется вести блоги и посещать психолога. Мы вспомнили, что еще совсем недавно повергало общество в шок, а сегодня считается обычным делом.

Татуировки

Не так давно татуировки были чем-то вроде табу. Многие работодатели предпочитали отказывать соискателям с рисунками на открытых частях тела, потому что считали, что такой сотрудник будет выглядеть непрофессионально. Времена изменились, и отношение к татуировкам тоже. Сегодня тату воспринимается как проявление индивидуальности. Все больше компаний поддерживают своих сотрудников в решении нанести рисунок на тело, потому что это повышает их моральный дух и лояльность. Согласно опросу, 36 % работодателей утверждают, что видимые татуировки не влияют на решение о приеме на работу, а 32 % заявили, что наличие тату только повысит шансы соискателя.

Ведение блогов

Сегодня никто не удивляется людям, которые что-то увлеченно рассказывают на камеру на улице или фотографируют блюдо в кафе. В наше время ведение личного блога — один из лучших способов делиться с другими своими мыслями, творчеством и стилем жизни, а также находить друзей по интересам. Социальные сети влияют на культуру. И кажется, что почти у каждого теперь есть блог в той или иной форме.

Дети, рожденные вне брака

На протяжении веков незаконнорожденные дети ассоциировались с неблагоприятным положением. До 1960-х годов доля внебрачных детей не превышала 7 % от общего числа. Но ситуация изменилась. В 2021 году у незамужних матерей в Англии и Уэльсе родилось больше детей (51 %), чем у женщин, состоящих в браке. Это говорит не только о том, что у пар, не оформивших отношения, рождается больше детей, но и о том, что меньше родителей скрывают обстоятельства появления своих детей.

Небрежный вид

Теперь на многие мероприятия люди не надевают обязательные раньше костюмы. А щетина или борода сейчас воспринимаются намного лучше, чем в недалеком прошлом. Сегодня можно утверждать, что несоблюдение четкого дресс-кода, «неприбранность» или, проще говоря, небрежный внешний вид стали социально приемлемым явлением.

Удаленная работа

За последнее десятилетие произошел резкий рост количества сотрудников, работающих из дома. В США с 2018 по 2021 год их число увеличилось в 4 раза. Современные технологии позволяют компаниям бесконечно расширять географию охвата. А сотрудникам подобный тип занятости позволяет достичь баланса между карьерой и семьей.

Вьющиеся волосы в деловой обстановке

Печальная правда заключается в том, что некоторые люди думают, что вьющиеся волосы придают человеку непрофессиональный вид. Считается, что пышные прически сотрудниц могут отвлекать их самих и окружающих от важных дел. Это заблуждение, ведь естественная текстура волос никак не влияет на то, насколько ухоженными мы выглядим на рабочем месте и как выполняем свои обязанности. В последнее время появляется все больше салонов для кудрявых, в социальных сетях распространяются видео, где рассказывают, как правильно ухаживать за вьющимися волосами, подчеркивать их текстуру. Так что не стоит выпрямлять локоны в угоду предрассудкам.

Декретный отпуск для мужчин

Так сложилось исторически, что отпуском по уходу за ребенком пользуются матери. Современный мир диктует свои правила: теперь и отцы могут уйти в оплачиваемый отпуск и сохранить за собой рабочее место. В среднем мужчины стали охотнее пользоваться такой возможностью: например, с 2006 по 2013 год в Финляндии доля мужчин, отправившихся в декрет, удвоилась, а в Бельгии увеличилась на 10 %.

Левши

Примерно 90 % населения — правши, поэтому в мире преобладало предубеждение против тех, у кого левая рука является доминирующей. Эта предвзятость проявлялась в различных культурах в форме страха и отражалась в мифологии. Возможно, поэтому даже в начале XX века левшей приучали использовать правую руку. Эта жестокая практика осталась далеко в прошлом. Сегодня левшей считают людьми творческими и особенными в хорошем смысле этого слова.

Яркий цвет волос или седина

В прошлом офисный дресс-код был более консервативным. Сегодня же корпорации стремятся привлечь новые таланты, ослабляя требования к внешнему виду, в частности к прическе и цвету волос сотрудников. Но несмотря на то, что отношение к цветным волосам меняется, они по-прежнему не являются предпочтительным выбором для представителей деловой сферы. Смелое цветовое самовыражение сотрудников говорит об их независимости и аутентичности, а седина указывает на принятие себя и своей естественной красоты. Компаний, для которых важны эти качества, становится все больше.

Психотерапия

В последние годы заинтересованность психологией усиливается. Высокий темп жизни и общее ощущение неопределенности будущего делают важным психологическое здоровье.

Каковы бы ни были причины, психологи теперь играют более заметные роли в СМИ, на съемочных площадках, в технологических стартапах и в других местах. Даже максимально традиционно настроенные люди все чаще обращаются за психологической поддержкой.