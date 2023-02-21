10+ знаменитостей, которые носят украшения со смыслом, а мы и не подозревали

На красных дорожках и светских раутах медийные личности ослепляют блеском драгоценностей. Мы хотим показать подборку украшений селебрити, которые имеют особое значение для их владельцев.





Колье Моники Беллуччи в виде двух крокодилов

AFP/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Моника Беллуччи вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля — 2019 в необычном колье в виде двух крокодилов, обвивающих шею. Украшение имеет интересную историю. В 1975 году оно было создано специально для мексиканской актрисы Марии Феликс, потому что она держала крокодила в качестве домашнего питомца. Позже дом Cartier выкупил ожерелье. В 2006 году Моника Беллуччи надела его на красную дорожку, а в 2019-м вышла в свет в похожем украшении, которое было сделано по подобию оригинала.

«Прошлые помолвки» Дрейка

Paul R. Giunta/Invision/East News

Канадский рэпер выступил на концерте в декабре 2022 года в новом колье под названием «Прошлые помолвки». Украшение сделано из 42 изъятых из колец бриллиантов, которые Дрейк когда-то хотел подарить возлюбленным. Каждый драгоценный камень символизирует неудачные отношения.

Обручальное кольцо Оливии Уайлд

В 2013 году Джейсон Судейкис сделал предложение руки и сердца и подарил актрисе кольцо с изумрудным ореолом. Он выбрал его под цвет глаз Оливии. Несмотря на то что они теперь не вместе, мы хотим поделиться с вами этой красотой.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес «Никуда не денусь»

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились во второй раз в апреле 2022 года. Актер выгравировал надпись «Никуда не денусь» на кольце. Именно этими словами он подписывал сообщения, отправленные возлюбленной после их воссоединения. Цвет драгоценного камня, зеленый, был выбран не просто так: он приносит удачу актрисе.



Серьги Джонни Деппа в форме английских булавок

AP/Associated Press/East News

У Джонни Деппа много украшений и амулетов со смыслом. Например, актер часто надевает серьги в форме английских булавок. Так он выражает свою любовь к эпохе панк-рока.

Подвеска в форме сердца Ани Тейлор-Джой

Актриса блистала в колье Tiffany & Co. с бриллиантовой подвеской в форме сердца на церемонии вручения Critics’ Choice Awards 2023. Украшение Ани Тейлор-Джой — это отсылка к культовому ожерелью «Сердце океана» из фильма «Титаник».

Серьги Софии Вергары

James Atoa/Everett Collection/EAST NEWS

Актриса предпочитает надевать украшения с колумбийскими изумрудами. Таким образом она подчеркивает свое происхождение.

Колье Кейт Миддлтон с цитрином

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Кейт Миддлтон надела классический бордовый костюм и золотое колье с цитрином на одно из спортивных мероприятий. У ожерелья принцессы Уэльской есть глубокий смысл. Цитрин считают камнем успеха, который приносит радость в жизнь его обладателя.

Цепочка с тремя подвесками Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская носит ожерелье с выгравированными инициалами принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Золотая цепочка с тремя подвесками — символ любви, посвященный ее детям.

Кулон-талисман Виктории Бекхэм

На свадьбу старшего сына Бруклина Виктория Бекхэм надела ожерелье с интересной историей. Она решила переделать бриллиантовое украшение, которое Дэвид Бекхэм подарил ей в день крестин Бруклина. Теперь грушевидный бриллиант прикреплен к кулону-талисману в форме кулака, который, по мнению владелицы, приносит удачу и защищает от сглаза.

Бриллиантовые украшения Аны де Армас

Ана де Армас надела на премьеру фильма «Блондинка» розовое платье, которое дополнила бриллиантовым колье и браслетом. Актриса безупречно повторила культовый образ Мэрилин Монро.

Фото на превью Kazuko Wakayama/KCS/East News