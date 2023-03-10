10+ знаменитостей, чей возраст невозможно угадать по фотографиям

Возраст — штука непростая, особенно когда речь заходит о знаменитостях. У некоторых из них с годами появляются признаки старения, но есть и те, кто, кажется, остается молодым вечно. Так что неудивительно, что ровесники могут выглядеть по-разному. Сегодня мы хотим вам показать 15 пар звезд, у которых в паспорте указан один и тот же год рождения, но, похоже, это единственное, что их объединяет.