AdMe
AdMe

10+ знаменитостей, чей возраст невозможно угадать по фотографиям

Культура
13722

Возраст — штука непростая, особенно когда речь заходит о знаменитостях. У некоторых из них с годами появляются признаки старения, но есть и те, кто, кажется, остается молодым вечно. Так что неудивительно, что ровесники могут выглядеть по-разному. Сегодня мы хотим вам показать 15 пар звезд, у которых в паспорте указан один и тот же год рождения, но, похоже, это единственное, что их объединяет.

1. Руперт Гринт и Адель — 34 года

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

2. Принц Уильям и Приянка Чопра — 40 лет

JON SUPER / AFP / East News

3. Бритни Спирс и Бейонсе — 41 год

4. Кейт Бланшетт и Гвен Стефани — 53 года

Vianney Le Caer / Invision / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

5. Райан Гослинг и Маколей Калкин — 42 года

LFI/Photoshot / REPORTER / East News

6. Вупи Голдберг и Крис Дженнер — 67 лет

7. Брэд Питт и Дин Норрис — 59 лет

Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

8. Jay-Z и Дженнифер Лопес — 53 года

Justin Ng / Avalon / Photoshot/East News

9. Лорд и Кайли Дженнер — 25 лет

ROBYN BECK / AFP / East News

10. Кейт Мосс и Фаррелл Уильямс — 49 лет

SamAronov / Depositphotos.com, CJ Rivera/Everett Collection / East News

11. Скарлетт Йоханссон и Криштиану Роналду — 38 лет

Invision / Invision / East News

12. Дуэйн Джонсон и Кэмерон Диас — 50 лет

face to face / FaceToFace / REPORTER/ East News

13. Дакота Джонсон и Джо Джонас — 33 года

Chris Pizzello /Invision / East News

14. Ванесса Хадженс и Рианна — 34 года и 35 лет, обе родились в 1988-м

Интересуетесь возрастом знаменитостей? Тогда одна из этих статей может вам понравиться:

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
13722
AdMe/Культура/10+ знаменитостей, чей возраст невозможно угадать по фотографиям
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
2